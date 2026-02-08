Norskem hýbe soud se synem princezny. Zpovídá se i ze znásilnění

V Norsku začal ostře sledovaný soudní proces se synem korunní princezny Mariusem Borgem Høibym, který je obviněn z více než tří desítek trestných činů. Čtyři ženy měl podle obžaloby znásilnit. Kauza se k soudu dostává jen krátce poté, co se jméno jeho matky Mette-Marit objevilo v tzv. Epstein Files.
Soudní projednávání kauzy začalo v úterý, Høiby na úvod popřel vinu. Případ začal předloni v srpnu, kdy ho zadržela policie po hádce v bytě v Oslu. Syn princezny přiznal, že byl násilný vůči tehdejší partnerce a ničil věci v jejím bytě. Ukázalo se tenkrát, že byl pod vlivem alkoholu a drog.
Devětadvacetiletý muž měl být násilnický i vůči dalším ženám. Dokonce měl zákaz kontaktovat některé expartnerky. Soudní proces je naplánovaný až do 19. března. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody v délce až 16 let.
Princezna Mette-Marit a princ Haakon dopředu oznámili, že se soudního procesu osobně nezúčastní. "Rozhodli jsme se, že nebudeme přítomní v soudní síni a nebudeme se k soudnímu procesu vyjadřovat," řekl princ v norské veřejnoprávní televizi.
Borg Høiby je synem princezny z předchozího vztahu. Mette-Marit, která není aristokratického původu, má s princem Haakonem další dvě děti. Trpí nevyléčitelnou plicní fibrózou a přišla o nevlastního bratra, který byl jako policista zastřelen při teroristickém útoku na ostrově Utøya v roce 2011.
Sama princezna se v posledních dnech stala předmětem skandálu. Její jméno se ve stovkách případů objevilo v dokumentech ohledně osoby Jeffreyho Epsteina, které zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti. Informovala o tom britská BBC. Mette-Marit navíc v lednu 2013 strávila čtyři dny v Epsteinově domě v Palm Beach na Floridě.
"Projevila jsem špatný odhad a lituji jakéhokoliv kontaktu s Epsteinem. Je to jednoduše trapné," uvedla princezna v sobotním prohlášení, kde vyjádřila sympatie a solidaritu s oběťmi. Její kontakty s finančníkem se přesto staly tématem pro norské politiky. Premiér Jonas Gahr Støre prohlásil, že souhlasí s přiznáním Mette-Marit, že měla špatný odhad.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
