Občanští demokraté truchlí. Zemřel bývalý poslanec Krill

Jan Hrabě

Jan Hrabě

24. ledna 2026 21:52

Petr Krill
Petr Krill Foto: ODS

Českou politiku zasáhla během probíhajícího víkendu smutná zpráva. ODS informovala o úmrtí svého dlouholetého člena Petra Krilla, bývalého poslance a starosty Šumperka. 

Krill se podle strany v 90. letech zasadil o zrod demokratické politiky na Šumpersku. Členem ODS byl od roku 1993. Mezi lety 1994 až 2002 zastával funkci starosty Šumperka, následně se na osmileté období přesunul do Poslanecké sněmovny. 

V parlamentu byl členem sněmovního petičního výboru a členem výboru pro evropskou integraci (později oficiálně výbor pro evropské záležitosti, v němž v letech 2004–2006 působil jako místopředseda). Poslanecký mandát obhájil ve volbách v roce 2006. Byl nadále místopředsedou výboru pro evropské záležitosti a také byl členem zahraničního výboru. Ve Sněmovně setrval do voleb v roce 2010.

"Na Petra Krilla budeme vzpomínat jako na výraznou osobnost, která se velkou měrou zasloužila o zrod demokratické politiky na Šumpersku. Petr Krill stál jako oblíbený starosta osm let v čele města Šumperk, kde také patřil mezi zakladatele ODS. Bohaté zkušenosti z komunální politiky následně využil i jako poslanec za náš kraj. Vždy jsem si ho vážil za jeho rozvahu, zkušenosti a schopnost spojovat lidi," uvedl Petr Sokol, předseda občanských demokratů v Olomouckém kraji.

Krill zemřel ve středu 21. ledna. "Po celou dobu svého veřejného působení byl známý jako pracovitý, zásadový a respektovaný politik, který se s plným nasazením věnoval službě svému městu i regionu," sdělila ODS, která vyjádřila pozůstalým upřímnou soustrast.

