Doba přezouvání pneumatik je tady. Řidiči se musí řídit zákonem

Počasí se pozvolna zhoršuje, každým dnem se tak pomalu blíží výměna pneumatik. Povinnost platí od listopadu a po dobu celkem pěti měsíců. Kdy je nutné mít obuté zimní gumy?
Podle zákona musí mít řidiči nazuté zimní pneumatiky v období do 1. listopadu do 31. března v případě, že je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, respektive pokud lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.
"Řidiči motorových vozidel tedy musí mít v tomto období na vozidle zimní pneumatiky nejen, když je na silnici souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy, ale také v případě reálné hrozby, že k tomuto jevu dojde," uvedli policisté.
Zároveň zdůraznili, že na osobním motorovém vozidle je nutné přezout všechna čtyři kola. "Doporučuje se používat pneumatiky mladší čtyř let, protože při delším užívání dezén začíná ztrácet původní vlastnosti," zmínili s tím, že minimální hloubka dezénu jsou čtyři milimetry.
Policisté upozorňují i na celoroční pneumatiky. "Jsou kompromisem mezi letní a zimní variantou. Nemají tedy ideální vlastnosti ani v létě ani v zimě. Náhradní pneumatika ve vozidle může být i v zimním období jiná než zimní pneumatika," dodali.
Za porušení povinnosti použít za stanovených podmínek zimní pneumatiky může být řidiči uložena pokuta příkazem na místě ve výši do 2000 Kč. Ve správním řízení hrozí sankce v rozmezí od 1500 do 2500 Kč.
