Britové berou ruské výhrůžky vážně. Čelíme hrozbě přímého ruského útoku, zní z vlády

Bývalý důstojník britské armády a vládní poradce pro boj proti terorismu varoval, že Spojené království pravděpodobně čelí hrozbě přímého ruského útoku. Toto varování přichází poté, co Kreml označil britské firmy vyrábějící drony, které podporují ukrajinské válečné úsilí, za potenciální cíle. Podle bezpečnostních expertů se napětí mezi Moskvou a evropskými spojenci Kyjeva posouvá do kritické fáze.
Tato varovná slova reagují na prohlášení Dmitrije Medveděva, bývalého ruského prezidenta a nynějšího šéfa bezpečnostní rady státu. Medveděv otevřeně pohrozil Spojenému království i zbytku Evropy v reakci na zveřejnění seznamu vojenských cílů. Ruské ministerstvo obrany identifikovalo celkem třiadvacet míst v několika evropských zemích, která mají souvislost s výrobou ukrajinských dronů.
Podle Medveděva jsou tyto objekty buď přímo pobočkami ukrajinských výrobců, nebo místy, kde se vyrábějí klíčové komponenty pro bezpilotní letouny. Na sociální síti X vzkázal evropským partnerům, že prohlášení ministerstva obrany je třeba brát doslova. Seznam evropských zařízení je podle něj faktickým seznamem budoucích cílů ruských ozbrojených sil.
Medveděv dále dodal, že moment, kdy se tyto údery stanou realitou, závisí na dalším vývoji událostí. Svůj příspěvek zakončil provokativním vzkazem evropským lídrům, ve kterém jim ironicky popřál klidný spánek. Tato rétorika jen potvrzuje narůstající ochotu Kremlu rozšiřovat okruh cílů i mimo ukrajinské bojiště.
Mezitím ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil Vladimira Putina za skutečnou globální hrozbu, která se snaží ovládnout své sousedy. Učinil tak po nejtragičtějším letošním náletu, při němž ruské rakety a drony usmrtily na Ukrajině nejméně osmnáct lidí. Zelenskyj varoval, že ruské ambice nekončí na hranicích jeho země.
V rámci mezinárodní pomoci se očekává, že Evropská unie po provedených reformách uvolní Ukrajině částku ve výši přibližně 2,5 až 2,7 miliardy eur. Současně ukrajinská premiérka vyjádřila po své návštěvě Spojených států optimismus ohledně další americké podpory. Tato finanční a vojenská pomoc je pro obranu země klíčová.
