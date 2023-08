Brněnská primátorka Markéta Vaňková a bílý prášek. Fotka může být pravá, přiznala

Na sociálních sítích se v uplynulých dnech objevila fotka, na které je Vaňková zachycena s bílým práškem. Politička nejprve vyjádřila přesvědčení, že jde o fotomontáž. V pondělí ale své původní vyjádření pozměnila.

"Byla jsem stoprocentně přesvědčená, že k takové situaci dojít nemohlo. Nicméně ve večerních hodinách mi kolega volal a řekl mi, že je možné, že před dvěma či třemi lety mohla podobná fotografie vzniknout," řekla brněnská primátorka televizi Nova s tím, že fotografie byla podle jejího názoru zesvětlena.

Vaňková sdělila, že se tehdy blíže nespecifikovaná společenská událost protáhla do nočních hodin. "Když jsme se vraceli, narazili jsme v centru na skupinu mladých veselých lidí, se kterými jsme se dali do řeči a strávili s nimi několik desítek minut," popsala. "Tuto konkrétní situaci si nevybavuji, takže v tuto chvíli nedokážu říct, jestli je ta fotografie pravdivá, nebo ne. Ale úplně vyloučit to nemůžu," podotkla.

Primátorka prozradila, že je přístupná legalizaci omamných látek. Sama si prý s přáteli ráda dá například HHC. "Jsem poměrně společenský člověk. Setkávám se s umělci a nastávají situace, kdy se člověk setká s příležitostí konzumace i nějakých jiných látek. Já ale dávám přednost vínu, pivu nebo právě HHC," konstatovala.

Připustila také, že kvůli fotografii může hrozit její konec ve funkci. "Pokud moji kolegové z brněnské radnice dospějí k závěru, že tato fotografie nebo tato situace, kterou jsem popsala, je důvod, abych rezignovala na funkci primátorky, tak tak učiním," dodala s tím, že k tomu ale sama nevidí důvod.