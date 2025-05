MS v hokeji 2025: Česko – Norsko po první třetině 0:0

Češi se od začátku snažili uchytit se v útočném pásmu a snažili se jako první dostat se do příležitostí. Do první z nich se snažili dostat v tandemu útočící Kondelík s Laukem, přihrávku mezi nimi ale včas zneškodnil jeden z bránících Norů. Ti se v úvodu dopředu nedostávali, spíše vyhazovali na zakázané uvolnění. To Češi nebezpečně dvakrát vypálili z pravého kruhu, přičemž prvně zakončoval mimo Pastrňák, poté trefil gólmana Arntzena kapitán Červenka. Až po pěti minutách hry se dalo mluvit o náznaku první norské šance poté, co Salsten rychle nahodil do předbrankového prostoru, kde však nikdo další z Norů.

První opravdu velikou příležitost si Češi připsali v 7. minutě, kdy po rychlém protiútoku spolupracoval Hronek se Zadinou, jenž nakonec z levého křídla nebezpečně zakončoval, ale gólmana Arntzena nepřekonal. Mezitím do kabin na vyšetření zamířil Kundrátek, který si zřejmě přivodil při jednom ze soubojů něco s ramenem. Češi nadále pokračovali v sympatickém výkonu a nedávali Norům odpočinout, jelikož za chvíli tu byl velký závar před norskou brankou, kdy se snažili docpat kotouč za Arntzenova záda Flek s Kondelíkem, ale marně. Od prvního střídání pak byl na kluzišti vidět Martin Nečas, jenž se pokaždé snažil svým spoluhráčům svou rychlostí a svými přihrávkami. Postupem času bylo znát, že Čechy nebude čekat nic jednoduchého, protože Seveřané výrazně oproti úvodu utkání v osobních soubojích přitvrdili a nebylo tak nouze ani o rozmíšky.

Ve 12. minutě pak jel na branku Pastrňák, který předal puk na pravé křídlo Hájkovi, ten vracel hned zpátky, ale Pastrňák neměl už čas a prostor na přesné zakončení. Následně dostali Češi možnost přesilové hry, v níž se sice do obrovské šance dostal po Pastrňákově přihrávce opět z pravého kruhu zakončující Červenka, toho ale fantasticky po přesunu vychytal Arntzen a přesilová hra nakonec využita nebyla. Arntzen si pak poradil i s Flekovým pokusem na pření tyč.

V 16. minutě Norové poprvé nebezpečně zahrozili, když zpoza brány do prostoru slotu dostal přihrávku nikým nehlídaný Berg-Paulsen. Toho ale naštěstí gólman Vejmelka vychytal. Poté i Norové dostali možnost početní výhody, v níž s ale nic nevytvořili, navíc těsně před jejím koncem faulovali pro změnu Norové. Ani česká přesilovka nebyla kdovíjaká, navíc v ní upláchl české obraně Steen, jenž to zkusil na Vejmelku bekhendovou kličkou, ale naštěstí neúspěšně. Už po české přesilovce se Norsko ještě jednou dostalo do šance, když tentokrát zakončoval z mezikruží Martinsen, ale opět nechal vyniknout českého muže s maskou. Naposledy však v první třetině zakončovali Češi, po buly v pravém kruhu v útočném pásmu konkrétně Pastrňák, který zamířil pouze do gólmana Arntzena.



Sestava ČR: Vejmelka (Vladař) – Krejčík, Hronek (A), Hájek, Kundrátek, Pyrochta, D. Špaček, Ticháček – Červenka (C), Sedlák, Pastrňák (A) – Zadina, M. Špaček, Nečas – Lauko, Kondelík, Flek – Beránek, Kodýtek, Stránský – Voženílek Trenér: Radim Rulík

Sestava Norska: Arntzen (Normann) – Lilleberg (A), Engebråten, Solberg, Johannesen, Krogdahl, Hansen, Saxrud-Danielsen – E. Salsten, Berglund, E. Olsen – Berg-Paulsen (C), Martinsen, Vikingstad – N. Steen (A), Vesterheim, T. Olsen – H. Salsten, Ronnild, Elvsveen – Edvardsen. Trenér: Tobias Johansson