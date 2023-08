GLOSA | Události Petra Nutila: Trump u soudu a koks v Brně

V Brně se šňupe. Dokonce i ve vyšších patrech místní politiky. Stojaté letní vody okurkové mediální sezóny rozbouřila fotka, v níž hrají hlavní roli neznámý bílý prášek, srolovaná bankovka a brněnská primátorka Markéta Vaňková s jejím náměstkem Robertem Kerndlem. Sama primátorka s pokrčením ramen novinářům přiznala, že vlastně neví, jestli je ta fotka pravá. Jako nic proti, užívání těchto dobrot není trestné, takže se nic neděje. Jen se zas pro jednou ukázalo, že Brnem se nejde delší dobu protloukat bez intoxikace, ať už drogami oficiálními, povolenými, nebo jinými. Vinaři o tom ví své.

Známý ruský opoziční politik Alexej Navalnyj byl poté, co si dovolil kritizovat místní korupci, upozorňoval na nedemokratičnost Putinova režimu, vstoupil do politiky a kandidoval na prezidenta, přežil pokus o vraždu nervovou látkou novičok a uzdravil se, už poněkolikáté zatčen a poněkolikáté i odsouzen, a to tentokrát na celých 19 let za snahu „svrhnout ruský režim“. V případě optimistického vývoje tak vyjde na svobodu někdy v roce 2050. Jeho případ je zhruba tak všechno, co potřebujete vědět o stavu Ruské federace, dokonce i u nás mnohými pitomci adorované. Zkusím to říct polopatě.

Rusko je odporný gangsterský, oligarchický a totalitní stát, který se neštítí ničeho, který nectí základní hodnoty a který v zájmu svých elit klidně přejede každého, kdo se mu postaví na odpor, takovým pásem. To jediné, co tuhle parodii na stát drží pohromadě, jsou jaderné zbraně, které v ní zbyly po rozpadu Sovětského svazu. A je nutno dodat, že každý v civilizované Evropě, kdo tomuhle režimu slouží, ať už záměrně, či je jen užitečným idiotem Kremlu, by si zasloužil pár facek. V tom lepším případě. Ne nadarmo se říká: čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.

Mimochodem ne každý se nechá přejet tankem, třeba Ukrajinci. Za poslední týden stihli odstřelit Rusům most a potopit dvě lodě, kromě toho taky pokračovat v ofenzivě a udělat tak dalších pár kroků k osvobození své země. A my jim držíme palce.

Je čas se mrknout do Ameriky. Tam se taky dějí věci. Bývalý americký prezident Donald Trump čelí za poslední čtyři měsíce třetímu obvinění. Hrozí mu, že za mřížemi stráví 641 let. Jde o obvinění ze spiknutí proti Spojeným státům, maření úřední moci a snahy připravit veřejnost o volební právo a tak. Samozřejmě, sám Trump o svém třetím obvinění za poslední čtyři měsíce hovoří jako o politickém procesu, který má za cíl překazit mu cestu do Bílého domu v roce 2024. A vzhledem k tomu, co jsme se o mentalitě voličů mohli sami dozvědět třeba na případu Babiše, se dá celkem snadno vydedukovat, že se téměř jistě Donald do Oválné pracovny vrátí.

Jestli nevíte co s penězi, máme pro vás tip. Na prodej je opravená vila po slavném virtuosovi českého mafiánství a šedého podnikání Radovanu Krejčířovi, a to jen za nějakých 59 milionů. Samozřejmostí je vnitřní i venkovní bazén, podzemní squashový kurt, venku menší basketbalové hřiště nebo výtah propojující všechna patra. To je sice hezké, ale já bych furt stejně musel myslet na to, že se jednoho krásného dne Radovan se svými boys zjeví na prahu domu a prostě a suše majiteli oznámí, že už tam zas bydlí on.

Tak si dávejte bacha.

A čau zase za týden.