Tragicky skončilo pátrání po pohřešovaném muži ze středočeského Bohutína, jenž o sobě od čtvrtka nepodal žádnou zprávu. Policie v pátek informovala, že hledaný muž je po smrti.
Policie o případu informovala v pátek. Čtyřiapadesátiletý muž měl o den dříve odejít z domova, kam se již nevrátil. "Vzhledem k tomu, že doma zanechal dopis, je zde důvodná obava o jeho zdraví a život," upozornil policejní mluvčí Pavel Truxa.
Strážci zákona apelovali na občany, aby v případě, že mají jakékoliv informace o pohřešovaném muži, zavolali na linku 158. Bohužel, pátrání ještě před víkendem dospělo ke smutnému konci.
"Pátrání po pohřešovaném muži z Příbramska má bohužel smutný konec. Pohřešovaného jsme vypátrali bez známek života," oznámil mluvčí během pátečního dne.
Doma zanechal dopis. Pátrání po muži z Bohutína má špatný konec
Dubnové počasí. Teploty budou stoupat, naznačuje předpověď
