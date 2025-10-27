Trump dorazil do Asie. Chce se setkat s Kim Čong-unem

Prezident USA Donald Trump naznačil, že je otevřen možnosti prodloužit svou cestu po Asii, aby se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. V současné době ovšem neexistují žádné oficiálně naplánované rozhovory.
Zdroje pro CNN potvrdily, že představitelé Trumpovy administrativy soukromě projednávali uspořádání schůzky mezi oběma lídry ještě před zahájením asijské cesty. Mnozí jsou však skeptičtí ohledně toho, zda k ní skutečně dojde.
Je však nutné připomenout, jak rychle se situace může změnit. Během Trumpova prvního funkčního období úředníci domluvili podání ruky v korejské demilitarizované zóně necelých 48 hodin poté, co prezident na sociální síti zveřejnil výzvu ke setkání.
Prezident Donald Trump dorazil do Japonska, kde začala druhá etapa jeho asijského turné zahrnujícího celkem tři země. Air Force One přistál na tokijském letišti Haneda v pondělí v 17:00 místního času, tedy v 4:00 východního času.
„Těším se na setkání s císařem!“ napsal Trump na sociální síti Truth Social krátce před přistáním. Očekává se, že se brzy setká s císařem Naruhitem, který je japonským monarchou od roku 2019. Po vystoupení z letounu si prezident potřásl rukou s několika japonskými a americkými představiteli, kteří na něj čekali. Mezi nimi byl například šéf kabinetu, velvyslanec USA v Japonsku a velitel amerických sil v Japonsku.
Trump následně nastoupil do prezidentského vrtulníku Marine One a odletěl směrem k Císařskému paláci v Tokiu, který je vzdálený asi deset minut letu. V Tokiu je plánováno i setkání se Sanae Takaichi, silně konzervativní političkou a chráněnkou zesnulého Šinzó Abeho, která se tento měsíc stala první japonskou premiérkou.
Během své návštěvy pravděpodobně Trump vyzdvihne závazek Japonska investovat 550 miliard dolarů do Spojených států. Dále se očekává, že se setká s císařem Naruhitem, navštíví americké vojáky a uskuteční schůzky s japonskými obchodními lídry.
Související
Trump oznámil, že Kanadě opět zvýší cla
Jak zabránit eskalaci války? USA a Čína našly shodu na podobě obchodní dohody
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Trump dorazil do Asie. Chce se setkat s Kim Čong-unem
před 1 hodinou
Prezident Pavel pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády
před 1 hodinou
Dmitriev: Ukrajina, Rusko a USA jsou na dosah dohody o ukončení války
před 2 hodinami
Babiš jednal s Pavlem na Hradě o nové vládě. Vše funguje podle plánu, tvrdí
před 4 hodinami
Trump oznámil, že Kanadě opět zvýší cla
před 5 hodinami
Jak zabránit eskalaci války? USA a Čína našly shodu na podobě obchodní dohody
před 6 hodinami
Větrné počasí doprovodí sněžení, ukazuje předpověď na pondělí
včera
Metro pojede bez omezení jen den. V úterý proběhne další výluka
včera
Sportovní tragédie pro pořadatele her. Nepředstaví se hned dvě domácí lyžařky
včera
Až na výjimky zavřeno. Na nákupy během svátečního úterý zapomeňte
včera
Bubnoval s Mišíkem či Ledeckým. Hudebníkovi Skalovi dají sbohem ve středu
včera
Vítr úřaduje. Hasiči mají plno práce s pády stromů, potíže hrozí i v dopravě
včera
Měli jsme Bidena k odstoupení přesvědčit dřív, svěřila se Harrisová
včera
EU dělá důležité věci. Když ale nezajistí bezpečnost, budou k ničemu
včera
Největší chyba. Fico kritizuje unijní pomoc Ukrajině, přispívat na ni nechce
včera
Kvalifikaci u reprezentace dokončí Köstl. Pak může přijít Klinsmann
včera
Česko setrvá v EU a NATO. ANO to slíbilo voličům, vysvětlila Schillerová
včera
Počasí slibuje první sněhovou nadílku. Může napadnout až 20 centimetrů
včera
Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1. Pro zraněnou osobu letěl vrtulník
včera
Policie pokročila s případem krádeže v Louvru. Zadržela dva podezřelé
Francouzská policie zadržela dva podezřelé v případu krádeže šperků z pařížského muzea Louvre. S odkazem na místní média o tom informovala BBC. Jeden z mužů se chtěl pokusit vycestovat ze země. Při krádeži zmizely šperky za desítky milionů eur.
Zdroj: Lucie Podzimková