Vynález, bez kterého bychom neměli mobily. Telefon dnes slaví 150 let

Mezi přelomové vynálezy v dějinách lidstva patří bezpochyby telefon. Ten si přesně před 150 lety, dne 14. února roku 1876, nechal patentovat jeho vynálezce Alexander Graham Bell. Předchůdce tohoto zařízení však existovaly mnohem dříve.
Alexander Graham Bell se zapsal do historie jako významný vědec a vynálezce. Pocházel ze skotského Edinburghu, kde se dne 3. března roku 1847 narodil. Jeho otec i dědeček se věnovali fonetice, tedy vědě zkoumající zvukové projevy lidské řeči. Tento obor zaujal již v dětství malého Alexandra. A malý chlapec také velice rád něco vynalézal a sestrojoval. Když mu bylo dvanáct let, prý vymyslel a vyrobil pro jednoho zemědělce stroj, který mu měl usnadnit práci – odstraňoval totiž slupky ze zrn obilí.
Když Alexander Graham Bell dospěl, nejprve to vůbec nevypadalo, že se stane slavným vynálezcem. Pracoval totiž jako učitel neslyšících dětí. Znakovou řeč se dobře naučil už v dětství, protože jeho maminka přišla o sluch a Alexander ovlivněn touto zkušeností později chtěl takto handicapovaným osobám pomáhat a dokonce se je snažil naučit mluvit. Zajímavé je, že se do jedné neslyšící ženy zamiloval a oženil se s ní. Byla to jeho kolegyně – učitelka hluchoněmých dětí, která pocházela z aristokratické rodiny.
Vynalézání mu ovšem poměrně brzy začalo chybět. A tak odešel ze speciálního školství a vyučoval už jenom pár dětí ze zámožných rodin. Díky tomu měl dostatek finančních prostředků i času na to, aby si zřídil malou soukromou laboratoř, kde prováděl nejrůznější pokusy a vynalézal. A tak se zapsal do historie jako vynálezce hned několika přelomových přístrojů.
Psal se 14. únor roku 1876, bylo to tedy přesně před 150 lety, když Alexander Graham Bell přihlásil na patentní úřad svůj nový vynález: telefon. Na tom pracoval několik let. Zpočátku se svým přístrojem, který byl teprve o mnoho let později shledán naprosto přelomovým, nesklízel žádné úspěchy – nikdo si ho prakticky moc nevšímal. A tak ho Bell sám intenzivně propagoval. Podnikl kupříkladu roční propagační cestu po celé Evropě, kdy se snažil přesvědčit odborníky i veřejnost o užitečnosti svého vynálezu. Moc se mu to ale nedařilo. Počáteční neúspěch mu ovšem byl motivací, a tak se rozhodl svůj telefon zdokonalovat a vyrobit přístroj, který bude schopen uskutečnit hovory na dlouhé vzdálenosti. Vynález telefonu byl plně doceněn až dlouho po Bellově smrti, v moderní době.
Podle některých názorů ovšem Alexander Graham Bell nebyl první, kdo přišel s vynálezem telefonu! Ten měl sestrojit již mnohem dříve, někdy v roce 1849 italský vynálezce Antonio Meucci. Roku 1860 podobný přístroj vyrobil i Němec Johann Phillip Reis, a to poněkud kuriózně z pivního sudu. A shodou okolností telefon předložil ve stejný rok jako Bell na patentní úřad i Američan Elisha Gray. Kdo byl tedy tím skutečně prvním vynálezcem telefonu, o tom se vedly spekulace i soudní spory, ovšem bez výsledku. Určit prvenství se nepodařilo dodnes, protože vynálezci prezentovali své přístroje mnohdy neoficiálně a nedostatečně své poznatky publikovali. Na čem však panuje všeobecná shoda, to je fakt, že moderní telefon vznikl díky práci několika vynálezců a vývojů jejich práce. A Alexander Graham Bell k vynálezu moderního telefonu velmi přispěl.
Zdroj: David Holub