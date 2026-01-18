Vedení ODS je kompletní. Post místopředsedy obhájil Vondra, mezi nově zvolenými je i Červíček

Vedení Občanské demokratické strany je po víkendovém kongresu v Praze kompletní. V nedělní volbě delegáti rozhodli o čtyřech řadových místopředsedech, kterými se stali poslanec Karel Haas, exministr Pavel Drobil, senátor Martin Červíček a europoslanec Alexandr Vondra. Nejsilnější podporu získal Karel Haas s 383 hlasy, zatímco Alexandr Vondra jako jediný obhájil svůj dosavadní post v nejužším vedení.
Nová sestava doplňuje předsedu Martina Kupku a prvního místopředsedu Tomáše Portlíka, kteří byli zvoleni již v sobotu. Z předchozího týmu vedení tak po boku Kupky zůstává pouze Vondra, který sám sebe s nadsázkou označil za „starého bernardýna“. Podle Martina Kupky je nyní strana plně připravena sloužit České republice a začít pracovat na návratu ke své dominantní roli na politické scéně.
Během nominačních projevů zazněla řada kritických i vizionářských názorů. Pavel Drobil, který se do vedení vrací po delší době, otevřeně kritizoval některé vládní kroky, jako bylo zvýšení daní, odvodů nebo koncesionářských poplatků. Zároveň delegáty překvapil jednoznačnou podporou přijetí eura, od které nehodlá ustoupit. Podle něj strana musí začít lépe oslovovat svou tradiční cílovou skupinu, tedy aktivní lidi a živnostníky.
Poslanec Karel Haas se představil jako přesvědčený konzervativec se zkušenostmi z finančního sektoru. Ve svém projevu zdůraznil nutnost oslovit i tu část voličů, která dosud ODS nepodporovala, aby strana mohla v příštích sněmovních volbách uspět. Podobně ambiciózní byl i Petr Sokol, který sice ve volbě neuspěl, ale vyhlásil agendu s cílem získat v roce 2029 nejméně 29 procent hlasů.
Alexandr Vondra vsadil na srozumitelnost a sebevědomí. Prohlásil, že politika ODS musí být jasná a čitelná, bez socialistických či zelených receptů, které podle něj poškozují byznys. Zdůraznil, že má stále dostatek energie nastavovat politickou agendu tak, aby na ni ostatní museli reagovat. Ve své řeči také odmítl, aby strana v budoucnu znovu spolupracovala s Piráty.
Kongres ukázal, že uvnitř ODS probíhá živá diskuse o dalším směřování. Část kandidátů volala po „úkroku doprava“ a návratu k ekonomické kompetenci, jiní se chtějí více zaměřit na opomíjená témata, jako je zdravotnictví. Celkově však z jednání v pražských Vysočanech zazněl optimismus a odhodlání sjednotit stranu před nadcházejícími volebními souboji.
Související
Nové vedení nestačí, říká pro EZ po prvním dni sjezdu Černochová. Členům poslala rázný vzkaz
Koalice SPOLU jde k ledu. Kupka ji dál rozvíjet nehodlá
ODS , Alexandr Vondra , Martin Červíček
Aktuálně se děje
před 28 minutami
Vedení ODS je kompletní. Post místopředsedy obhájil Vondra, mezi nově zvolenými je i Červíček
před 1 hodinou
Trump zpoplatní členství v mírové radě pro Gazu. Od států za ni bude chtít neuvěřitelnou částku
před 2 hodinami
Jako slon v porcelánu, zkritizoval Macinka Pavla. Není přitom jasné, jestli Ukrajině vůbec něco slíbil
před 4 hodinami
Vláda zahájí zestátnění ČEZ. Proces má trvat dva roky, tvrdí Havlíček
před 5 hodinami
Trump vyzval Íránce ke svržení režimu a ukončení vlády Chameneího
před 6 hodinami
Chameneí označil Trumpa za zločince. Přiznal, že při protestech umírají tisíce lidí
před 7 hodinami
Lavina v Alpách smetla skupinu Čechů. Tři na místě zemřeli
před 8 hodinami
Počasí: Do Česka se vrátí silné mrazy, příští týden bude až -15 stupňů
včera
Trump chce rozhodnout o tom, zda může Netflix koupit Warner Bros
včera
Nové vedení nestačí, říká pro EZ po prvním dni sjezdu Černochová. Členům poslala rázný vzkaz
včera
Trump zavede cla proti evropským zemím. Pokud mu neprodají Grónsko, od léta se zvýší
včera
Koalice SPOLU jde k ledu. Kupka ji dál rozvíjet nehodlá
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Zvrat na sjezdu ODS: Červíček se vzdal kandidatury, prvním místopředsedou je Portlík
včera
Česko může poslat Ukrajině bojové letouny, prohlásil podle tamních médií Pavel v Kyjevě
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Předsedou Pirátů zůstává Hřib. Pozici obhájil hned v prvním kole
včera
Piráti zvolili kompletní předsednictvo. Místopředsedy jsou Šmída i Richterová
včera
ODS hledala dokonalého šéfa. Našla ho? Jak delegáti grilovali Kupku a Ivana
včera
Další bizarní krok Okamury: Z kanceláře nechal odstranit vlajku Evropské unie
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Předsedou ODS se stal Martin Kupka
včera
Zavřené školy, teploty hluboko pod nulou. Ukrajinci čelí jedné z nejnáročnějších zim za poslední desetiletí
Ukrajinci v těchto dnech čelí jedné z nejnáročnějších zim za poslední desetiletí. Kateryna Skurydina z Kyjeva popsala, že do postele uléhá v termoprádle a několika vrstvách oblečení pod tlustými dekami. Jejím netradičním pomocníkem v boji s mrazem je bezsrstý kocour jménem Pušok. Díky své vysoké tělesné teplotě funguje pro svou majitelku jako živý termofor. V jejím bytě se topení téměř nespustilo od masivního ruského útoku na energetiku z počátku ledna.
Zdroj: Libor Novák