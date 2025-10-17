Farage otočil: Putin není racionální člověk, je to velmi špatný chlápek

Nigel Farage výrazně zpřísnil svou rétoriku vůči Rusku, když nazval Vladimira Putina „velmi špatným chlápkem“. V rozhovoru pro Bloomberg vyjádřil frustraci nad tím, že ruský vůdce neukončil válku na Ukrajině.
„Očividně je Putin velmi špatný chlapík,“ řekl Farage. „Opravdu jsem doufal, že [Donald] Trump přivede Putina k rozumu, že bude možné dosáhnout nějakého kompromisu, jako se to nedávno podařilo s Gazou a Izraelem. Je zjevné, že se tak nestane.“
Předseda populistické strany Reform UK, která posiluje v průzkumech, byl dříve kritizován svými politickými soupeři ve Velké Británii kvůli jeho předchozím výrokům o Rusku. Během loňské volební kampaně Farage prohlásil, že Západ „vyprovokoval“ Putinovu invazi na Ukrajinu rozšiřováním vojenské aliance NATO na východ.
Farage odmítl obvinění, že je slabý v zahraniční politice. „Je jasné, že Putin není racionální člověk,“ prohlásil. „Představa, že jsem v tomto ohledu měkký, je prostě nesmysl.“
Lídr Reform UK také řekl, že státy NATO „musejí sestřelit“ ruská letadla, která vletí do vzdušného prostoru spojenců. Podpořil také použití zmrazených ruských aktiv k podpoře boje Kyjeva proti Putinově armádě.
Ačkoli váhal s vysláním britských vojáků na území Ukrajiny k udržení příměří – což prosazoval premiér Keir Starmer svou myšlenkou „koalice ochotných“ pro poválečnou Ukrajinu – Farage uvedl, že pokud by byl u moci, „mohl bych tam poslat síly OSN, zvážit korejský přístup“.
Vládní Labouristická strana pod vedením Starmera se snažila Farage vykreslit jako měkkého vůči Rusku. Premiér jej dokonce na začátku tohoto roku obvinil z „přehnaného obdivu k Putinovi“.
„Poté, co nazval Vladimira Putina vůdcem, kterého obdivuje nejvíce, a po přiznání jeho blízkého spolupracovníka a bývalého lídra Reform ve Walesu, že bral úplatky za chválu Ruska, Nigel Farage nyní panikaří a zoufale se snaží couvnout,“ řekla v pátek předsedkyně Labouristické strany Anna Turley.
Trump i Putin ztrácejí jakékoli zábrany. Dějiny ale připomínají, že i nejmocnější mohou být oběťmi vlastního sebevědomí
Orbán bude mluvit s Putinem, Maďarsko se začíná chystat na jeho setkání s Trumpem
Rusko podniklo masivní útok drony a raketami na plynovou infrastrukturu na východní Ukrajině právě ve chvíli, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odcestoval do Washingtonu na jednání s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem schůzky má být dodání řízených střel Tomahawk Kyjevu ze strany USA.
Zdroj: Libor Novák