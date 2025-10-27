Trump dorazil do Asie. Chce se setkat s Kim Čong-unem

Donald Trump a Kim Čong-un
Prezident USA Donald Trump naznačil, že je otevřen možnosti prodloužit svou cestu po Asii, aby se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. V současné době ovšem neexistují žádné oficiálně naplánované rozhovory.

Zdroje pro CNN potvrdily, že představitelé Trumpovy administrativy soukromě projednávali uspořádání schůzky mezi oběma lídry ještě před zahájením asijské cesty. Mnozí jsou však skeptičtí ohledně toho, zda k ní skutečně dojde.

Je však nutné připomenout, jak rychle se situace může změnit. Během Trumpova prvního funkčního období úředníci domluvili podání ruky v korejské demilitarizované zóně necelých 48 hodin poté, co prezident na sociální síti zveřejnil výzvu ke setkání.

Prezident Donald Trump dorazil do Japonska, kde začala druhá etapa jeho asijského turné zahrnujícího celkem tři země. Air Force One přistál na tokijském letišti Haneda v pondělí v 17:00 místního času, tedy v 4:00 východního času.

„Těším se na setkání s císařem!“ napsal Trump na sociální síti Truth Social krátce před přistáním. Očekává se, že se brzy setká s císařem Naruhitem, který je japonským monarchou od roku 2019. Po vystoupení z letounu si prezident potřásl rukou s několika japonskými a americkými představiteli, kteří na něj čekali. Mezi nimi byl například šéf kabinetu, velvyslanec USA v Japonsku a velitel amerických sil v Japonsku.

Trump následně nastoupil do prezidentského vrtulníku Marine One a odletěl směrem k Císařskému paláci v Tokiu, který je vzdálený asi deset minut letu. V Tokiu je plánováno i setkání se Sanae Takaichi, silně konzervativní političkou a chráněnkou zesnulého Šinzó Abeho, která se tento měsíc stala první japonskou premiérkou.

Během své návštěvy pravděpodobně Trump vyzdvihne závazek Japonska investovat 550 miliard dolarů do Spojených států. Dále se očekává, že se setká s císařem Naruhitem, navštíví americké vojáky a uskuteční schůzky s japonskými obchodními lídry.

Zvrat v Myanmaru: Armáda získává zpět území díky náletům. A Číně

Donald Trump

Trump oznámil, že Kanadě opět zvýší cla

Americký prezident Donald Trump oznámil, že zvyšuje cla na Kanadu o 10 % nad současnou úroveň. Toto rozhodnutí dál eskaluje obchodní napětí mezi oběma zeměmi. Důvodem je reklama kanadské provincie Ontario, kterou Trump označil za "podvodnou", neboť obsahovala části projevu bývalého prezidenta Ronalda Reagana z roku 1987 namířeného proti clům.
Scott Bessent, ministr financí USA

Jak zabránit eskalaci války? USA a Čína našly shodu na podobě obchodní dohody

Spojené státy a Čína našly shodu na rámcové podobě obchodní dohody, která by se měla probírat během setkání prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga. Tito dva lídři se chystají jednat koncem tohoto týdne v Jižní Koreji. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta se obě velmoci snaží zabránit další eskalaci obchodní války, která probíhá mezi dvěma největšími ekonomikami světa.

Donald Trump Kim Čong-un

Andrej Babiš a Petr Pavel

Prezident Pavel pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády

Prezident republiky Petr Pavel dnes na Pražském hradě oficiálně pověřil Andreje Babiše jednáním o sestavení nové vlády. Toto rozhodnutí učinil na základě výsledků nedávných voleb do Poslanecké sněmovny a také s ohledem na dosavadní průběh jednání a postoje parlamentních stran.

Kirill Alexandrovič Dmitriev je generálním ředitelem ruského fondu přímých investic, státního investičního fondu v hodnotě 10 miliard dolarů vytvořeného ruskou vládou za účelem spoluinvestování do ruské ekonomiky.

Dmitriev: Ukrajina, Rusko a USA jsou na dosah dohody o ukončení války

Podle vysoce postaveného ruského představitele jsou Ukrajina, Rusko a Spojené státy „docela blízko“ k nalezení dohody, která by ukončila válku na Ukrajině. Toto prohlášení učinil Kirill Dmitriev, Putinův zvláštní prezidentský zástupce pro investice a ekonomickou spolupráci, po středečním vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že zmrazení války podél současných frontových linií je „dobrým kompromisem“.

Andrej Babiš Prohlédněte si galerii

Babiš jednal s Pavlem na Hradě o nové vládě. Vše funguje podle plánu, tvrdí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě, kde ho informoval o pokrocích ve vyjednávání koaliční vlády, kterou má tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. Po schůzce Babiš oznámil, že "vše funguje podle plánu". Naznačil, že prezident se pravděpodobně ještě dnes vyjádří k jeho možnému pověření sestavením vlády.

Donald Trump

Scott Bessent, ministr financí USA

