Na olympiádě se šíří mezi hokejistkami norovirus. Po Finkách trápí i Švýcarky

Ještě před oficiálním zahájením zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo se objevila zpráva o výskytu noroviru v týmu finských hokejistek, což zasáhlo do programu her, neboť se musel přesunout jejich úvodní duel s Kanadou. Tímto vysoce nakažlivým RNA virem, jenž způsobuje akutní virovou gastroenteritidu, se měla ve švýcarském ženském hokejovém týmu jedna z hráček nakazit poté, co právě tyto hokejistky odehrály v pátek svůj duel s Českou republikou.
Švýcarská hokejová federace zároveň také oznámila, že tato inkriminovaná švýcarská hokejistka je v izolaci již od 2. února. Právě tehdy se u ní měly projevit první příznaky této nemoci. Jakkoli švýcarský tým neuvedl konkrétní jméno nakažené, s velkou pravděpodobností se jedná o brankářku Andreu Brändlinovou, která proti Češkám v pátek nenastoupila.
Nakažená Švýcarka podle posledních informací nemá žádné příznaky choroby s tím, že pozitivní výsledek testu u této olympioničky dostal ženský švýcarský hokejový tým k dispozici až po zápase s Českem. Proto byl tak celý švýcarský tým ihned po skončení duelu s Češkami od ostatních preventivně izolován, přičemž tak stalo v koordinaci s lékařským týmem a odborníky. Nebylo tak proto divu, že se hokejistky nezúčastnily ani následného slavnostního zahájení.
První zprávy o noroviru na této olympiádě se objevily v souvislosti s finskými hokejistkami, jejichž úvodní duel s Kanadou byl sice odložen, ale mělo by jít v tomto případě o jediný odklad. Jinak by následovala kontumace.
Je pochopitelné, že v návaznosti na tyto informace se obezřetně chovají i české hokejistky. „Je potřeba být nohama na zemi a být opatrní. To, co bylo v nedávné minulosti, tak snad se už nikdy opakovat nebude, protože se celý svět během pár měsíců (kvůli covidu) obrátil naruby. IIHF to s námi komunikovala, máme informace v aplikaci a je to nemoc, která se přenáší z rukou do pusy, musíme být opatrní, ale to je základ v hromadném prostředí vesnice,“ uvedl k situaci jeden z asistentů v týmu Dušan Andrašovský.
