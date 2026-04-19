Primátorka Vaňková po volbách nebude pokračovat. Musela na několik operací

Jan Hrabě

19. dubna 2026 19:13

Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Druhé největší české město čeká zásadní personální změna ve vedení. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) už nebude obhajovat post v podzimních komunálních volbách. Politička odhalila, že v krátkém čase podstoupila hned osm operací. 

Vaňková v rozhovoru pro web novinky.cz vysvětlila, že v čele města skončí ze zdravotních důvodů. Na prvním místě společné kandidátky ODS a TOP 09 ji má nahradit režisérka a zakladatelka festivalu Serial Killer Kamila Zlatušková. Končící primátorka uvedla, že by v současném stavu nezvládla souběžně vést město a dělat kampaň. 

Občanskodemokratická politička je v posledních měsících v péči lékařů. "V průběhu února jsem podstoupila během 20 dnů osm operací břicha v plné narkóze kvůli gastroenterologickým problémům. Měla jsem i vodu na plicích," popsala s tím, že hospitalizace trvala šest týdnů. Politička podle svých slov čtyři týdny jen ležela. 

Lékaři jí při jednom ze zákroků řekli, že stav je velmi vážný. "Zůstala jsem po operaci na ARO, ale následující dny se to začalo pomalu lepšit. Z nemocnice mě propouštěli, když jsem byla schopná vyjít jedno patro schodů. První den doma jsem ani nebyla schopná si sama nachystat jídlo," svěřila se.

Nyní už se zdravotní stav primátorky zlepšuje. "Dávám se dohromady do stavu, abych vůbec mohla fungovat. Ale nejsem na tom zase tak špatně, že bych musela rezignovat a nemohla už toho půl roku být v čele města," dodala. 

Vaňková se v brněnské politice pohybuje od roku 2002. V roce 2016 se na čtyři roky stala jihomoravskou krajskou zastupitelkou, v čele jihomoravské metropole je nepřetržitě od roku 2018. Ve funkci tak skončí po osmiletém období. 

