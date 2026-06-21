Zelenskyj potvrdil útok na ruskou ropnou rafinérii. Drony uletěly více než 2 000 kilometrů

Libor Novák

21. června 2026 9:41

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že ukrajinské drony zaútočily na ropnou rafinérii v Ťumenské oblasti na západní Sibiři, která se nachází více než 2 000 kilometrů od ukrajinských hranic.

Uvedl, že ukrajinská společnost Fire Point vyvinula nové drony s dlouhým doletem schopné urazit vzdálenost přes 3 000 kilometrů, a tyto zbraně byly nyní úspěšně nasazeny. Zelenskyj ve svém nočním videoprojevu poděkoval ukrajinské armádě za speciální operace, které zasáhly Ťumenskou oblast v Rusku včetně tamního zařízení na zpracování ropy, což označil za efektivní práci.

Neověřená videa zveřejněná na internetu ukazovala kouř a plameny stoupající nad hořící ťumenskou rafinérií, známou také jako Antipinská rafinérie. Guvernér Ťumenské oblasti Alexandr Moor tvrdil, že záchranné složky pracují v místě dopadu trosek sestřeleného dronu. Tuto formulaci přitom ruští představitelé často používají ke zmírnění dopadů úspěšných ukrajinských útoků.

Ukrajinské síly podle tamních médií a internetových účtů monitorujících válku zasáhly během sobotní noci také ropný terminál v Kerči na okupovaném Krymu. Satelitní sledování agentury NASA ukázalo požár v kerčském přístavu, kde se tento terminál nachází. V rámci širší vlny úderů proti cílům drženým Rusy na Krymu byla hlášena hořící elektrická rozvodna v Bilohorsku a k dalším útokům došlo v Jevpatoriji a v hlavním krymském městě Sevastopolu.

Ruské útoky zabily v ukrajinské Dněpropetrovské a Poltavské oblasti na východě země tři lidi, jak v neděli uvedly místní úřady. Šéf dněpropetrovské regionální vojenské správy Oleksandr Ganža sdělil, že v Nikopolu zemřela sedmdesátiletá žena a dalších devět lidí utrpělo zranění v jiných okresech. Vedoucí poltavské regionální vojenské správy Vitalij Djakivnyč uvedl, že sobotní večerní ruský úder zabil dva lidi a 13 zranil, a to včetně šesti dětí.

Ruské síly v sobotu zasáhly jihovýchodní ukrajinské město Záporoží naváděnými bombami, přičemž zabily pět lidí a dalších deset zranily. Regionální guvernér Ivan Fedorov oznámil, že ve městě došlo k devíti úderům, a dodal, že pod troskami poškozených budov mohou být uvězněni obyvatelé.

Nedaleko ruských hranic na předměstí Sumy zabil bombový útok jednoho člověka, což potvrdili místní představitelé. V jižní Chersonské oblasti informoval tamní guvernér Oleksandr Prokudin o úmrtí jednoho člověka při útoku dronu na vesnici severně od oblastního centra Chersonu. Ruské bomby v sobotu zasáhly také obytný dům v Charkově, kde podle úřadů zahynul nejméně jeden člověk a devět dalších včetně šestiletého dítěte utrpělo zranění.

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