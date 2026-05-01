ODS chce vyhrát volby v Praze spolu s TOP 09. Primátorem má být Portlík

Jan Hrabě

1. května 2026 18:09

Tomáš Portlík
Tomáš Portlík

Členové pražské ODS a TOP 09 dnes v parku Přátelství na Praze 9 odstartovali kampaň pro letošní komunální volby. Stvrdili tím, že do boje o magistrát půjdou strany společně. Tento krok představuje pokračování skvělé spolupráce v rámci končícího volebního období – koalice proto ponese název SPOLU pro Prahu. 

Lídrem kandidátky SPOLU pro Prahu pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy bude stávající starosta Prahy 9 a první místopředseda ODS Tomáš Portlík. "Nejdu si pro řetěz, jdu si pro práci! Chci dát Praze tempo, aby se tu mohlo všechno pořádně rozjet – bytová výstavba, klíčové investice nebo třeba i auta uvízlá v kolonách kvůli chaotickým uzavírkám. Naše město má obrovský potenciál a já udělám všechno pro to, aby ho mohlo využít na maximum," uvedl Portlík. "Chci, aby Praha měla výsledky, které budou mezi evropskými metropolemi vynikat. Pražané si to totiž zaslouží," dodal.

Spolupráce mezi ODS a TOP 09 je v rámci hlavního města tím nejpřirozenějším spojením – programově i personálně. Umožní nabídnout pravicový program zaměřený na konkrétní výsledky bez zbytečných kompromisů. "Pro nás SPOLU pro Prahu znamená kontinuitu a odpovědnost vůči lidem, kteří tento formát podpořili. Ne marketingový název, který se po každých volbách přejmenuje podle aktuální sestavy," sdělila předsedkyně pražské ODS a náměstkyně primátora Alexandra Udženija. "Stojí na společné politické myšlence. A ta myšlenka trvá. ODS a TOP 09 na ní stojí dál," dodala.

Spolupráce obou stran navazuje na skvělou zkušenost ze Zastupitelstva hlavního města Prahy v končícím volebním období, díky které se podařilo například zásadním způsobem rozšířit síť základen záchranné služby nebo rozjet generální rekonstrukci Divadla na Vinohradech. "Po společných čtyřech letech se navzájem skvěle známe. Víme, co jeden od druhého čekat, kde jsou silné a kde slabé stránky – a především, jaké jsou naše priority a cíle. Jsme prostě jeden tým," popsal místopředseda pražské TOP 09 a náměstek primátora Michal Hroza.

Kompletní kandidátka koalice SPOLU pro Prahu bude brzy představena. Kombinovat by v sobě měla jak osobnosti se zkušenostmi s řízením hlavního města, tak politiky zběhlé v řízení městských částí. Výsledkem bude kompetentní tým, který rozumí potřebám jak velké Prahy, tak jejích jednotlivých částí.

před 2 hodinami

Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám

Související

Více souvisejících

ODS Tomáš Portlík top 09 Praha

Aktuálně se děje

před 20 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám

Babiš zakončil asijskou pracovní cestu. V Uzbekistánu se snažil pomoci českým firmám

V Uzbekistánu zakončili premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) pracovní cestu po střední Asii. Delegaci doprovázela podnikatelská mise čítající přibližně 50 zástupců českých firem. Na programu byla i účast na česko-uzbeckém podnikatelském fóru, jednání s nejvyššími představiteli země i návštěva průmyslových podniků. Škoda Group podepsala miliardový kontrakt o dodávce a servisu elektrických vlaků.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

HC Dynamo Pardubice slaví na Pernštýnském náměstí s fanoušky zisk titulu

Pardubice se po čtrnácti letech konečně dočkaly. Titul jim vystřelil Červenka

Tuzemská extraligová sezóna 2025/26 je po úterku definitivně minulostí. To proto, že Východočeši ovládli šestý finálový zápas mezi Třincem a Pardubicemi a celou finálovou sérii vyhráli 4:2 na zápasy. Průběh závěrečného zápasu byl vyrovnaný, takže za stavu 4:4 musel jít až do prodloužení. To však trvalo pouhých 57 vteřin, neboť právě za tak krátkou dobu rozhodl ten z nejzkušenějších – Roman Červenka, který se díky dvěma brankám v tomto zápase dostal na metu 201 gólů v české extralize a je tak výrazně pod tímto titulem pro Pardubice podepsán.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Aun Schan SuŤij

Barma změnila trest pro Su Ťij. Politička opustila vězení

Barma zmírnila trest pro opoziční političku Aun Schan Su Ťij, kterou stát zadržuje přes pět let. Nositelku Nobelovy ceny míru přesunuli z věznice do domácího vězení, kde si má odpykat zbytek trestu. Ve čtvrtek to oznámila státní televize, informovala CBC. 

před 10 hodinami

před 11 hodinami

včera

včera

Ilustrační foto

Natankujte ještě dnes. Od zítřka ceny pohonných hmot prudce vzrostou

Řidiče čeká v nejbližších dnech citelné zdražování u čerpacích stanic. Ministerstvo financí ve čtvrtek 30. dubna 2026 zveřejnilo nové cenové stropy, které začnou platit od pátku a potrvají po celý nadcházející víkend i v pondělí. Maximální povolená cena benzinu se posouvá na 43,89 koruny za litr, zatímco u nafty limit vzrostl na 44,55 koruny.

včera

včera

Kim Čong-un

Kim Čong-un ocenil severokorejské vojáky, kteří na Ukrajině raději spáchali sebevraždu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un při slavnostním otevření nového rozsáhlého památníku na okraji Pchjongjangu otevřeně ocenil vojáky, kteří v bojích na Ukrajině zvolili sebevraždu před zajetím. Podle zpráv státní tiskové agentury KCNA jde o dosud nejexplicitnější potvrzení přímého zapojení severokorejských jednotek do ruské agrese a oficiální posvěcení doktríny „vlastního odpálení“.

včera

Německo drží nelichotivý trend. Výrazně se zhoršila i Británie

Německo se v roce 2025 stalo největším světovým exportérem plastového odpadu. Podle analýzy obchodních dat, kterou pro deník Guardian vypracovaly organizace Watershed Investigations a Basel Action Network, vyvezlo Německo do zahraničí přes 810 000 tun plastů. V těsném závěsu skončila Velká Británie se 675 000 tunami, což je pro ostrovní stát nejvyšší úroveň za posledních osm let.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy