Exministr Lipavský uvažuje o vstupu do ODS

Budoucnost ODS může po lednovém kongresu, na němž se předsedou opoziční strany stal exministr Martin Kupka, ovlivnit další personální rozhodnutí. Další z členů předchozí české vlády totiž uvažuje o vstupu mezi občanské demokraty. Jde o někdejšího šéfa diplomacie Jana Lipavského. 

Lipavský se sice stal členem Fialovy vlády v dresu Pirátů, ale po jejich odchodu z tehdejší vládní koalice se s domovskou stranou rozešel. V říjnových sněmovních volbách pak kandidoval na kandidátce koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) v Praze, přičemž získal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů v celé zemi, konkrétně přes 62 tisíc. Lépe si vedl jen nynější premiér Andrej Babiš (ANO). 

Exministr zahraničí přiznal, že se s občanskými demokraty baví o možném členství ve straně, zatímco dochází k prohlubování spolupráce, kterou si podle svých slov extrémně pochvaluje. "Soustředím se na práci v poslaneckém klubu a postupně se otevírají i další výzvy," řekl bývalý šéf diplomacie webu Seznam Zprávy. 

V ODS již během ledna došlo k zásadním personálním změnám. Někdejší premiér Petr Fiala po 12 letech opustil nejvyšší stranickou funkci, jeho nástupce zvolil kongres během předchozího lednového víkendu. Novým předsedou strany se stal exministr dopravy Martin Kupka. 

Kupka během grilování před předsednickou volbou slíbil, že ODS bude budovat vlastní pozici a zprava bude chtít oslovovat i středové voliče. "Musíme posílit značku," nechal se slyšet. V nadcházejících komunálních volbách nevyloučil spolupráci s ostatními a nechtěl předjímat, co bude před dalšími sněmovními volbami. "Co bude za dva až tři roky, to závisí na tom, jak silnou pozici budeme mít," zmínil. 

Bývalého ministra nakonec podpořilo 327 z 528 přítomných delegátů. Změnilo se složení nejužšího vedení strany. Prvním místopředsedou se stal starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, řadovými místopředsedy jsou poslanec Karel Haas, exministr Pavel Drobil, senátor Martin Červíček a europoslanec Alexandr Vondra. 

