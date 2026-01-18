Vedení ODS je kompletní. Post místopředsedy obhájil Vondra, mezi nově zvolenými je i Červíček

Vedení Občanské demokratické strany je po víkendovém kongresu v Praze kompletní. V nedělní volbě delegáti rozhodli o čtyřech řadových místopředsedech, kterými se stali poslanec Karel Haas, exministr Pavel Drobil, senátor Martin Červíček a europoslanec Alexandr Vondra. Nejsilnější podporu získal Karel Haas s 383 hlasy, zatímco Alexandr Vondra jako jediný obhájil svůj dosavadní post v nejužším vedení.

Nová sestava doplňuje předsedu Martina Kupku a prvního místopředsedu Tomáše Portlíka, kteří byli zvoleni již v sobotu. Z předchozího týmu vedení tak po boku Kupky zůstává pouze Vondra, který sám sebe s nadsázkou označil za „starého bernardýna“. Podle Martina Kupky je nyní strana plně připravena sloužit České republice a začít pracovat na návratu ke své dominantní roli na politické scéně.

Během nominačních projevů zazněla řada kritických i vizionářských názorů. Pavel Drobil, který se do vedení vrací po delší době, otevřeně kritizoval některé vládní kroky, jako bylo zvýšení daní, odvodů nebo koncesionářských poplatků. Zároveň delegáty překvapil jednoznačnou podporou přijetí eura, od které nehodlá ustoupit. Podle něj strana musí začít lépe oslovovat svou tradiční cílovou skupinu, tedy aktivní lidi a živnostníky.

Poslanec Karel Haas se představil jako přesvědčený konzervativec se zkušenostmi z finančního sektoru. Ve svém projevu zdůraznil nutnost oslovit i tu část voličů, která dosud ODS nepodporovala, aby strana mohla v příštích sněmovních volbách uspět. Podobně ambiciózní byl i Petr Sokol, který sice ve volbě neuspěl, ale vyhlásil agendu s cílem získat v roce 2029 nejméně 29 procent hlasů.

Alexandr Vondra vsadil na srozumitelnost a sebevědomí. Prohlásil, že politika ODS musí být jasná a čitelná, bez socialistických či zelených receptů, které podle něj poškozují byznys. Zdůraznil, že má stále dostatek energie nastavovat politickou agendu tak, aby na ni ostatní museli reagovat. Ve své řeči také odmítl, aby strana v budoucnu znovu spolupracovala s Piráty.

Kongres ukázal, že uvnitř ODS probíhá živá diskuse o dalším směřování. Část kandidátů volala po „úkroku doprava“ a návratu k ekonomické kompetenci, jiní se chtějí více zaměřit na opomíjená témata, jako je zdravotnictví. Celkově však z jednání v pražských Vysočanech zazněl optimismus a odhodlání sjednotit stranu před nadcházejícími volebními souboji.

Nové vedení nestačí, říká pro EZ po prvním dni sjezdu Černochová. Členům poslala rázný vzkaz

Exministryně obrany Jana Černochová neskrývá spokojenost s výsledky pražského kongresu ODS, který do čela strany vynesl Martina Kupku. Podle ní je nové složení vedení správným krokem, ale pro EuroZprávy.cz zároveň upozorňuje, že samotná změna ve špičkách strany k úspěchu stačit nebude. Černochová zdůraznila, že odpovědnost za restart občanských demokratů nesou všichni členové, kteří nyní musí společně pracovat na zásadní proměně politického stylu.
Martin Kupka

Koalice SPOLU jde k ledu. Kupka ji dál rozvíjet nehodlá

Jedním z nejzásadnějších prohlášení nového předsedy ODS byl postoj k budoucí spolupráci s koaličními partnery. Nový šéf strany Martin Kupka jasně deklaroval, že v rozvíjení projektu SPOLU již nehodlá pokračovat a chce se soustředit na samostatnou cestu občanských demokratů. 

Ukrajinci v těchto dnech čelí jedné z nejnáročnějších zim za poslední desetiletí. Kateryna Skurydina z Kyjeva popsala, že do postele uléhá v termoprádle a několika vrstvách oblečení pod tlustými dekami. Jejím netradičním pomocníkem v boji s mrazem je bezsrstý kocour jménem Pušok. Díky své vysoké tělesné teplotě funguje pro svou majitelku jako živý termofor. V jejím bytě se topení téměř nespustilo od masivního ruského útoku na energetiku z počátku ledna.

