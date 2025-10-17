Farage otočil: Putin není racionální člověk, je to velmi špatný chlápek

Libor Novák

17. října 2025 12:36

Nigel Farage před volbami
Nigel Farage před volbami Foto: European Union

Nigel Farage výrazně zpřísnil svou rétoriku vůči Rusku, když nazval Vladimira Putina „velmi špatným chlápkem“. V rozhovoru pro Bloomberg vyjádřil frustraci nad tím, že ruský vůdce neukončil válku na Ukrajině.

„Očividně je Putin velmi špatný chlapík,“ řekl Farage. „Opravdu jsem doufal, že [Donald] Trump přivede Putina k rozumu, že bude možné dosáhnout nějakého kompromisu, jako se to nedávno podařilo s Gazou a Izraelem. Je zjevné, že se tak nestane.“

Předseda populistické strany Reform UK, která posiluje v průzkumech, byl dříve kritizován svými politickými soupeři ve Velké Británii kvůli jeho předchozím výrokům o Rusku. Během loňské volební kampaně Farage prohlásil, že Západ „vyprovokoval“ Putinovu invazi na Ukrajinu rozšiřováním vojenské aliance NATO na východ.

Farage odmítl obvinění, že je slabý v zahraniční politice. „Je jasné, že Putin není racionální člověk,“ prohlásil. „Představa, že jsem v tomto ohledu měkký, je prostě nesmysl.“

Lídr Reform UK také řekl, že státy NATO „musejí sestřelit“ ruská letadla, která vletí do vzdušného prostoru spojenců. Podpořil také použití zmrazených ruských aktiv k podpoře boje Kyjeva proti Putinově armádě.

Ačkoli váhal s vysláním britských vojáků na území Ukrajiny k udržení příměří – což prosazoval premiér Keir Starmer svou myšlenkou „koalice ochotných“ pro poválečnou Ukrajinu – Farage uvedl, že pokud by byl u moci, „mohl bych tam poslat síly OSN, zvážit korejský přístup“.

Vládní Labouristická strana pod vedením Starmera se snažila Farage vykreslit jako měkkého vůči Rusku. Premiér jej dokonce na začátku tohoto roku obvinil z „přehnaného obdivu k Putinovi“.

„Poté, co nazval Vladimira Putina vůdcem, kterého obdivuje nejvíce, a po přiznání jeho blízkého spolupracovníka a bývalého lídra Reform ve Walesu, že bral úplatky za chválu Ruska, Nigel Farage nyní panikaří a zoufale se snaží couvnout,“ řekla v pátek předsedkyně Labouristické strany Anna Turley.

před 4 hodinami

CNN: Kreml dokonale načasoval zdlouhavý telefonát s Trumpem

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025) Komentář

Trump i Putin ztrácejí jakékoli zábrany. Dějiny ale připomínají, že i nejmocnější mohou být oběťmi vlastního sebevědomí

Svět se znovu přibližuje hraně, tentokrát nikoli z nepozornosti, ale z arogance svých vůdců. Donald Trump a Vladimir Putin jednají, jako by pravidla studené války přestala platit a jako by respekt k hranicím, obava z omylu a strach z vlastních zbraní byly známkou slabosti. Spojené státy se stále hlouběji zapojují do války na Ukrajině, zatímco Rusko zkouší, kam až může zajít, než Západ zareaguje. Vzniká tak svět, v němž se mocní znovu učí žít s myšlenkou války mezi jadernými státy, jen bez té zdrženlivosti, která ji kdysi držela na uzdě. A právě v tom tkví největší nebezpečí. Že tentokrát se hranice nepřekročí úmyslně, ale prostě proto, že už ji nikdo nevidí.
Viktor Orbán a Vladimir Putin

Orbán bude mluvit s Putinem, Maďarsko se začíná chystat na jeho setkání s Trumpem

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek oznámil, že bude ještě tentýž den hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Stane se tak v době, kdy se Budapešť připravuje na hostitelství summitu mezi Putinem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Trump již dříve v tomto týdnu ohlásil, že se s Putinem setká v maďarské metropoli, aby projednali ukončení války na Ukrajině.

Vladimír Putin Nigel Farage

Prezident Trump

Trump po hovoru s Putinem otáčí. Tomahawky Ukrajině dát nechce

Prezident USA Donald Trump se chystá v pátek hostit ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Americký lídr však signalizuje, že ještě není připraven souhlasit s prodejem Kyjevu systému střel s dlouhým doletem, které Ukrajinci zoufale potřebují. Zelenskyj se s Trumpem setká tváří v tvář den poté, co americký prezident a ruský prezident Vladimir Putin vedli dlouhý telefonický rozhovor o konfliktu.

Ilustrační foto

Města bez SIM karet: Ruský plán na ochranu před útoky dronů odřízl turisty i obyvatele od mobilů

Ruské telekomunikační společnosti zavedly „ochrannou lhůtu" pro všechny zahraniční SIM karty. Jde o 24hodinový výpadek mobilního internetu, jehož cílem je omezit aktivitu dronů v blízkosti hranic země. Systém se však po zavedení na začátku října zhroutil a omezení nepostihla jen mobilní data, ale i textové zprávy. Ruské úřady tak ve jménu bezpečnosti účinně odřízly zahraniční turisty od mobilního internetu a ztížily život i některým vlastním občanům, uvedl server Meduza.

Gaza

Svět upírá zrak na Gazu. Na Západním břehu se mezi tím situace zhoršuje

Zatímco Izrael a Hamás udržují příměří, světem obchází naděje na trvalý mír. Naopak na okupovaném Západním břehu Jordánu se nadále ozývá násilí ze strany izraelských osadníků. Ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgieva ve čtvrtek ve Washingtonu naléhala na všechny strany, aby se nadále snažily o udržitelný a trvalý mír. Podle ní by to přineslo prospěch celému regionu.

Ilustrační foto

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Jak mohou střely Tomahawk změnit poměr sil ve válce na Ukrajině?

Prezident USA Donald Trump zvažuje, že Ukrajině dodá střely Tomahawk s dlouhým doletem, což by pro Kyjev znamenalo významnou posilu. Nicméně Rusko v reakci varovalo před „vážnou eskalací" konfliktu. Experti se nyní zamýšlí nad tím, co přesně Tomahawky představují a jaký by mohl být jejich skutečný dopad.

Teroristé Hamásu

Hamás navzdory příměří upevňuje v Gaze svou moc. Proti komu ale bojuje?

Navzdory všeobecné euforii z vyhlášeného příměří mezi Hamásem a Izraelem i nadále Pásmo Gazy sužuje násilí. V nedávných střetech mezi Hamásem a členy různých klanů bylo zabito více než dvacet Palestinců. Objevily se také zprávy o tom, že Hamás na veřejném prostranství popravil muže se zavázanýma očima.

Andrej Babiš

Babišovy sliby padají dva týdny po volbách. A to ještě ani nesložil vládu

Andrej Babiš sliboval štíhlejší stát a méně zbytečných úřadů. Místo toho předvádí kosmetickou hru s názvy a kompetencemi. Ruší ministerstva pro vědu a výzkum a evropských záležitosti, aby vytvořil nové – sportu, prevence a zdraví. Výsledek? Ne menší, ale složitější stát s nejasnou odpovědností, rozpůlenou agendou a rizikem, že se rozdělení kompetencí promění v naprostý chaos. Jeho šaráda se dotkne i tak důležitých ministerstev, jako zdravotnictví, školství nebo zahraničí.

Rusko bombarduje ukrajinské plynárny, zatímco Zelenskyj letí do USA jednat o střelách Tomahawk

Rusko podniklo masivní útok drony a raketami na plynovou infrastrukturu na východní Ukrajině právě ve chvíli, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odcestoval do Washingtonu na jednání s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem schůzky má být dodání řízených střel Tomahawk Kyjevu ze strany USA.

Zdroj: Libor Novák

