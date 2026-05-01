ODS chce vyhrát volby v Praze spolu s TOP 09. Primátorem má být Portlík

Členové pražské ODS a TOP 09 dnes v parku Přátelství na Praze 9 odstartovali kampaň pro letošní komunální volby. Stvrdili tím, že do boje o magistrát půjdou strany společně. Tento krok představuje pokračování skvělé spolupráce v rámci končícího volebního období – koalice proto ponese název SPOLU pro Prahu.
Lídrem kandidátky SPOLU pro Prahu pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy bude stávající starosta Prahy 9 a první místopředseda ODS Tomáš Portlík. "Nejdu si pro řetěz, jdu si pro práci! Chci dát Praze tempo, aby se tu mohlo všechno pořádně rozjet – bytová výstavba, klíčové investice nebo třeba i auta uvízlá v kolonách kvůli chaotickým uzavírkám. Naše město má obrovský potenciál a já udělám všechno pro to, aby ho mohlo využít na maximum," uvedl Portlík. "Chci, aby Praha měla výsledky, které budou mezi evropskými metropolemi vynikat. Pražané si to totiž zaslouží," dodal.
Spolupráce mezi ODS a TOP 09 je v rámci hlavního města tím nejpřirozenějším spojením – programově i personálně. Umožní nabídnout pravicový program zaměřený na konkrétní výsledky bez zbytečných kompromisů. "Pro nás SPOLU pro Prahu znamená kontinuitu a odpovědnost vůči lidem, kteří tento formát podpořili. Ne marketingový název, který se po každých volbách přejmenuje podle aktuální sestavy," sdělila předsedkyně pražské ODS a náměstkyně primátora Alexandra Udženija. "Stojí na společné politické myšlence. A ta myšlenka trvá. ODS a TOP 09 na ní stojí dál," dodala.
Spolupráce obou stran navazuje na skvělou zkušenost ze Zastupitelstva hlavního města Prahy v končícím volebním období, díky které se podařilo například zásadním způsobem rozšířit síť základen záchranné služby nebo rozjet generální rekonstrukci Divadla na Vinohradech. "Po společných čtyřech letech se navzájem skvěle známe. Víme, co jeden od druhého čekat, kde jsou silné a kde slabé stránky – a především, jaké jsou naše priority a cíle. Jsme prostě jeden tým," popsal místopředseda pražské TOP 09 a náměstek primátora Michal Hroza.
Kompletní kandidátka koalice SPOLU pro Prahu bude brzy představena. Kombinovat by v sobě měla jak osobnosti se zkušenostmi s řízením hlavního města, tak politiky zběhlé v řízení městských částí. Výsledkem bude kompetentní tým, který rozumí potřebám jak velké Prahy, tak jejích jednotlivých částí.
Související
Primátorka Vaňková po volbách nebude pokračovat. Musela na několik operací
Pavel Novotný je zpátky v ODS. Označil se za ztraceného syna
