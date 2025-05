Reakce na návrh Kremlu? Evropa Putina nechápe, Trump hovoří o skvělém dni pro Rusko

„Potenciálně skvělý den pro Rusko a Ukrajinu!“ napsal Trump. „Pomyslete na stovky tisíc životů, které budou zachráněny, pokud se tato nekonečná 'krvavá lázeň' konečně přiblíží ke konci... Budu pokračovat v práci s oběma stranami, aby se to skutečně stalo.“

Trumpova slova přicházejí v době, kdy ruský prezident Vladimir Putin prozatím návrh příměří neodsouhlasil, ale pozval ukrajinskou delegaci k přímým rozhovorům do Istanbulu, které by se měly uskutečnit 15. května. Trump se však ve svém příspěvku o konkrétním návrhu příměří ani o Putinově iniciativě výslovně nezmínil, což vzbudilo otázky, k čemu přesně se vztahuje jeho optimistické prohlášení o „skvělém dni“.

Podle Bílého domu Trump telefonicky hovořil 10. května s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a několika evropskými lídry. Hovor byl popsán jako „produktivní“ a podle dostupných informací americká administrativa plně podporuje ukrajinsko-evropský plán příměří. Zároveň Washington pohrozil Moskvě uvalením dalších sankcí, pokud se Rusko k návrhu nepřipojí.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v sobotu označil Putinovu výzvu k jednání za „první krok, ale nedostatečný“. Podle něj neexistuje důvod, proč by k vyhlášení bezpodmínečného příměří mělo být nejprve vedeno další kolo diplomatických rozhovorů.

Navzdory americkému tlaku Rusko nadále veřejně deklaruje, že jeho cílem zůstávají čtyři ukrajinské regiony, které v roce 2022 nelegálně anektovalo. Požaduje také, aby se Ukrajina nikdy nestala členem NATO a aby změnila svou legislativu ve prospěch ruské kultury a jazyka.

Trump se dlouhodobě staví do role prostředníka a tvrdí, že válku na Ukrajině by dokázal ukončit „první den“ svého návratu do úřadu. Jeho tým nyní zastupuje ve vyjednáváních vyslanec Steve Witkoff, jehož dosavadní jednání s Kremlem ale přinesla jen minimální výsledky a provází je řada kontroverzí, včetně absence amerického tlumočníka a bezpečnostních opatření.

Jaká bude reakce Moskvy na návrh příměří a zda se jednání v Istanbulu skutečně uskuteční, zůstává zatím nejasné. Trump však podle svých slov hodlá dál usilovat o to, aby ke konci války skutečně došlo.