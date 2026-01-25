Trump ocenil hrdinství britských vojáků. Donutil ho k tomu i princ Harry

Lucie Podzimková

25. ledna 2026 16:22

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump pod tíhou kritiky ocenil hrdinství britských vojáků během války v Afghánistánu. Dříve přitom roli spojeneckých vojsk při konfliktu umenšil. Vysloužil si za to kritiku, opřel se do něj i princ Harry. 

"Skvělí a velmi hrdinní vojáci ze Spojeného království budou vždy se Spojenými státy americkými. V Afghánistánu jich padlo 457, mnozí byli vážně zraněni a byli mezi nejlepšími z bojovníků," napsal kající se Trump na sociální síti Truth Social. 

Podle amerického prezidenta je pouto mezi Američany a Brity příliš silné na to, aby bylo přerušeno. "Britská armáda s obrovským srdcem a duší nemá konkurenci (s výjimkou USA). Máme vás všechny rádi a vždycky budeme," dodal šéf Bílého domu. 

Trump tak žehlí své výroky z rozhovoru pro americkou televizní stanici Fox News, v němž prohlásil, že vojáci z ostatních členských zemí NATO se během konfliktu v Afghánistánu drželi "trochu stranou" a vyhýbali se předním liniím. Vyjádření amerického prezidenta se setkala s kritikou ze strany politiků, veteránů či pozůstalých po padlých vojácích. 

Do Trumpa se opřel dokonce i britský princ Harry, který v Afghánistánu sám sloužil ve dvou misích. Konkrétně vydal prohlášení, v němž připomněl, že když USA po teroristických útocích z 11. září 2021 poprvé a naposledy v historii aktivovaly článek 5 o kolektivní obraně, spojenci na výzvu odpověděli a stáli po boku USA v zájmu společné bezpečnosti.

Mladší ze synů britského krále Karla III. také ve svém vyjádření zmínil, že on sám na místě ztratil přátele a že jen Velká Británie přišla o více než 450 příslušníků ozbrojených sil. Podle prince si tyto oběti zaslouží, aby se o nich mluvilo pravdivě a s úctou.

Andrej Babiš Komentář

Babiš, Trumpovo hodné štěňátko. Česko si vysokou cenu za bezbřehý obdiv nemůže dovolit

Staronový premiér Andrej Babiš systematicky odklání Českou republiku od pevně ukotvené prozápadní politiky a nahrazuje ji osobními sympatiemi a prázdnými gesty. Obdiv k Donaldu Trumpovi, laciná stylizace do role „silného spojence" i mlčení k hrozbám vůči spojencům vysílají nebezpečné signály. Jde doslova o strategický hazard, který může Česko připravit o to nejcennější – důvěru, vliv a oporu spojenců.

