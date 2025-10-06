Řidiči pod drobnohledem. Policisté budou dávat pozor na mobily za volantem

Po nejtragičtějším měsíci na silnicích v Česku za posledních sedm let přichází velká dopravně-bezpečnostní akce Focus on the Road. Koná se i v okolních zemích, policisté se soustředí na to, zda jsou řidiči za volantem pozorní.
Policie informovala, že v pondělí odstartovala celoevropská akce Focus on the Road. Strážci zákona v jejím rámci ve zvýšené míře kontrolují, zda se řidiči plně věnují řízení. "Používání mobilu za jízdy odvádí pozornost a může mít tragické následky," zdůraznila policie na sociální síti X.
Dopravně-bezpečnostní akce potrvá po celý probíhající týden, skončí v neděli 12. října. Cílem akce je snížení počtu dopravních nehod způsobených nepozorností šoférů. "I chvilka rozptýlení může změnit život. Buďte na cestách obezřetní," vyzvali policisté.
Akce zdánlivě přichází v pravý čas, protože policie v uplynulých dnech sdělila, že letošní září bylo nejtragičtějším měsícem na silnicích za posledních sedm let. "Podle předběžných údajů při dopravních nehodách přišlo o život 60 lidí, což je o 20 více než loni," dodali strážci zákona.
Ministerstvo pracuje na další změně bodového systému pro řidiče
Motorkář obcí na Jablonecku uháněl rychlostí 105 km/h. Liberečtí policisté o víkendu chytili i řidiče na drogách
