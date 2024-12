Kim poslal do Ruska to nejlepší, co má k dispozici. Proti Ukrajincům stojí elitní jednotky Storm Corps

Přítomnost severokorejských vojáků na ruském území nebyla oficiálně potvrzena ani ze strany Moskvy, ani Pchjongjangu, avšak zpravodajské služby Spojených států, Ukrajiny a Jižní Koreje tvrdí, že se již zapojili do přímých bojových operací. Tyto jednotky údajně spolupracují s ruskými silami při útocích na ukrajinské pozice v západoruské Kurské oblasti, uvedl server CNN.

Podle amerického představitele severokorejské jednotky utrpěly od svého nasazení v říjnu několik set ztrát, zahrnujících mrtvé i zraněné. Ukrajinské zdroje dále tvrdí, že během jednoho víkendu zahynulo nebo bylo zraněno nejméně 30 severokorejských vojáků při střetech u vesnic poblíž ukrajinské hranice. Ukrajinské jednotky navíc hlásí, že severokorejští vojáci používají pěchotní taktiky, které připomínají metody nasazované během korejské války před více než sedmdesáti lety.

Na rozdíl od ruských nebo ukrajinských vojáků severokorejské jednotky postrádají reálné bojové zkušenosti. Pro mnoho z nich jde o vůbec první nasazení v zahraničí a navíc ve válce, která je technologicky vyspělá, brutální a chaotická. Dronová válka, která v ukrajinském konfliktu hraje zásadní roli, přináší nové dimenze ničení jak vojenských, tak civilních cílů, což může být pro nepřipravené jednotky ničivé.

Navzdory jejich nedostatku bojových zkušeností varují někteří odborníci před podceňováním těchto severokorejských jednotek. Podle jihokorejského generála ve výslužbě Čchun In-buma vysílá Kim Čong-un „to nejlepší“, co má k dispozici – elitní jednotky známé jako Storm Corps, což je 11. armádní sbor severokorejské armády. Tyto jednotky jsou považovány za špičku severokorejských ozbrojených sil a zahrnují jak speciální síly, tak lehkou pěchotu a ostřelovače.

Storm Corps mají pověst vysoce trénovaných a motivovaných vojáků, kteří jsou fyzicky i mentálně lépe připraveni než běžní severokorejští vojáci. Propagandistické materiály severokorejských státních médií často ukazují výcvik těchto jednotek, který zahrnuje extrémní zkoušky fyzické i psychické odolnosti. Jedním z příkladů je rozbíjení betonových bloků na odhalených tělech vojáků, což má demonstrovat jejich sílu a odhodlání.

Podle Michaela Maddena, odborníka na severokorejskou armádu z amerického Stimsonova centra, je toto nasazení největším rozmístěním severokorejských vojáků v zahraničí od války ve Vietnamu. Madden zdůrazňuje, že tito vojáci jsou nejen fyzicky, ale i psychologicky připravováni na boj. Jsou podrobováni silné indoktrinaci a „programování“, což má zajistit jejich absolutní loajalitu a odolnost vůči stresu z boje.

Nicméně ani mentální příprava a indoktrinace nemusí být dostatečné k překonání výzev, kterým budou čelit v moderním válčišti. Ukrajinská válka je charakteristická dronovou technologií a vysokou mírou sledování, což dramaticky zvyšuje nebezpečí pro všechny zúčastněné. Kromě toho ruské jednotky často čelí brutálním taktikám známým jako „masomlýnek“, kdy jsou vojáci nasazováni do boje v obrovských počtech s minimální šancí na přežití.

Zatím není jasné, jak přesně jsou severokorejské jednotky integrovány do ruské armády. Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že úspěch těchto jednotek bude záviset na schopnosti Ruska je efektivně začlenit do svých struktur a operací. Podle dostupných informací se severokorejští vojáci v Rusku školí v základních vojenských dovednostech, jako je manipulace s dělostřelectvem, používání bezpilotních letounů a taktiky pro odstraňování nepřátelských zákopů.

Severokorejská armáda je známá svou disciplínou, avšak mnoho vojáků trpí špatnou výživou a nedostatkem lékařské péče. Bývalí severokorejští vojáci, kteří uprchli do Jižní Koreje, popisují své zkušenosti jako mimořádně tvrdé. Jeden z nich vzpomíná na období hladomoru v 90. letech, kdy se příděly jídla pro vojáky drasticky snížily a často museli přežívat na kukuřičné mouce místo rýže.

Navzdory těmto obtížím jsou jednotky Storm Corps považovány za privilegované. Tito vojáci mají lepší přístup k jídlu, oděvům a zásobám než běžní obyvatelé Severní Koreje. Jsou pečlivě vybíráni na základě fyzické zdatnosti a absolutní loajality vůči režimu.

Ekonomická motivace může být dalším faktorem, který přitahuje severokorejské vojáky do Ruska. Podle některých zpráv mohou severokorejští vojáci v Rusku dostávat plat až 2 000 dolarů měsíčně, což je astronomická částka ve srovnání s běžným platem v Severní Koreji. I když většinu těchto peněz pravděpodobně zabaví režim, pro vojáky a jejich rodiny představuje i zlomek této částky významné zlepšení životní situace.

Dezerce severokorejských vojáků se však zdají být nepravděpodobné. Tito vojáci jsou nasazováni ve dvojicích, což snižuje pravděpodobnost pokusu o útěk. Madden upozorňuje, že pokud by se jeden z vojáků pokusil uprchnout, jeho druh by měl za úkol jej zastavit, a to i za cenu jeho života.

Podle generála Čchun In-buma by případný neúspěch severokorejských jednotek mohl mít vážné důsledky pro bezpečnost Korejského poloostrova i celého světa. Pokud by však tito vojáci uspěli nebo se během konfliktu výrazně zlepšili, mohlo by to znamenat posílení severokorejské armády do budoucna.