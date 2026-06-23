Za žalobu si může vláda sama. Opozice se ve sporu s koalicí postavila za Pavla

Krok prezidenta Petra Pavla podit kompetenční žalobu kvůli neumožnění účasti na summitu NATO vyvolal okamžité reakce napříč celou českou politickou scénou. Předseda vlády Andrej Babiš sice rozhodnutí hlavy státu respektuje, avšak podle svého vyjádření ho nepovažuje za dobré řešení vzniklé situace. Zcela opačný pohled mají zástupci dalších politických uskupení, kteří z vyhrocení sporu viní přímo současný vládní kabinet.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel označil postup prezidenta za jednoznačně správný a vládní přístup zkritizoval s tím, že je ostudné, kam až neochota domluvit se zašla. Podle Havla by neměli ve výkonu funkce hlavě státu bránit představitelé hnutí Motoristé sobě spolu s premiérem. Zároveň v reakci na předsedu vlády uvedl, že současné vládní uspořádání nepovažuje za přínosné pro Českou republiku.
Podle předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha padá plná odpovědnost za podání této žaloby na bedra vlády a samotného premiéra. Normální by podle lidoveckého šéfa bylo vyřešit celý spor s dostatečným předstihem, a nikoli těsně před konáním samotné alianční schůzky u soudního tribunálu. Grolich vyjádřil podiv nad tím, že kabinet takovou situaci dopustil v době, kdy se v Evropě zásadním způsobem mění celá bezpečnostní situace.
Ostrá kritika zaznívá také ze strany opozičních občanských demokratů. Předseda ODS a stínový premiér Martin Kupka považuje prezidentův krok za logické vyústění situace, kdy se ministerský předseda odmítá dohodnout na banální záležitosti, jakou je složení oficiální delegace. Kupka zdůraznil, že výsledkem je vůbec první kompetenční žaloba hlavy státu na vlastní vládu v historii, což označil za vizitku slabého premiéra, který poškozuje zájmy země.
Plnou podporu vyjádřil Petru Pavlovi rovněž předseda Pirátů Zdeněk Hřib, podle něhož je vládní postup bezprecedentní, nesmyslný a doplatí na něj celá Česká republika. Hřib schvaluje, že o záležitosti rozhodne nezávislý Ústavní soud, přičemž dodal, že premiér Babiš má stále ještě čas své původní rozhodnutí přehodnotit.
K situaci se vyjádřila také senátorka za ODS Miroslava Němcová, podle níž bude soudní dvůr rozhodovat o projevech osobní nenávisti vůči prezidentovi a demokratickému zřízení. Odpovědnost za současný stav podle ní nese kompletně celá vláda, kterou její vlastní předseda v minulosti označil za sice poslušnou, ale nekompetentní. Bývalá šéfka Poslanecké sněmovny varovala, že podobné kabinety vždy vedou zemi do hluboké všestranné krize.
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Zdroj: Lucie Podzimková