Doba přezouvání pneumatik je tady. Řidiči se musí řídit zákonem

12. října 2025 14:42

Zimní pneumatika
Zimní pneumatika Foto: Adam Mráček / INCORP images

Počasí se pozvolna zhoršuje, každým dnem se tak pomalu blíží výměna pneumatik. Povinnost platí od listopadu a po dobu celkem pěti měsíců. Kdy je nutné mít obuté zimní gumy? 

Podle zákona musí mít řidiči nazuté zimní pneumatiky v období do 1. listopadu do 31. března v případě, že je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, respektive pokud lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

"Řidiči motorových vozidel tedy musí mít v tomto období na vozidle zimní pneumatiky nejen, když je na silnici souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy, ale také v případě reálné hrozby, že k tomuto jevu dojde," uvedli policisté. 

Zároveň zdůraznili, že na osobním motorovém vozidle je nutné přezout všechna čtyři kola. "Doporučuje se používat pneumatiky mladší čtyř let, protože při delším užívání dezén začíná ztrácet původní vlastnosti," zmínili s tím, že minimální hloubka dezénu jsou čtyři milimetry.

Policisté upozorňují i na celoroční pneumatiky. "Jsou kompromisem mezi letní a zimní variantou. Nemají tedy ideální vlastnosti ani v létě ani v zimě. Náhradní pneumatika ve vozidle může být i v zimním období jiná než zimní pneumatika," dodali.

Za porušení povinnosti použít za stanovených podmínek zimní pneumatiky může být řidiči uložena pokuta příkazem na místě ve výši do 2000 Kč. Ve správním řízení hrozí sankce v rozmezí od 1500 do 2500 Kč. 

9. října 2025 22:02

Metro čeká další výluka. Tentokrát bude pouze jednodenní

Letní pneumatiky

Dnes končí povinnost mít zimní pneumatiky, řidiči by ale zatím přezouvat neměli

Motoristům dnes končí povinnost mít na autě zimní pneumatiky. Podle Besip by však řidiči neměli přezutí na letní gumy, které mají jiné vlastnosti než ty zimní, zbytečně uspěchat. Stále totiž přetrvává riziko mrazů, které by mohly motoristy na silnicích překvapit. Vhodná doba pro přechod na letní pneumatiky je podle expertů v případě dlouhodobých teplot nad sedm stupňů. V takovém případě by zase řidiči neměli otálet s přezutím auta. Dnes o tom informoval Besip.

