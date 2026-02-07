Američané chtějí konec války na Ukrajině do léta, prozradil Zelenskyj

V únoru uplynou čtyři roky od začátku války na Ukrajině, kterou se nadále snaží ukončit americký prezident Donald Trump. Podle nejnovějšího vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského tlačí Washington na Kyjev i na Moskvu, aby konflikt skončil do začátku nadcházejícího léta.
"Američané navrhují, aby obě strany ukončily válku do začátku léta a nejspíš budou tlačit na obě strany podle tohoto plánu," řekl Zelenskyj novinářům. Vyjádřil názor, že harmonogram souvisí s interními záležitostmi ve Spojených státech amerických, konkrétně se začátkem kampaně před letošními volbami do amerického Kongresu.
Podle ukrajinského prezidenta navrhl Washington první společné jednání s ruskými a ukrajinskými vyjednavači, které by se mělo uskutečnit do týdne v Miami. Američané znovu vyzvali obě strany konfliktu, aby přestaly s útoky na energetická zařízení. Ukrajina podpořila toto opatření, Rusko zatím nereagovalo.
Zelenského vyjádření přicházejí po dvou dnech jednání mezi delegacemi z USA, Ukrajiny a Ruska v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Dhabí. Ukrajinci a Rusové si po nich vyměnili zajatce poprvé po pěti měsících.
Zelenskyj v uplynulých dnech poprvé po delší době aktualizoval oficiální bilanci ztrát ukrajinské armády. V rozhovoru pro francouzskou televizi France 2 uvedl, že od začátku ruské invaze padlo v boji 55 000 ukrajinských vojáků. Číslo zahrnuje vojáky z povolání i mobilizované záložníky, přičemž prezident doplnil, že značný počet dalších osob zůstává nezvěstný.
Na konci února uplynou již čtyři roky od zahájení války na Ukrajině. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.
Související
Kyjev a Moskva si vyměňují zajatce, potvrdil Zelenskyj. Ruský útok se po vypnutí Starlinku hroutí
Zelenskyj řekl, kolik ukrajinských vojáků zemřelo od začátku války
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Donald Trump , Ukrajina , Rusko , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Babiš chtěl Turkovi zakázat sociální sítě, pokud by byl ministrem
před 56 minutami
Sáblíková učinila nejtěžší rozhodnutí v životě. Kvůli nemoci nebude na startu závodu na 3000 metrů
před 1 hodinou
Američané chtějí konec války na Ukrajině do léta, prozradil Zelenskyj
před 2 hodinami
ZOH: Snowboardistovi Hronešovi se do finále big airu nepodařilo kvalifikovat
před 2 hodinami
Lipavský se ptá Babiše na Epsteinovu kauzu. Navrhuje české vyšetřování
před 3 hodinami
Olympiáda začala. Slavnostní zahájení nabídlo silné okamžiky i propojení se čtyřmi středisky
před 3 hodinami
Babiš označil Brejchovou za ikonu. Klempíř zmínil hlubokou stopu jejího herectví
před 4 hodinami
Zajímavý moment zahájení her. Vance zabraly kamery a ozval se pískot
před 5 hodinami
Pokus o vraždu v Jaroměři. Roli sehrály drogy, zjistili kriminalisté
před 5 hodinami
Trumpova další kontroverze je u konce. Video s Obamovými konečně zmizelo
před 6 hodinami
Vážná nehoda na D1 u Prahy. Převrátil se kamion, dálnice byla večer uzavřená
před 7 hodinami
Počasí se příští týden citelně oteplí. Naměříme až 10 stupňů
včera
Ve věku 86 let zemřela legendární herečka Jana Brejchová
včera
Falešný sníh a vykácené lesy. Miliardové arény pro pár týdnů slávy vytváří v Itálii olympijský přelud
včera
Íránští diplomaté se nechovají jako zástupci hroutícího se režimu. Věří, že Trump Teherán nesesadí
včera
Začínají XXV. zimní olympijské hry v Itálii
včera
ZOH: Smíšená dvojice curlerů Zelingrová-Chabičovský prohrála se Švédy, s Brity i USA
včera
ZOH: Češky ztratily duel se Švýcarskem a z vedení 1:3 byla prohra po nájezdech
včera
Obří sluneční skvrna vypustila masivní erupce. Dokáže se proti nim lidstvo bránit?
včera
Otrava Skripalových i vzpoura wagnerovců. Alexejev stál za řadou aktivit, přesto je Kreml k jeho osudu lhostejný
Od otravy Skripalových přes invazi na Ukrajinu až po podvratné aktivity během amerických voleb – je těžké najít ruskou kontroverzi, do které by generál Vladimir Alexejev nebyl zapojen. Nyní tento zástupce šéfa vojenské rozvědky GRU sám bojuje o život v moskevské nemocnici poté, co se stal obětí útoku. Přestože byl Alexejev klíčovou postavou mnoha operací Vladimira Putina a o nepřátele neměl nouzi, ukázalo se, že ochrana takto vysoce postaveného špiona byla fatálně nedostatečná.
Zdroj: Libor Novák