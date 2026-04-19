Druhé největší české město čeká zásadní personální změna ve vedení. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) už nebude obhajovat post v podzimních komunálních volbách. Politička odhalila, že v krátkém čase podstoupila hned osm operací.
Vaňková v rozhovoru pro web novinky.cz vysvětlila, že v čele města skončí ze zdravotních důvodů. Na prvním místě společné kandidátky ODS a TOP 09 ji má nahradit režisérka a zakladatelka festivalu Serial Killer Kamila Zlatušková. Končící primátorka uvedla, že by v současném stavu nezvládla souběžně vést město a dělat kampaň.
Občanskodemokratická politička je v posledních měsících v péči lékařů. "V průběhu února jsem podstoupila během 20 dnů osm operací břicha v plné narkóze kvůli gastroenterologickým problémům. Měla jsem i vodu na plicích," popsala s tím, že hospitalizace trvala šest týdnů. Politička podle svých slov čtyři týdny jen ležela.
Lékaři jí při jednom ze zákroků řekli, že stav je velmi vážný. "Zůstala jsem po operaci na ARO, ale následující dny se to začalo pomalu lepšit. Z nemocnice mě propouštěli, když jsem byla schopná vyjít jedno patro schodů. První den doma jsem ani nebyla schopná si sama nachystat jídlo," svěřila se.
Nyní už se zdravotní stav primátorky zlepšuje. "Dávám se dohromady do stavu, abych vůbec mohla fungovat. Ale nejsem na tom zase tak špatně, že bych musela rezignovat a nemohla už toho půl roku být v čele města," dodala.
Vaňková se v brněnské politice pohybuje od roku 2002. V roce 2016 se na čtyři roky stala jihomoravskou krajskou zastupitelkou, v čele jihomoravské metropole je nepřetržitě od roku 2018. Ve funkci tak skončí po osmiletém období.
Související
Markéta Vaňková (ODS Brno) , ODS , Brno
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Primátorka Vaňková po volbách nebude pokračovat. Musela na několik operací
před 1 hodinou
S diskařem Bugárem se loučili Šebrle, Kratochvílová či Fibingerová
před 2 hodinami
Pátrání po exmanželce bývalého prince Andrewa je u konce. Našli ji v zahraničí
před 3 hodinami
Klempíř prozradil, co si myslí o StarDance v ČT. Argumenty ministra ale pokulhávají
před 4 hodinami
Trumpovi dochází trpělivost. Írán opět varoval před ničivými americkými útoky
před 5 hodinami
Výročí nejznámějšího pochodu. Mezi Prahou a Prčicemi se chodí již 60 let
před 5 hodinami
Nebezpečná výživa je i v Česku, přiznala firma. Hygienici varovali rodiče
před 6 hodinami
Hormuzský průliv zůstává uzavřen. Dva tankery se přes Íránce nedostaly
před 7 hodinami
Vystrčil nemůže letět armádním letounem na Tchajwan, rozhodla vláda
před 8 hodinami
V Rakousku se objevila nebezpečná dětská výživa. Případ se řeší i v Česku
před 9 hodinami
Šestá osoba je ve vazbě kvůli teroristickému útoku v Pardubicích
před 9 hodinami
Tragédie v Kyjevě. Muž zastřelil několik lidí, zlikvidovala ho policejní zásahovka
před 10 hodinami
Nedělní počasí bude deštivé i bouřlivé, upozornili meteorologové
před 11 hodinami
Mírová dohoda s USA je daleko, prozradil Teherán
Aktualizováno včera
Nové napětí v Hormuzském průlivu. Lodě hlásí, že se dostávají pod palbu
včera
Zbývá poslední jméno. StarDance odhalila již devět profesionálních tanečníků
včera
Rulíka nahradí silné trenérské duo. Moták a Gross začnou po mistrovství světa
včera
USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu
včera
Írán hodlá kontrolovat průliv až do konce války. Ozval se i Chameneí
včera
Je neprávem pozapomenuta. Před 120 lety převzala Nobelovu cenu první Češka
Zdroj: Lucie Žáková