Řidiči pod drobnohledem. Policisté budou dávat pozor na mobily za volantem

Jan Hrabě

6. října 2025 16:41

Ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Po nejtragičtějším měsíci na silnicích v Česku za posledních sedm let přichází velká dopravně-bezpečnostní akce Focus on the Road. Koná se i v okolních zemích, policisté se soustředí na to, zda jsou řidiči za volantem pozorní. 

Policie informovala, že v pondělí odstartovala celoevropská akce Focus on the Road. Strážci zákona v jejím rámci ve zvýšené míře kontrolují, zda se řidiči plně věnují řízení. "Používání mobilu za jízdy odvádí pozornost a může mít tragické následky," zdůraznila policie na sociální síti X. 

Dopravně-bezpečnostní akce potrvá po celý probíhající týden, skončí v neděli 12. října. Cílem akce je snížení počtu dopravních nehod způsobených nepozorností šoférů. "I chvilka rozptýlení může změnit život. Buďte na cestách obezřetní," vyzvali policisté.

Akce zdánlivě přichází v pravý čas, protože policie v uplynulých dnech sdělila, že letošní září bylo nejtragičtějším měsícem na silnicích za posledních sedm let. "Podle předběžných údajů při dopravních nehodách přišlo o život 60 lidí, což je o 20 více než loni," dodali strážci zákona.

3. října 2025 17:48

Metro zastavila srážka s člověkem. Jezdily náhradní autobusy

Ilustrační fotografie.

Ministerstvo pracuje na další změně bodového systému pro řidiče

Čeští řidiči si zřejmě budou muset dávat větší pozor při odbočování. Nově by jim mohlo hrozit udělení čtyř trestných bodů, pokud budou odbočovat nebezpečně. Šlo by tak o další úpravu bodového systému, který se naposledy měnil na začátku letošního roku. 

