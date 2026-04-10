Pavel Novotný je zpátky v ODS. Označil se za ztraceného syna

Někdejší starosta jedné z pražských městských částí Pavel Novotný se vrací do opoziční ODS. Oznámil to na sociální síti. Novotný v posledních měsících nebyl členem strany, kterou opustil v souvislosti s tříměsíčním vězením.
Novotný o svém návratu do řad nynější opoziční strany informoval ve středu na sociální síti X. "Dovoluji si vás informovat, že krátce po 17. hodině se stal opět členem Občanské demokratické strany jeden ztracený syn," oznámil svým příznivcům.
Bývalý starosta pražských Řeporyjí už v lednu informoval, že po dvou telefonických hovorech podal přihlášku do ODS. Tehdy uvedl, že ani vteřinu nepřemýšlel o vstupu do jiné politické strany. "Vždy se mi příčilo převlékání kabátů. Naštěstí v přihlášce není 'přísahej, že nejsi topkař se srdcem piráta, jak o tobě tvrdilo to koště Zahradil'. Není. Tak jsem to podal," podotkl.
Novotný si loni odpykal tříměsíční trest odnětí svobody za porušení předchozí podmínky. Odsouzen byl začátkem května za páchání přestupků. V podmínce byl od ledna 2022, přičemž zkušební lhůta se ještě prodlužovala. "Soud dospěl k závěru, že podmínka vedení řádného života ve zkušební době nebyla splněna," prohlásila soudkyně Monika Hrmová.
Komunální politik tehdy v reakci na rozsudek oznámil, že s okamžitou platností pozastaví členství v ODS. K činům ho tenkrát vyzval i tehdejší premiér Fiala. "Pokud nechce Pavel Novotný škodit ODS, tak by měl sám odejít," řekl v pořadu deníku Blesk.
Čerstvě pětačtyřicetiletý Pavel Novotný je synem legendárního televizního baviče Pavla Novotného. Dlouhá léta pracoval v médiích, proslavil se především jako kontroverzní bulvární novinář. Od roku 2010 byl zastupitelem v pražských Řeporyjích, pak více než šest let působil ve funkci starosty této městské části. Skončil v polovině června.
Klimatická změna v Česku je realitou, roste teplota a ubývá dnů se sněhovou pokrývkou. Takové jsou závěry studentské práce, kterou se rozhodl citovat Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
