Princ Harry v dalším sporu s britským bulvárem. Síly spojil i s Eltonem Johnem

Princ Harry i v roce 2026 pokračuje v sérii právních bitev s britskými médii, ačkoliv již několik let žije ve Spojených státech amerických. Nynější spor se týká i dalších celebrit, nařčením čelí vydavatel deníku Daily Mail. O případu informovala stanice BBC.
Princ Harry v úterý nechyběl na druhém dni soudního jednání v prostorách Royal Courts of Justice. Soud předpokládá, že mu celá kauza zabere až devět týdnů. Mladší ze synů krále Karla III. je součástí skupiny sedmi lidí, kteří se domáhají spravedlnosti. Dalšími jsou například zpěvák a skladatel Elton John či herečka Elizabeth Hurleyová.
Harry a spol. jsou přesvědčeni, že firma Associated Newspapers Limited (ANL), vydavatel deníku Daily Mail a nedělníku Mail on Sunday, se v letech 1993 až 2018 dopustila narušení jejich soukromí. Společnost je nařčena z nezákonného shromažďování informací, například za pomoci soukromých detektivů.
Obhájce vydavatele argumentuje tím, že novináři jako autoři jednotlivých článků poskytli dostatek důkazů o zákonném zdrojování svých prací. Podotkl, že dotčené celebrity měly kolem sebe osoby, od nichž zveřejněné informace unikaly.
V aktuálním případe se jedná o civilní soud bez poroty. Soudce tak o verdiktu rozhodne zcela sám, upozornila BBC.
Jde o třetí právní bitvu prince Harryho s britskými médii. Už v prosinci 2023 uspěl ve sporu se společností Mirror Group Newspapers ohledně nezákonného shromažďování informací. Přesně před rokem se s ním pak vydavatel deníku The Sun dohodl na omluvě a zaplacení odškodného.
Související
Princ Harry , soudy , Velká Británie , Noviny / tisk , Elton John
