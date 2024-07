GLOSA | Smrt nezávislé novinařiny v přímém přenosu: NFNŽ a Seznam vytvářejí monopol na pravdu

Ještě zpočátku bude vhodné podotknout, že v e-mailu mimo jiné zaznělo, že pro Seznam „je NFNŽ důvěryhodný partner pro tvorbu hodnocení médií“ – a v českém prostředí je také jediný, kdo „podobnou službu vykonává“. Což je hlavní problém – na území České republiky existuje jediný subjekt hodnotící média – NFNŽ, a to s nezávislostí a nezaujatostí nemůže mít nic společného. Navíc svá hodnocení evidentně dělá exkluzivně pro Seznam, který by sám měl být objektem hodnocení.

Rád bych se důrazně ohradil proti tvrzením o mnou psaném obsahu a o tom, jak je či není autorský. Do jisté míry chápu, že už z definice slova se autorský obsah týká toho, co autor textu získá sám osobně. Nicméně nerozumím tomu, že na českém mediálním rybníčku existuje pakt Seznam a NFNŽ, který si myslí, že má patent na hodnocení, jak má jakýkoli autorský obsah vypadat.

Kritizovali jste mj. můj článek „ANALÝZA | Co znamená nepřítomnost Rusů a Bělorusů na LOH? Historie olympiád je psaná bojkoty a krví“ za to, že není autorský. Pokud budete shazovat články za to, že nejsou autorské jen proto, že jsem informace čerpal odjinud, pak bychom měli k tomuto problému přistupovat důsledněji.

Kupříkladu odborné texty, u nichž se někdejší pan ředitel NFNŽ Šlerka – zjevně – vydává za autora. Chcete mi říct, že nečerpal odjinud a všechna zjištění jsou jen a pouze jeho autorská? Pokud se takto chceme hodnotit, měli bychom všem měřit stejným metrem a tím pádem podrobit drobnohledu každého autora, který si dovolí načerpat informaci odjinud – a tím pádem jej rovnou obvinit, že jeho text, ať už odborný nebo žurnalistický, není autorský.

Řekněte mi: Kdo s nápadem na článek o LOH takovéhoto formátu přišel? Byl to někdo přede mnou? Zkopíroval jsem to odněkud? Nebo jde o mé vlastní myšlenky a nápady, které jsem dal dohromady já sám – a tím pádem jsem jejich autorem? A to i přesto, že jsem data prostě odněkud musel vzít? Ruku na srdce, je velice těžké – spíše nemožné – vyskytnout se na olympiádě v Mnichově roku 1972 a monitorovat tamní teroristické útoky. Proto je třeba obrátit se na otevřené zdroje. Také jsem se jen těžko mohl stát svědkem toho, jak američtí a ruští sportovci získávají tisíce medailí – že jsem tu informaci odněkud načerpal, je ryze mé autorské zjištění.

Svým přístupem škodíte nezávislé novinařině a nehodlám své vyjádření mírnit. Nebudu se ani dohadovat o tom, nakolik je zahraniční obsah nakladatelství Seznam a Borgis autorský. Jen stěží si dokážu představit, že některý z vašich kolegů je ochoten oslovovat zahraniční politiky přímo a získávat vyjádření od nich. Ne-li za nimi vůbec jezdit – to nedělá ani CNN, ani Reuters, ani AFP – od kterých velice často sami čerpáte. To by česká novinařina vypadala tak, že by ani neexistovala. Sami jistě dobře víte, že zprávy nelze psát tři dny poté, co jsou aktuální – a tři dny jsou přesně to, co zabere zahraničním tiskovým oddělením apod. odpovědět na novinářské dotazy.

Rád bych vás či vaše autory přímo vyzval: Pojďme si najít nějaké téma a zkusme, kdo dokáže skutečně autorský článek napsat lépe – a hlavně, kdo ho dokáže napsat rychleji. Třeba konečně dojdete k pochopení, že na zpravodajství ve formátu Reuters nemáte zdroje ani vy, a ani je nemáme my.

Žijete v iluzi vlastní nadřazenosti a toho, že máte lepší znalosti o nezávislosti médií a jste prostě něco víc. Ale velmi se pletete. V České republice jsou stovky či tisíce novinářů, kteří svou práci mají rádi, které naplňuje, a kteří chtějí být nezávislí. Já jsem jeden z nich. A přesně kvůli vašemu chování musím být z některých svých článků znechucen, protože prostě nesplňují standardy „autorskosti“ paktu NFNŽ a Seznamu, a proto nemají žádnou šanci čtenáře oslovit – protože je nenecháte. Média pod vašima rukama umírají jen proto, aby Seznam Zprávy a Novinky mohly hrát na českém trhu prim. Společně s tím umírá také nezávislost médií a chuť novinářů do toho vůbec dělat něco svého.

Podívejme se například na článek pana Marcela Faikise pro Seznam Zprávy „Video ukazuje důsledky ruského útoku na největší dětskou kliniku na Ukrajině“ ze dne 8. července 2024. Již na první pohled je patrné, že je neautorský. Odvolává se na server Suspilne, Hromadske či Novynarnia. Tedy nejde o jeho zdroje, nýbrž zdroje přebrané. Přesto jsem si jist, že i tento článek bude v očích vašich i očích NFNŽ brán jako autorský.

Podívejme se také na pondělní článek „Japonsko a Filipíny posilují vztahy, reagují na napjaté vztahy s Čínou“. Autor „Seznam Zprávy“ čerpá z Reuters, navíc službou Verifee je hodnocen na 61 bodů kvůli absenci konkrétního autora. Přesto jsem si jist, že i tento článek bude v očích vašich i očích NFNŽ brán jako autorský.

Dále zde máme komentář „Komentář: Joe Biden bloudí v soumraku svých dní“. Pan autor Teodor Marjanovič zde uvádí informace, které nejsou v žádném případě odzdrojované. Konkrétně bych se zaměřil třeba na tento odstavec: „Pravda o špatném zdravotním stavu vrcholného politika se rutinně tají v zemích, kde není svoboda. Mao Ce-tung neboli Velký kormidelník nedokázal při svém posledním vystoupení v květnu 1976 ujít takřka ani krok a vyslovit jediné slovo. Přesto nezaznělo z Pekingu až do jeho smrti v září téhož roku žádné vysvětlení, co se s ním děje. Stejné to bylo o čtyři roky později s jugoslávským vůdcem Josipem Brozem Titem, pro změnu opěvovaným jako Fialka bílá. Umíral na gangrénu, ale veřejnost byla krmena báchorkami o tom, jak je fit a brzy bude ještě víc.“ Nevidím zde jediný odkaz na to, odkud pan autor informace vzal. A to je, alespoň dle mého skromného názoru, přesně tím, co má novinář dělat – uvádět, odkud své informace má – ať už jde o komentář nebo běžný článek (tedy kompilát, jak Seznam označil v mailovém vyjádření naše běžné zpravodajství, které mimochodem produkuje každá další konkurence na českém trhu).