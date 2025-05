Nečas zřejmě proti Švýcarsku nenastoupí. Výstroj mu zůstala na letišti v Londýně

Že je Martin Nečas bez potřebné výstroje, na to přišel realizační tým hned po příletu českého hokejisty do Dánska. Na letišti v Billundu ho totiž vyzvedával generální manažer reprezentace Jiří Šlégr. „Pro mě to byla nemilá situace už včera, když jsem ho byl vyzvednout na letišti. Když vylezl ven bez bagáže, bylo to velké zklamání,“ prozradil novinářům Šlégr, na kterém bylo znát velké naštvání a pokračoval: „Podnikli jsme různé kroky, aby výstroj třeba dorazila i do jiného města, kam bychom dojeli, bohužel se ale ani tohle nepodařilo.“

Šlégr pak nebyl vůbec spokojen s postupem společnost British Airways, „Je to velké zklamání. Martinovi byla zaplacena business třída a měli dost času, aby bagáž při přestupu stihli přeložit do dalšího letadla. Mělo to mít prioritu. Věci by Martinovi měly dorazit dnes, ale nevíme kdy. Čekáme,“ uvedl dále Šlégr s tím, že výstroj by tak měla být někde v Londýně.

Zatímco tak má Nečas v Dánsku všemožné jiné oblečení, osobní věci a i hokejky, potřebná výstroj k tomu, aby už v pátek mohl nastoupit, s ním nepřicestovala. „Mohli mi na letišti nechat kufr a přivézt (hokejovou) tašku, ale bohužel to dopadlo jinak. Když taška dorazí, určitě budu odpoledne hrát, ale moc to nevypadá. Bohužel to neovlivním a spíš budu kluky podporovat z tribuny,“ tuší tak Nečas.

Problém možná není ani tak výstroj, kterou by si mohl půjčit od jiného spoluhráče, ale brusle. Hrát v jiných bruslích by pro Nečase znamenal jistě značný diskomfort. „Mít cizí výstroj by sice bylo nepříjemné, ale dalo by se to. Bez vlastních bruslí to ale nejde. To se fakt nedá,“ potvrdil Nečas, s čímž souhlasí i Šlégr. „Pro hráčův pocit a bezpečnost je důležitá celá výstroj, ale brusle jsou samozřejmě zásadní. Když se hokejista necítí svůj, je to obrovské riziko,“ ví ze své zkušenosti.

Nečas tak tedy bude v úvodu turnaje s největší pravděpodobností pouze v roli fanouška a bude se tak těšit na další zápasy. „Turnaj je dlouhý, takže to není tragédie. Škoda ale určitě ano,“ dodal šestadvacetiletý forvard Colorada.

„Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet v následujících hodinách. Řešíme to, ale teď nejsem schopen říct, v jaké nakonec nastoupíme sestavě. Máme připraveny dvě varianty. Martin chce hrát, naši manažeři dělali, co mohli. Celou noc to telefonicky honili, měli jsme i připravené lidi, kteří by pro výstroj zajeli na letiště, ale zatím máme negativní zprávy. Výstroj nedorazila,“ uvedl pak k tomu jeden z asistentů Jiří Kalous.

Mužstvo jinak v úterý dopoledne absolvovalo rozbruslení, sestava na zápas se Švýcarskem se musí zveřejnit do dvou hodin před úvodním vhazováním, jak je psáno v regulích IIHF. Šlégr prozradil, že by měla čítat čtyři útočné formace, a to ať už bez Nečase, nebo s ním.