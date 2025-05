Toxická atmosféra v Mönchengladbachu kvůli Čvančarovi? Agent potvrdil, že chce z klubu pryč

Co na tom, že Čvančara, který nastoupil naposledy proti Kielu, právě v tomto zápase vstřelil branku. Pravda, i tak Mönchengladbach prohrál 3:4. Mönchengladbach vůbec v poslední době zažil přestřelky. Následoval totiž duel s Hoffenheimem, který skončil remízou 4:4.

Zpátky ale k českému reprezentantovi. Deník Bild Sport totiž přišel s informacemi, které hovoří o tom, že právě Čvančara nedělá v mužstvu dobrou atmosféru. „Šíří okolo sebe negativní atmosféru,“ píše konkrétně a pokračuje: „Lídři mužstva před zápasem v Kielu vyrazili za vedením s prosbou, aby byl vynechán z nominace na následující dvě utkání.“

To, že byl Čvančara předmětem jednání mezi hráči a klubovým vedením, potvrdil hráčův agent David Nehoda pro ČTK. „Vím, že hráčská schůzka před tímto utkáním proběhla. Bylo to pro mě velké překvapení. V posledních týdnech jsem několikrát mluvil se sportovním ředitelem Ronaldem Virkusem. On, vedení, ani trenér Seoane neměli k Tomášovu přístupu jedinou výtku, žádný problém,“ řekl.

Samozřejmě, berme informace deníku Bild Sport platícího za mírně bulvární za trochu nafouknuté, když hovoří o „vzpouře kabiny“. Je ale pravdou, že v Čvančarovi byl před odchodem do Mönchengladbachu předpovídán větší potenciál, vždyť platil v tuzemsku za jednoho z nejtalentovanějších fotbalistů narozených v roce 2000. Od srpna 2023, kdy se v německém klubu objevil poprvé, však na této adrese vstřelil pouze šest branek. Srovnejme to s poslední sezónou, kterou strávil v pražské Spartě. Právě v sezóně 2022/23 totiž ve 30 soutěžních zápasech zaznamenal hned patnáct přesných tref, k tomu na další tři přihrál. I díky tomu tak v této zmiňované sezóně Pražané dokráčeli k ligovému titulu a i proto po této sezóně zamířil do Německa za více než deset milionů eur (v přepočtu za více než 250 milionů korun).

Jakkoli se v klubu Čvančara uvedl v dobrém světle, kýženou oporou se v klubu nakonec nestal (i kvůli zranění), navíc nastupuje spíše na křídle než na hrotu útoku, kam by se spíš hodil, ovšem tam se drží neochvějně německý reprezentant Tim Kleindienst, který má na kontě 16 gólů a je tak čtvrtým nejlepším kanonýrem Bundesligy. O tom, že Čvančara nejspíš v létě opustí klub, se začalo spekulovat v lednu letošního roku. Nyní to má za hotovou věc i zmiňovaný deník Bild Sport. „Vedení Mönchengladbachu je připraveno hráče prodat i se ztrátou,“ napsal.

K celé situaci se vyjádřil samotný český fotbalista Čvančara na svém Instagramu. V angličtině tam fanouškům napsal svůj pohled na věc. „V zimě jsem sám zašel za vedením, protože jsem cítil, že po zranění nepodávám výkony na úrovni, kterou ode mě očekává klub i já sám. Žádal jsem o hostování, abych se mohl restartovat a vrátit do formy. Místo toho jsem dostal sliby, které mi nikdo nesplnil,“ uvedl.

Odejít z klubu by měl letos v létě, přestože má s Mönchengladbachem podepsaný kontrakt na další tři roky. „Tomáš chtěl odejít už v zimě, nebylo mu to umožněno. Vedení klubu počítá s letním odchodem. Jakou formou budeme řešit až v případě konkrétní nabídky. Zatím je ve hře jedno hostování, ale věřím, že se objeví i možnost na přestup. Jinak je pravda, že by Tomáše lákalo angažmá v Saúdské Arábii,“ prozradil Nehoda.

On i Čvančara si nejsou nikterak vědomi, že by hráč něco neplnil na sto procent. „Na hřišti jsem vždy nechal sto procent. To, že po čtyřech měsících si někdo konečně všiml, že toužím po odchodu, mi přijde legrační. Stejně legrační jako fakt, že to někdo naprášil novinářům,“ sdělil Čvančara.