V kontaktu s Epsteinem byla i norská a švédská královská rodina, odhalily nové spisy

Korunní princezna Mette-Marit se v souvislosti s kontakty na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina odkázala na svůj „špatný úsudek“. Jméno princezny se v nově zveřejněných dokumentech ministerstva spravedlnosti USA objevuje v letech 2011–2014 hned několikrát. Tato odhalení přicházejí v době, kdy norskou královskou rodinu čeká sledování ostře sledovaného soudního procesu s jejím synem.
Princezna Mette-Marit, která se má stát královnou po boku korunního prince Haakona, vydala v sobotu prohlášení, v němž vyjádřila lítost nad jakýmkoliv kontaktem s Epsteinem. Své chování označila za zahanbující a projevila hluboký soucit a solidaritu s oběťmi zneužívání. Premiér Støre se ve své kritice omezil na potvrzení jejích slov o chybném úsudku, což je u hlavy vlády vůči monarchii považováno za neobvyklý krok.
Podle dokumentů strávila princezna v lednu 2013 čtyři dny v Epsteinově domě v Palm Beach. E-mailová korespondence ukázala na vřelou povahu jejich vztahu, přičemž některé zprávy naznačují, že si princezna byla vědoma Epsteinova prvního uvěznění v roce 2008. Premiér Støre v této souvislosti kritizoval i bývalého předsedu vlády Thorbjørna Jaglanda, který kdysi plánoval rodinnou dovolenou na Epsteinově soukromém ostrově.
Tento skandál zasáhl norskou královskou rodinu těsně před začátkem soudu s devětadvacetiletým Mariusem Borgem Høibym, synem princezny z předchozího vztahu. Ten čelí 38 obviněním, mezi nimiž figuruje znásilnění a napadení. Høiby, který není oficiálním členem královské rodiny, nejzávažnější obvinění odmítá, v případě uznání viny mu však hrozí minimálně deset let vězení.
Samotná princezna Mette-Marit se potýká s vážným onemocněním, plicní fibrózou, a lékaři ji připravují na zařazení na seznam čekatelů na transplantaci plic. Žádný člen královské rodiny se neplánuje zúčastnit soudního jednání, které začíná v úterý v Oslu. Korunní princ Haakon v emotivním prohlášení uvedl, že myslí na všechny oběti případu, a zároveň zdůraznil, že jeho nevlastní syn zůstává důležitým členem jejich rodiny.
Kromě norské princezny se jména členů skandinávských královských rodin objevují v dokumentech i v jiných souvislostech. Zmíněna je například švédská princezna Sofia, která měla být Epsteinovým hostem na soukromém promítání na Broadwayi ještě před sňatkem s princem Carlem Philipem. Také dánský král Frederik, v té době korunní princ, figuruje v e-mailech týkajících se pozvánek na soukromé večeře, ačkoliv jeho přímá účast není potvrzena.
Související
Norsko smetlo Trumpův dopis ze stolu: My o Nobelově ceně nerozhodujeme, vzkázalo
Norské městečko v centru zájmu. Může být klíčem k evropské nezávislosti na Číně
norsko , Švédsko , Jeffrey Epstein
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Izrael otevřel stěžejní přechod Rafáh mezi Pásmem Gazy a Egyptem. Pustí do něj 50 Palestinců
před 57 minutami
Turek tvrdí, že má od právníků připravený návrh žaloby na Pavla
před 1 hodinou
Desetitisíce mrtvých, beztrestné mučení a znásilňování. Analytici odhalili, jak se mění svět
před 2 hodinami
V kontaktu s Epsteinem byla i norská a švédská královská rodina, odhalily nové spisy
před 3 hodinami
OSN na hranici finančního kolapsu. Zachráním ji, prohlašuje Trump. O miliardových dluzích USA ale mlčí
před 4 hodinami
Počasí: Mrazy a sníh se s Českem tento týden rozloučí? Už o víkendu přijde zlom
včera
Olympiáda pod tlakem: V Itálii se protestuje proti ICE, v Epsteinových dokumentech figuruje jméno šéfa výboru
včera
Ruské nálety zasáhly autobus plný horníků a porodnici. 21 mrtvých
včera
Izrael po téměř dvou letech otevře Palestincům hraniční přechod v Rafáhu
Aktualizováno včera
OBRAZEM: „Motoristé získali 6,5 %, ale chovají se, jako by jim to tu patřilo.“ Za Pavla demonstrovalo asi 90 tisíc lidí
včera
Za milion podpisů se sejdeme na Letné, slíbil Minář na demonstraci na podporu Pavla
včera
Izrael zakáže Lékařům bez hranic působit v Pásmu Gazy
včera
Macinkovy zprávy Hradu nejsou normální, prezident může odmítnout jmenovat ministra, zastal se Zeman Pavla
včera
Ministerstvo zahraničí bude prezidenta Pavla ignorovat, prohlásil Macinka
včera
Prezident Pavel poděkoval lidem, kteří míří do Prahy demonstrovat na jeho podporu
včera
Musk začal na žádost Kyjeva blokovat Starlink ruským dronům
včera
Kolik je na Ukrajině mrtvých, raněných a pohřešovaných ruských vojáků? Analytici zveřejnili nová čísla
včera
Počasí: Evropu sevře arktický vzduch. Teploty se budou lišit až o 40 stupňů
včera
Írán se neobvyklým krokem snaží vyvrátit spekulace, že při demonstracích zemřelo 30 tisíc lidí
včera
Počasí bude příští týden opět mrazivé. Pak přijde citelná změna
První únorové dny přinesou na území České republiky převážně zataženou oblohu a mrazivé teploty, které se budou postupně zvyšovat.
Zdroj: Libor Novák