Američané chtějí konec války na Ukrajině do léta, prozradil Zelenskyj

Lucie Podzimková

7. února 2026 13:31

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V únoru uplynou čtyři roky od začátku války na Ukrajině, kterou se nadále snaží ukončit americký prezident Donald Trump. Podle nejnovějšího vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského tlačí Washington na Kyjev i na Moskvu, aby konflikt skončil do začátku nadcházejícího léta.

"Američané navrhují, aby obě strany ukončily válku do začátku léta a nejspíš budou tlačit na obě strany podle tohoto plánu," řekl Zelenskyj novinářům. Vyjádřil názor, že harmonogram souvisí s interními záležitostmi ve Spojených státech amerických, konkrétně se začátkem kampaně před letošními volbami do amerického Kongresu. 

Podle ukrajinského prezidenta navrhl Washington první společné jednání s ruskými a ukrajinskými vyjednavači, které by se mělo uskutečnit do týdne v Miami. Američané znovu vyzvali obě strany konfliktu, aby přestaly s útoky na energetická zařízení. Ukrajina podpořila toto opatření, Rusko zatím nereagovalo. 

Zelenského vyjádření přicházejí po dvou dnech jednání mezi delegacemi z USA, Ukrajiny a Ruska v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Dhabí. Ukrajinci a Rusové si po nich vyměnili zajatce poprvé po pěti měsících. 

Zelenskyj v uplynulých dnech poprvé po delší době aktualizoval oficiální bilanci ztrát ukrajinské armády. V rozhovoru pro francouzskou televizi France 2 uvedl, že od začátku ruské invaze padlo v boji 55 000 ukrajinských vojáků. Číslo zahrnuje vojáky z povolání i mobilizované záložníky, přičemž prezident doplnil, že značný počet dalších osob zůstává nezvěstný.

Na konci února uplynou již čtyři roky od zahájení války na Ukrajině. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.

před 4 hodinami

Zajímavý moment zahájení her. Vance zabraly kamery a ozval se pískot

Související

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Kyjev a Moskva si vyměňují zajatce, potvrdil Zelenskyj. Ruský útok se po vypnutí Starlinku hroutí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil konání výměny zajatců, o které dříve informoval zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff. V příspěvku na sociální síti X Zelenskyj uvedl, že se domů vrací 157 Ukrajinců. Mezi osvobozenými jsou vojáci ozbrojených sil, příslušníci národní gardy i státní pohraniční služby, a to v hodnostech od vojáků přes seržanty až po důstojníky.
Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj řekl, kolik ukrajinských vojáků zemřelo od začátku války

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu poprvé po delší době aktualizoval oficiální bilanci ztrát ukrajinské armády. V předtočeném rozhovoru pro francouzskou televizi France 2 uvedl, že od začátku ruské invaze v plném rozsahu v únoru 2022 padlo v boji 55 000 ukrajinských vojáků. Toto číslo zahrnuje jak vojáky z povolání, tak mobilizované záložníky, přičemž prezident doplnil, že značný počet dalších osob zůstává nezvěstný.

Více souvisejících

