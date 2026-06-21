Zelenskyj potvrdil útok na ruskou ropnou rafinérii. Drony uletěly více než 2 000 kilometrů

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že ukrajinské drony zaútočily na ropnou rafinérii v Ťumenské oblasti na západní Sibiři, která se nachází více než 2 000 kilometrů od ukrajinských hranic.
Uvedl, že ukrajinská společnost Fire Point vyvinula nové drony s dlouhým doletem schopné urazit vzdálenost přes 3 000 kilometrů, a tyto zbraně byly nyní úspěšně nasazeny. Zelenskyj ve svém nočním videoprojevu poděkoval ukrajinské armádě za speciální operace, které zasáhly Ťumenskou oblast v Rusku včetně tamního zařízení na zpracování ropy, což označil za efektivní práci.
Neověřená videa zveřejněná na internetu ukazovala kouř a plameny stoupající nad hořící ťumenskou rafinérií, známou také jako Antipinská rafinérie. Guvernér Ťumenské oblasti Alexandr Moor tvrdil, že záchranné složky pracují v místě dopadu trosek sestřeleného dronu. Tuto formulaci přitom ruští představitelé často používají ke zmírnění dopadů úspěšných ukrajinských útoků.
Ukrajinské síly podle tamních médií a internetových účtů monitorujících válku zasáhly během sobotní noci také ropný terminál v Kerči na okupovaném Krymu. Satelitní sledování agentury NASA ukázalo požár v kerčském přístavu, kde se tento terminál nachází. V rámci širší vlny úderů proti cílům drženým Rusy na Krymu byla hlášena hořící elektrická rozvodna v Bilohorsku a k dalším útokům došlo v Jevpatoriji a v hlavním krymském městě Sevastopolu.
Ruské útoky zabily v ukrajinské Dněpropetrovské a Poltavské oblasti na východě země tři lidi, jak v neděli uvedly místní úřady. Šéf dněpropetrovské regionální vojenské správy Oleksandr Ganža sdělil, že v Nikopolu zemřela sedmdesátiletá žena a dalších devět lidí utrpělo zranění v jiných okresech. Vedoucí poltavské regionální vojenské správy Vitalij Djakivnyč uvedl, že sobotní večerní ruský úder zabil dva lidi a 13 zranil, a to včetně šesti dětí.
Ruské síly v sobotu zasáhly jihovýchodní ukrajinské město Záporoží naváděnými bombami, přičemž zabily pět lidí a dalších deset zranily. Regionální guvernér Ivan Fedorov oznámil, že ve městě došlo k devíti úderům, a dodal, že pod troskami poškozených budov mohou být uvězněni obyvatelé.
Nedaleko ruských hranic na předměstí Sumy zabil bombový útok jednoho člověka, což potvrdili místní představitelé. V jižní Chersonské oblasti informoval tamní guvernér Oleksandr Prokudin o úmrtí jednoho člověka při útoku dronu na vesnici severně od oblastního centra Chersonu. Ruské bomby v sobotu zasáhly také obytný dům v Charkově, kde podle úřadů zahynul nejméně jeden člověk a devět dalších včetně šestiletého dítěte utrpělo zranění.
Související
Kreml rázně odmítl evropská ultimáta. Varoval před zahájením masivních úderů
Zelenskyj dal Bělorusku ultimátum: Do týdne stáhne z hranic ruské armádní vybavení
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Armáda Ukrajina
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Zelenskyj potvrdil útok na ruskou ropnou rafinérii. Drony uletěly více než 2 000 kilometrů
před 2 hodinami
Ve Švýcarsku dnes mají začít přímá jednání mezi Spojenými státy a Íránem
před 4 hodinami
Počasí příští týden: Tropické teploty zůstanou, každý den mohou překonat třicítku
včera
Kreml rázně odmítl evropská ultimáta. Varoval před zahájením masivních úderů
včera
Domácí Mexiko si zajistilo postup ze skupiny. Kanada zase pro změnu rozdrtila Katar
včera
Trump stupňuje konflikt s Itálií. Meloniová mu vzkázala, ať se stará o sebe
včera
Zelenskyj dal Bělorusku ultimátum: Do týdne stáhne z hranic ruské armádní vybavení
včera
Írán uzavírá Hormuzský průliv. Obvinil USA a Izrael z porušení mírové dohody
včera
Trumpův ministr financí označil Zelenského za parchanta a Mr. Beana na cracku
včera
Rusko se obává dalšího útoku Ukrajiny. Nasadilo další systém Pantsir
včera
Počasí: Silné bouřky dorazily do Česka. Na západě padají dvoucentimetrové kroupy
včera
Příměří dlouho nevydrželo. Izrael opět útočí v Libanonu
včera
Británií zmítá hluboká politická krize. Všichni chtějí konec Starmera, ten rezignaci odmítá
včera
Izrael a Hizballáh dosáhly dohody o příměří
včera
Ukrajinské drony vážně narušují zásobovací linie ruské armády směřující na frontu
včera
Izraelci jsou naštvaní. Trump nás zradil, tvrdí po uzavření dohody s Íránem
včera
Nawrocki odebral Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání
včera
Počasí přinese o víkendu do Česka tropickou noc i silné bouřky
19. června 2026 21:04
Myslí si, že je silnější než Napoleon či Hitler. Trump se považuje za nejmocnějšího muže v dějinách
19. června 2026 19:39
Primátora Karviné Jana Wolfa hledá policie. Odjel si na dovolenou
Policie České republiky vyhlásila celostátní pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Jméno tohoto nestranického komunálního politika, který v minulosti působil v řadách SOCDEM, se v pátek objevilo v oficiální policejní databázi hledaných osob.
Zdroj: Libor Novák