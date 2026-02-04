Občanští demokraté udělali změny v poslaneckém klubu. Benda je přečkal

Občanští demokraté si ve středu zvolili nové vedení poslaneckého klubu, který je druhým největším v Poslanecké sněmovně. Na pozici předsedy se nic nemění, v čele klubu pokračuje dlouholetý poslanec Marek Benda.
Předsedou poslaneckého klubu byl zvolen Marek Benda, post první místopředsedkyně obhájila Eva Decroix. Vedle kontinuitního vedení klub výrazně posiluje o nové osobnosti, které mají přinést energii, nové pohledy i generační obměnu. Do předsednictva byli nově zvoleni Štěpán Slovák, Lucie Bartošová, Jiří Havránek, Petr Sokol a Pavel Žáček, kteří se stali místopředsedy klubu.
Nově zvolené vedení chce spojit zkušenost s novou energií a posílit aktivní, srozumitelnou a sebevědomou politiku ODS ve Sněmovně.
"Poslanecký klub ODS vstupuje do dalšího období s jasnou ambicí: spojit zkušenost s novou energií a být viditelnou, konstruktivní, pracovitou a srozumitelnou silou ve Sněmovně. Nové tváře ve vedení klubu nejsou jen personální změnou, ale postojem, že ODS je otevřená novým přístupům a připravená oslovovat další voliče. Chceme důsledně hájit svobodu, odpovědnost a zdravý rozum v politice a být aktivní opozicí vůči populismu a extremismu," uvedl předseda ODS Martin Kupka.
V ODS již během ledna došlo k zásadním personálním změnám. Někdejší premiér Petr Fiala po 12 letech opustil nejvyšší stranickou funkci, jeho nástupce zvolil kongres během jednoho lednového víkendu. Novým předsedou strany se stal exministr dopravy Martin Kupka.
Bývalého ministra nakonec podpořilo 327 z 528 přítomných delegátů. Změnilo se složení nejužšího vedení strany. Prvním místopředsedou se stal starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, řadovými místopředsedy jsou poslanec Karel Haas, exministr Pavel Drobil, senátor Martin Červíček a europoslanec Alexandr Vondra.
Zdroj: Libor Novák