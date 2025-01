Fico i Pellegrini mluví o hrozbě převratu na Slovensku. Šimečkou vedená opozice se brání

Jako první s informacemi o nespecifikované „struktuře“ přišel právě Fico. „Máme zde zahraničím financovanou strukturu napojenou na slovenskou opozici, která chce zneužít protesty, na které mají lidé právo. Je to velmi jednoduché, pokusí se o nějakou potyčku, pak dojde k pokusům dostat se přes ploty do budov úřadu vlády, Národní rady, prezidentského paláce, pak budete svědky toho, jak bezpečnostní složky tyto protestující vyvedou,“ vylíčil premiér podle serveru Teraz.sk.

Varoval před ničením „obrazu slovenské vlády“. „Nebude tam 20 kamer jako nyní, ale 1 740 kamer z celého světa. Vytvoří se obraz slovenské vlády, která je fašistická, násilnická, protože dělá pořádek a nechce připustit útok na ústavní pořádek, a jsme tam, kde jste byli v roce 2018. Omlouváme se, ale my nebudeme rozvracet zemi,“ zdůraznil Fico.

Odmítl obvinění z toho, že chce Slovensko směřovat pryč ze západních struktur. „Tato vláda nikdy nepodnikala a nebude podnikat žádné kroky týkající se zahraničněpolitické orientace Slovenska, natož kroky, které by zpochybňovaly naše členství v Evropské unii a NATO,“ poznamenal.

Pellegrini údajně na základě informací od Slovenské informační služby (SIS) svolal zasedání Bezpečnostní rady. Podle serveru Aktuality.sk se ho zúčastnili všichni nejvyšší ústavní činitelé a lidé z vedení parlamentu. Vzhledem k nedávnému odvolání Michala Šimečky z postu místopředsedy Národní rady se ho ale neúčastnil nikdo z opozice.

Podle slovenského prezidenta na Slovensku „působí lidé, kteří chtějí protivládními protesty dále eskalovat napětí ve společnosti“. „Situace na Slovensku je vážná, a i z mého pohledu dlouholetého politika vykazuje známky účelového organizování eskalace napětí s cílem vystupňovat projevy nesouhlasu a jít nad rámec pokojných a mírumilovných protestů,“ shrnul Pellegrini. Z plánovaného násilí obvinil nespecifikovanou strukturu osob a organizací. Zmínil rovněž finanční toky a vzájemnou koordinaci mezi těmito skupinami.

Místopředseda Národní rady Peter Žiga (Hlas-SD) údajně dosud neevidoval žádné požadavky na legislativní změny v souvislosti s omezováním shromažďování či dokonce výjimečným stavem. „Všichni, kdo jsme zasedali v Bezpečnostní radě, jsme konstatovali, že je nepřijatelné, aby se zde organizovaly skupiny, které chtějí narušit ústavní pořádek Slovenské republiky a svým jednáním vyvolat napětí. Samozřejmě, že ve státě jsou kompetentní složky, které budou muset proti takovému jednání zakročit,“ upozornil.

Tibor Gašpar (Smer-SD), další z místopředsedů slovenského parlamentu, vyzval občany, aby se shromažďovali pokojně. „Provádějte je však pokojně. Nevytvářejte násilí a situace, které povedou k občanským nepokojům,“ uvedl podle Teraz.sk.

Následně, stejně jako Fico a Pellegrini, promluvil o zapojení organizovaných skupin do snahy o převrat. „Jsou do toho zapojena i některá média. Slovensko ještě nikdy nečelilo takové hrozbě narušení ústavního pořádku. Některé informace vyvolávají také podezření z několika trestných činů,“ podotkl Gašpar.

Europoslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) vnímá za těmito aktivitami zapojení opozičního lídra Šimečky. „Doslova napsal extremistický návod na převrat, na změnu režimu. Když si to přečtete, tak přesně tohle dělají pokrokáři na Slovensku. Už tomu chybí jen vražda jako spouštěč Majdanu,“ upřesnil Blaha podle serveru Pravda.sk.

Blaha se také odvolal na jeho vědeckou práci z doby Šimečkových studií na Oxfordu. „Psal své dílo jako nějaký profesionální podvodník a agent ve službách globalistického impéria. Šéf pokrokářů byl nasazen, aby na Slovensku vytvořil Majdan a svrhl vládu. Přitom spolupracuje s globalistickou sítí nevládních organizací a agentů a je napojen na Sorosovy nadace a americké instituty,“ vylíčil europoslanec za vládní Smer.

Šimečka se ale tomuto obvinění brání. „Podle Ľuboše Blahy osobně organizuji převrat, protože jsem před 16 lety jako student Oxfordu napsal vědeckou práci o tzv. barevných revolucích. Takže, pane Blaho. Když fyzik zkoumá pohyb kosmických částic, neznamená to, že chce narazit se Zemí do Marsu, a když ornitolog zkoumá ptáky, nemusí chtít odletět na zimu do Afriky,“ upozornil lídr opoziční strany Progresívne Slovensko.