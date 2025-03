Trump nařídil ukončit financování Svobodné Evropy. Ozval se Lipavský

Trump v pátek podepsal exekutivní příkaz, jehož cílem je redukce federální byrokracie. Týká se celkem sedmi agentur, přičemž jednou z nich je US Agency for Global Media (USAGM), která dohlíží na Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL) a další federální vysílatele. Jde například o Hlas Ameriky (Voice of America).

USAGM je nezávislá americká vládní agentura, která dohlíží na vysílání zpravodajství v téměř 50 jazycích, které se za týden dostane k více než 360 milionům lidí.

Prezident RFE/RL Stephen Capus uvedl, že ukončení podpory bude velkým dárkem nepřátelům Ameriky. "Iránští ajatolláhové, čínští komunističtí lídři a autokraté v Moskvě a Minsku budou slavit konec RFE/RL po 75 letech," konstatoval.

Capus zmínil, že Svobodná Evropa se historicky těšila silné podpoře demokratů i republikánů. "Bez nás by téměř 50 milionů lidí v uzavřených společnostech, kteří jsou závislí na přesných zprávách a informacích každý týden, nemělo přístup k pravdě o Americe a o světě," dodal.

Například zaměstnancům Hlasu Ameriky bylo v sobotu podle dostupných informací sděleno, že jsou postaveni na překážky. Situace v dalších mediálních organizacích nebyla bezprostředně známá.

Svobodná Evropa začala od července 1995 vysílat z Prahy, od ledna 2009 má sídlo ve Strašnicích na Hagiboru. Na Trumpovo rozhodnutí tak reagovali i čeští politici, například ministr zahraničí Jan Lipavský.

"Když začalo vysílat Rádio Svobodná Evropa, bylo majákem pro ty, kterým totalita vzala pravdu. Peroutka, Tigrid a další exulanti bojovali slovem proti cenzuře a lžím. Dnes je situace stejná," napsal na sociální síti X. "Od Běloruska po Írán, od Ruska po Afghánistán jsou RFE a Hlas Ameriky jedním z mála svobodných zdrojů pro lidi žijící v nesvobodě. Jejich umlčení by nebylo jen ztrátou pro ně, ale i pro nás všechny, kdo věříme v demokracii," dodal.