Fico zradil Slovensko, útočí opozice na premiéra kvůli cestě do Moskvy

Fico podle lídra opozičního Progresivního Slovenska Michala Šimečky zradil Slovensko, když se dnes zúčastnil oslav u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války v Moskvě.

"Víte, co chce Putin? Vrátit Slovensko a další země zpět do ruské sféry vlivu. Vytáhnout nás z EU a NATO, zničit naši demokracii, svobodu a suverenitu. Toto je součástí jeho plánu a války proti Ukrajině, toto je to jeho skutečné 'odstranění systémových příčin války'. A toto mu dnes Robert Fico svojí hanebnou účastí v Moskvě posvětil," napsal Šimečka na facebooku.

Fico se dnes zachoval podobně jako před lety tehdejší český prezident Miloš Zeman. Upozornil na to web aktuality.sk, který uvedl, že nebyl během přehlídky na čestné tribuně a neobjevil se ani na televizních záběrech. "Zajímavostí je, že účasti na tribuně se během oslav v Moskvě vyhnul v roce 2015 i český prezident Miloš Zeman," píše zmíněný server.

Slovenský premiér si také nepřipnul známou svatojiřskou stuhu, tradiční ruský symbol vojenské statečnosti. Web nicméně připomněl, že před cestou do Moskvy varovali Fica nejvyšší představitelé Evropské unie. Někteří europoslanci dokonce naznačili, že by mohli na předsedu vlády uvalit sankce.

Fico se během návštěvy setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem u hrobu neznámého vojína. Dalšími zahraničními účastníky páteční akce byli například prezidenti Číny, Brazílie, Srbska nebo Venezuely.

Podle informací Denníku N musel Fico cestovat do Ruska delší jižní cestou přes Maďarsko, Rumunsko, Černé moře a Gruzii. Odklon způsobily pobaltské státy, konkrétně Estonsko, Litva a Lotyšsko, které neumožnily přelet slovenského vládního letounu nad svým územím. Slovenský premiér si na to předem stěžoval na sociální síti.

Fico do Moskvy odletěl ve čtvrtek po oslavě vítězství ve druhé světové válce v Piešťanech. Už v neděli přitom naznačoval, že některé evropské země mají s jeho cestou do Moskvy problém. Podle informací deníku Pravda mu sice dalo zelenou Polsko, ale od Lotyšska se povolení nedočkal.