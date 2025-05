Nečas v sobotu poprvé trénoval a obnoví se útočná formace z „dvacítek“. Nastoupí i Lauko

Pokud tedy dojde k této formaci, znamená to, že nové místo v sestavě si bude muset hledat Daniel Voženílek, který právě s Michaelem Špačkem a Filipem Zadinou hrál v úvodním duelu proti Švýcarsku (5:4 po prodloužení). Respektive to v případě Voženílka vypadá na pozici 13. útočníka. "Směřuje to tak. Dan by ale s velikou pravděpodobností měl být v sestavě. Počítáme, že do zápasu půjdeme se sedmi beky a 13 útočníky," uvedl k tomu jeden z asistentů Jiří Kalous.

Samotný Nečas vidí výhodu v tom, že se svými poočníky, se kterými nejspíš v útoku nastoupí, dobře zná. "Se Záďou jsem hrál v mládežnických repre, jsme stejný ročník. Vím, jak Záďa hraje. To bude klapat. Špágra znám taky, hrál jsem s ním jednou na šampionátu dvacítek. Myslím, že by to mohlo být dobrý," věří šestadvacetiletý hokejista.

Protože v sobotu měli čeští hokejisté volný den, zúčastnilo se odpoledního tréninku na ledě Kvik Areny pouze 11 hráčů. Ostatní se pak připravovali se v zázemí haly Jyske Bank Boxen individuálně s tím, že pro ně šlo o trénink dobrovolný. "Tento postup se nám osvědčil už při loňském mistrovství. Zápasy jsou fyzicky náročné. Viděli jste už včera, že toho bylo hodně. Teď nás čekají zápasy v neděli a v pondělí, tak to necháváme hodně na hráčích, jak se cítí. Kdo má potřebu jít na led, kdo chce suchou formu. Je to na nich," okomentoval postup při trénincích Kalous.

Kvůli menší účasti hráčů tréninku na ledové ploše tak bylo možné nacvičit jen několik možností. "Dá se nacvičit alespoň dva na jednoho. Když něco takového přijde, abychom věděli co a jak. Trošku jsme si se Záďou osvěžili souhru, na kterou jsme byli zvyklí. Snažíme se o tom mluvit. Bavíme se o tom, abychom to měli co nejlehčí," prozradil Nečas.

Soupeřům by mohla dělat potíže kreativita všech těchto tří útočníků. "Špágr je možná trochu podobný jako já. Záďa je střelec. Myslím si, že to máme dobrý, mohlo by to klapat. Zápas od zápasu to bude lepší. Těším se na zápas," pokračoval hráč Colorada.

Na to, že se právě hráči dlouho znají, sází i realizační tým. "Jsou tam vazby, hodí se nám tam typově. Víme, jací jsou to hráči, měl by je zdobit rychlý pohyb, souhra, jsou to kreativní hráči, kteří na sebe umí reagovat," vyjmenovával výhody nově utvořené formace Kalous.

Nečas se pak cítí na nástup do duelu s Norskem. "Určitě bych do toho rád naskočil hned. Minulej rok jsem hrál hned po příletu zápas s Británií, tak jsem se cítil hrozně, ale zase jsem se cítil další ráno o to líp. Myslím si, že to vždy má nějaké plus a minus. Určitě jsem chtěl být na ledě proti Švýcarsku," připomněl a dodal, jak vnímal výkon svých spoluhráčů proti Švýcarsku v roli diváka. "Začátek nebyl ideální a pak kluci hráli dobře. Hrozně důležitý dva body, který na konci té skupiny mohou být body zlata," zakončil.

Kromě Nečase se proti Norsku opět představí i další legionář z NHL Jakub Lauko, jehož potkal tvrdý střet v zápase se Švýcarskem ve druhé třetině, po kterém otřesený odešel do kabin, ale do duelu se zase zpátky vrátil. "Jakub bude pokračovat v turnaji bez dalšího omezení. Utrpěl zranění v horní polovině těla, s fyzioterapeutem jsme na něm po zápase i ráno zapracovali. Naštěstí to nebylo složité poranění," sdělil k němu aktuální informace týmový lékař Antonín Chochola.