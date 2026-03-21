Doma zanechal dopis. Pátrání po muži z Bohutína má špatný konec

Jan Hrabě

21. března 2026 10:25

Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Tragicky skončilo pátrání po pohřešovaném muži ze středočeského Bohutína, jenž o sobě od čtvrtka nepodal žádnou zprávu. Policie v pátek informovala, že hledaný muž je po smrti. 

Policie o případu informovala v pátek. Čtyřiapadesátiletý muž měl o den dříve odejít z domova, kam se již nevrátil. "Vzhledem k tomu, že doma zanechal dopis, je zde důvodná obava o jeho zdraví a život," upozornil policejní mluvčí Pavel Truxa. 

Strážci zákona apelovali na občany, aby v případě, že mají jakékoliv informace o pohřešovaném muži, zavolali na linku 158. Bohužel, pátrání ještě před víkendem dospělo ke smutnému konci.

"Pátrání po pohřešovaném muži z Příbramska má bohužel smutný konec. Pohřešovaného jsme vypátrali bez známek života," oznámil mluvčí během pátečního dne. 

