Severokorejci údajně poslali do Ruska to nejlepší, co mají. EuroZprávy.cz o tom informovaly ve středu s tím, že pro mnoho vojáků z KLDR jde o vůbec první nasazení v zahraničí. A to ve válce, která je technologicky vyspělá, brutální a chaotická. Odborníci přesto varují před jejich podceňováním, neboť část severokorejských vojáků pochází z elitní jednotky známé jako Storm Corps, což je 11. armádní sbor severokorejské armády.

Storm Corps jsou elitní jednotkou severokorejské armády, proslulou svou mimořádnou fyzickou a mentální připraveností, která převyšuje úroveň běžných vojáků. Propagandistické materiály státních médií je často prezentují jako nezdolné bojovníky, schopné překonávat hranice lidských možností.

Záběry z jejich výcviku ukazují extrémní testy odolnosti, mezi nimiž nechybí rozbíjení betonových bloků na jejich holých tělech – působivá demonstrace síly, disciplíny a neochvějného odhodlání, které mají symbolizovat neporazitelnost severokorejské armády.

Pokud by tito muži stanuli proti vyčerpaným a demoralizovaným ukrajinským vojákům, lze očekávat brutální a krvavý střet. Rusové tradičně posílají své vojáky do boje s mentalitou „nás mnoho“, a stejného přístupu se pravděpodobně dočkají i severokorejští bojovníci. Spojení neúprosné disciplíny a neochvějné poslušnosti těchto elitních vojáků by mohlo vést k eskalaci násilí a zoufalému boji na obou stranách.

Není zdaleka jisté, kdo by z takového střetu dokázal vyváznout živý. Přesto se objevují spekulace, že severokorejští vojáci by mohli bojovat podobným stylem, jaký používali během Korejské války v 50. letech. Tento způsob boje byl charakterizován masivními útoky lidských vln, při nichž byla lidská síla nasazována bez ohledu na ztráty, s neústupnou taktikou a fanatickým odhodláním prolomit nepřátelské linie za každou cenu.

Pokud Rusové nasadili severokorejské vojáky právě s tímto záměrem, je pravděpodobné, že tito vojáci svůj úkol splní. Nicméně takový krok by transformoval válku na Ukrajině z částečně stagnujícího konfliktu na brutální a vyčerpávající přetahovanou, která by si mohla vyžádat statisíce životů. Eskalace tohoto druhu by vedla k neúprosnému a krvavému boji, jenž by zanechal hluboké rány na obou stranách konfliktu a posunul ho na novou, děsivou úroveň intenzity.

Ukrajinská fronta by se mohla rychle proměnit v děsivou paralelu k bojům z let 1941–1945, kdy Sověti čelili nacistickým okupantům masovými útoky, při nichž do boje posílali vyčerpané, hladové a často jen minimálně vyzbrojené muže. Cílem bylo dosáhnout totální početní převahy a vyčerpat nepřítele, bez ohledu na obrovské lidské ztráty.

Sovětům se tehdy skutečně podařilo německé okupanty porazit, avšak za cenu, která byla téměř nepředstavitelná. Použitá taktika masových útoků si vyžádala desítky milionů obětí, zatímco další miliony lidí přišly o své blízké, zdraví či domovy. Zatímco vítězství bylo dosaženo, jeho cena byla tak vysoká, že zanechala hluboké jizvy na celé generaci a dodnes slouží jako mrazivá připomínka brutálního charakteru totální války.

Rusové – a stejně tak Ukrajinci – by měli toto zvážit dříve, než by se uchýlili k onomu zastaralému stylu válčení, který nesází na taktické úspěchy, ale na brutální převálcování nepřítele za každou cenu. V moderním civilizovaném světě, který se řídí dokumenty jako Charta OSN a Ženevské konvence, pro takové metody není místo. Tyto principy existují právě proto, aby zabránily návratu k bezohlednému a destruktivnímu způsobu vedení války, který nepočítá ztráty na lidských životech ani důsledky pro celé generace.

Tento text není zaměřen na odsouzení ruské agrese, podporu ukrajinské obrany ani na dehonestaci severokorejských vojáků. Jde o to zdůraznit, že vojáci ze Severní Koreje, bez jakéhokoli náznaku xenofobie nebo rasismu, do války mezi Ruskem a Ukrajinou jednoduše nepatří. Jejich zapojení by jen dále eskalovalo konflikt a přineslo další utrpení, které není v zájmu žádné ze stran ani mezinárodního společenství.

O to znepokojivější jsou zprávy o možném nasazení severokorejských speciálních sil, které svou brutalitou a náročností výcviku mohou směle konkurovat ruským Specnaz či britským SAS.