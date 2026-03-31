Školou povinné děti se krátce před velikonočními prázdninami dozvěděli, že probíhající školní rok skončí dříve, než se původně předpokládalo. Výuka skončí v pátek 26. června, informovalo ministerstvo školství v úterý.
"Na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy skončí letos výuka v základních a středních školách a konzervatořích již v pátek 26. června 2026," uvedlo ministerstvo školství na webových stránkách.
Opatření vychází z organizačních a provozních potřeb škol a zohledňuje reálné chování značné části rodin, zejména v souvislosti se zajišťováním letních volnočasových aktivit pro dětí. Podle úřadu nebude mít dopad na kvalitu ani rozsah výuky. Školy zvládnou splnit všechny vzdělávací cíle a plánované výstupy v průběhu školního roku.
Školy, jimž dřívější termín ukončení vyučování nevyhovuje, například kvůli dlouhodobě naplánované větší školní akci, mohou požádat ministerstvo o úpravu organizace školního roku. Po posouzení žádosti pak může ministerstvo rozhodnout o jiném termínu ukončení období školního vyučování.
"V případě, že má škola již z nějakého důvodu schválenou úpravu organizace školního roku, tato úprava platí," dodalo ministerstvo.
Podle původního plánu mělo vyučování ve druhém pololetí skončit až v úterý 30. června. Následně by začaly hlavní prázdniny, které potrvají do 31. srpna. Nový školní rok 2026/27 začne v úterý 1. září.
17. prosince 2025 13:07
Ústavní soud zrušil oddělené termíny zápisů pro děti z Ukrajiny. Podle něj jsou diskriminační
Související
Odstartovaly turnusy jarních prázdnin. Tady je velký přehled termínů
Studenti v Ústí zburcovali policii. Obavy z útoku ve škole se nepotvrdily
Školství , Děti, dětské , ministerstvo školství
Aktuálně se děje
před 47 minutami
Školní rok v Česku skončí dříve, než se původně předpokládalo
před 1 hodinou
Válka USA s Íránem má nečekaného "vítěze". Překonal i Trumpa
před 2 hodinami
Spoluúčast u havarijního pojištění: Jak ovlivňuje cenu a plnění?
před 2 hodinami
Sežeňte si ropu sami. Budeme si pamatovat, že jste nám nepomohli, vzkázal rozlícený Trump Evropě
před 3 hodinami
Orbán překročil meze. EU doufá, že volby znovu nevyhraje
před 3 hodinami
Světový trh s ropou se zmítá v hluboké krizi. Existuje naděje na stabilizaci dodávek?
před 4 hodinami
Pentagon zvažuje, že zbraně určené pro Ukrajinu pošle na Blízký východ
před 5 hodinami
K útoku na budovu Ruského střediska se dobrovolně přihlásil cizinec
před 6 hodinami
Západní metropole vědomě brzdí zřízení tribunálu pro potrestání Ruska, tvrdí ukrajinský tisk
před 7 hodinami
Frustrace v Bruselu dosáhla vrcholu. EU chystá plán v případě, že Orbán vyhraje volby
před 8 hodinami
Zelenskyj zveřejnil svoje příjmy. Prezidentský plat má nižší než je minimální mzda v Česku
před 9 hodinami
Velikonoční předpověď. Počasí bude stabilní, oteplí se až na 20 stupňů
včera
První jméno pro letošní StarDance. Tančit bude Marta Jandová
včera
Zemřel Jaroslav Feyereisl. Dlouhá léta šéfoval Ústavu pro péči o matku a dítě
včera
Kongresmani poslali dopis do Británie. Jde o vyšetřování Epsteinových zločinů
včera
Připravuje se úprava valorizace důchodů. Systém nezatíží, tvrdí ministerstvo
včera
Počasí bude proměnlivé. Na horách připadne sníh, na víkend se má oteplit
včera
Po boji a nervech sen o MS stále žije. Češi při Koubkově premiéře porazili Iry na penalty
včera
Už je jich pět. Policie potvrdila zadržení dalších osob kvůli požáru v Pardubicích
včera
Vláda jednala o cenách pohonných hmot. Chystá zastropování marží, pokud se s pumpaři nedohodne
Vláda premiéra Andreje Babiše se na svém pondělním zasedání intenzivně zabývala krizovou situací na trhu s pohonnými hmotami. Hlavním tématem diskusí s největšími distributory, mezi které patří společnosti MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen, byla výše jejich marží. Podle premiéra jsou současné zisky prodejců, dosahující v některých případech až 10 korun na litr, naprosto nepřiměřené a neodpovídají realitě na trhu.
Zdroj: Libor Novák