Nováčci světového šampionátu polední zápasy prohráli. Slovinci se oproti Maďarům zmohli na gól

Málokdo z amerických hokejových fanoušků určitě čekal, že by se na úvodní gól proti Maďarům čekalo až do 15. minuty. Avšak ani poté, co právě tehdy otevřel skóre Nazar, se zrovna Američané nepřetrhli a nevytvářeli si velký počet příležitostí. I proto tak nemohlo nikoho překvapit, že to bylo po čtyřiceti minutách hry pro Američany jen 3:0. Druhou branku totiž přidal opět Nazar jen dvě minuty po té své první, v polovině zápasu navýšil americké vedení Gauthier.

Závěrečná dvacetiminutovka byl přeci jenom z celého zápasu nejhokejovější a to především proto, že Američané začali do toho víc šlapat. Postupně se v této části hry trefili Gauthier, jenž tak tedy vstřelil svůj druhý gól v utkání, Garland a Cooley a ustanovili tak konečné skóre na jasných 6:0.

Slováci v honbě za svými prvními třemi body v turnaji poté, co v prvním zápase s domácím Švédskem padli 0:5, šli od počátku za jasným cílem a proto tak již v první třetině chtěli ukázat, kdo bude proti Slovincům pánem na stockholmském kluzišti. Už v 9. minutě otevřel skóre Čederle a minutu na to na 2:0 zvýšil Regenda. Ten se mimochodem objevil na ledě v rámci letošního MS poprvé. Daleko klidnější byli Slováci ještě ve 32. minutě, kdy se trefil v přesilovce Krištof.

Ještě ve druhé třetině přišel asi nejzásadnější moment celého zápasu hraného před spíše prázdnějšími tribunami a to když se sice parádně trefil Drozg, jeho gól ale nakonec nebyl uznán kvůli předešlému ofsajdu, na což si vzali Slováci trenérskou výzvu. Ve 47. minutě se sice přeci enom Slovincům podařilo snížit na 1:3, když se zapsal mezi střelce Ograjensek, ale to bylo ze strany Slovinců vše. Nepomohla jim ani závěrečná hry bez brankáře a to ještě měli štěstí, aby to neskončilo 4:1 pro Slováky, protože Čederle po svém výhozu v závěru trefil pouze tyč odkryté klece.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2025 v Dánsku a ve Švédsku (11.5.2025):

SKUPINA A (Stockholm):

Slovensko – Slovinsko 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Čederle (A. Sýkora), 10. Regenda (Kňažko, Grman), 32. Krištof (Lantoši, Mudrák) – 47. Ograjenšek (Sabolič, Macuh). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Schrader (Něm.) - Gustafson (USA), Zunde (Lot.). Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 3870

SKUPINA B (Herning):

USA - Maďarsko 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 15. Nazar (Cooley, Garland), 17. Nazar (Pinto, Lohrei), 31. Gauthier (Beniers, W. Smith), 42. Gauthier (W. Smith, Vlasic), 42. Garland (Pinto, Nazar), 55. Cooley (C. Keller, T. Thompson). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Staňo (SR) - Beresford (Brit.), Laguzov (Něm.). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4041