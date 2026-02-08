Norskem hýbe soud se synem princezny. Zpovídá se i ze znásilnění

Lucie Podzimková

8. února 2026 21:55

Soudy, ilustrační fotografie.
Soudy, ilustrační fotografie. Foto: Pixmac

V Norsku začal ostře sledovaný soudní proces se synem korunní princezny Mariusem Borgem Høibym, který je obviněn z více než tří desítek trestných činů. Čtyři ženy měl podle obžaloby znásilnit. Kauza se k soudu dostává jen krátce poté, co se jméno jeho matky Mette-Marit objevilo v tzv. Epstein Files. 

Soudní projednávání kauzy začalo v úterý, Høiby na úvod popřel vinu. Případ začal předloni v srpnu, kdy ho zadržela policie po hádce v bytě v Oslu. Syn princezny přiznal, že byl násilný vůči tehdejší partnerce a ničil věci v jejím bytě. Ukázalo se tenkrát, že byl pod vlivem alkoholu a drog.

Devětadvacetiletý muž měl být násilnický i vůči dalším ženám. Dokonce měl zákaz kontaktovat některé expartnerky. Soudní proces je naplánovaný až do 19. března. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody v délce až 16 let. 

Princezna Mette-Marit a princ Haakon dopředu oznámili, že se soudního procesu osobně nezúčastní. "Rozhodli jsme se, že nebudeme přítomní v soudní síni a nebudeme se k soudnímu procesu vyjadřovat," řekl princ v norské veřejnoprávní televizi. 

Borg Høiby je synem princezny z předchozího vztahu. Mette-Marit, která není aristokratického původu, má s princem Haakonem další dvě děti. Trpí nevyléčitelnou plicní fibrózou a přišla o nevlastního bratra, který byl jako policista zastřelen při teroristickém útoku na ostrově Utøya v roce 2011. 

Sama princezna se v posledních dnech stala předmětem skandálu. Její jméno se ve stovkách případů objevilo v dokumentech ohledně osoby Jeffreyho Epsteina, které zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti. Informovala o tom britská BBC. Mette-Marit navíc v lednu 2013 strávila čtyři dny v Epsteinově domě v Palm Beach na Floridě. 

"Projevila jsem špatný odhad a lituji jakéhokoliv kontaktu s Epsteinem. Je to jednoduše trapné," uvedla princezna v sobotním prohlášení, kde vyjádřila sympatie a solidaritu s oběťmi. Její kontakty s finančníkem se přesto staly tématem pro norské politiky. Premiér Jonas Gahr Støre prohlásil, že souhlasí s přiznáním Mette-Marit, že měla špatný odhad. 

Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.

včera

Američané chtějí konec války na Ukrajině do léta, prozradil Zelenskyj

Související

Jan Cimický

Cimický v úterý chyběl u soudu, nový rozsudek se odkládá

Nový rozsudek v kauze obžalovaného psychiatra Jana Cimického zatím nepadl. Obvodní soud pro Prahu 8, jemuž se kauza loni vrátila, odložil vynesení verdiktu na březen. Cimický je obžalován z více než 30 případů vydírání či znásilnění žen. 

Více souvisejících

soudy norsko

Aktuálně se děje

před 25 minutami

Soudy, ilustrační fotografie.

Norskem hýbe soud se synem princezny. Zpovídá se i ze znásilnění

V Norsku začal ostře sledovaný soudní proces se synem korunní princezny Mariusem Borgem Høibym, který je obviněn z více než tří desítek trestných činů. Čtyři ženy měl podle obžaloby znásilnit. Kauza se k soudu dostává jen krátce poté, co se jméno jeho matky Mette-Marit objevilo v tzv. Epstein Files. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Žena v Praze překvapila policisty. Přinesla protitankovou střelu

V Česku se od začátku roku koná tzv. zbraňová amnestie, která přináší i kuriózní momenty. Jeden takový se stal v Praze, kde žena přinesla na policejní služebnu protitankovou střelu. Policie toho využila, aby upozornila občany, jak se má s takovým arzenálem manipulovat. 

před 3 hodinami

Metoděj Jílek

Rychlobruslař Jílek při debutu na olympiádě dojel na pěti kilometrech pro stříbro

Premiéra jako hrom. Devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek se poprvé představil v olympijském závodě, konkrétně v závodě na 5000 metrů, a ihned se mu podařilo získat pro Českou republiku olympijskou medaili. V Miláně si dojel pro stříbro poté, co v předposlední rozjížďce z celkových deseti zajel čas 6:06,48, který mu nakonec stačil na druhé místo.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Markéta Davidová

Sázka na Davidovou nevyšla. Biatlonová smíšená štafeta skončila až jedenáctá, slaví Francie

Byl to jeden z největších otazníků v české olympijské výpravě. Zda se olympiády zúčastní dlouhodobě zdravotně se trápící biatlonová jednička mezi ženami Markéta Davidová, nebo nikoli, a popřípadě, pokud ano, jak na tom fyzicky bude. Nakonec se Davidová zúčastnila hned prvního biatlonového závodu v Anterselvě pod pěti olympijskými kruhy, kterým byla smíšená štafeta, přičemž český trenérský štáb se ji rozhodl nasadit jako finišmanku štafety. Ta tak jela ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Přestože to před poslední předávkou vypadalo nadějně z českého pohledu, jelikož české kvarteto figurovalo na páté pozici, Davidové se finiš vůbec nevydařil. Češi tak propadli až na 11. místo. Závod ovládli Francouzi.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Zuzana Maděrová

Senzační zlato. Maděrová zastoupila zklamanou Ledeckou v paralelním obřím slalomu

Z Milána a Cortiny d'Ampezzo přišla v neděli první skvělá zpráva. Česká olympijská výprava získala první cenný kov na právě probíhajících zimních olympijských hrách v paralelním obřím slalomu na snowboardu. To se ostatně očekávalo před olympiádou, jenže od tradiční královny tohoto sportu Ester Ledecké, která však neprošla překvapivě přes čtvrtfinále. Češi v hledišti včetně prezidentského páru v tu chvíli rozhodně nemuseli smutnit. Ve hře zůstala druhá česká reprezentantka Zuzana Maděrová, která potvrdila dokonale svoji vzestupnou formu z této sezóny a korunovala ji ziskem zlaté olympijské medaile.

před 8 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Ilustrační fotografie.

Olympijská kolekce českých sportovců ve světě zaujala. Řadí je k těm nejpoutavějším

Na domácí scéně nejen mezi fanoušky, ale i mezi politiky nenašlo oblečení českých sportovců pro letošní zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo příliš pochopení vzhledem k jeho netradiční barevné kombinaci. Jak už to ale v mnoha případech bývá, to, co pro Čechy může být pohoršující, může naopak ve světě snést pochvalu. A to je právě případ i nové české olympijské kolekce. Podle zahraničních médií se totiž Češi ve svém oblečení při zahájení rozhodně neztratili. Kolekce prý patří k pěti nejzajímavějším.

před 10 hodinami

Andrej Babiš přichází na zasedání vlády.

Česko by mohlo dětem zakázat sociální sítě. Babiš se tomu nebrání

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil zákaz užívání sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Podle předsedy vlády jsou internetové platformy pro nejmladší občany škodlivé. Česko by v případě zavedení zákazu následovalo některé evropské státy, které se rozhodly k takovému opatření přistoupit. 

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

Curling

Curleři si připsali první výhru, Indráčková historický zápis. V akci byl i český sáňkař

Po čtyřech duelech se na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo konečně dočkali a mohli se radovat z premiérové výhry pod pěti kruhy. České curlingové smíšené dvojici Julie Zelingrová-Vít Chabičovský se to povedlo, když dokázala pokořit jihokorejské duo Kim Seon-yeong a Jeong Yeong-sok 9:4. Na tento výkon se snažila navázat ve večerním duelu se Švýcarskem, ale v něm se opět dostala do dříve zajetých kolejí a bohužel prohrála jasně 3:10. 

před 13 hodinami

před 15 hodinami

Výhled počasí na příští víkend. Do Česka dorazí ochlazení

Zima sice v Česku pokračuje, ale počasí se v posledních dnech oteplilo. Příští únorový víkend by však měl přinést ochlazení, vyplývá z aktuálního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy