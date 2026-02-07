Na jihu Čech v týdnu zaznamenaly

V Česku bylo během probíhajícího týdne zaznamenáno slabé zemětřesení. Přístroje ho zachytily v jižních Čechách, konkrétně na jihu od Českých Budějovic.
Zemětřesení mělo sílu 1,2 stupně, vyplývá z informací na webových stránkách Ústavu fyziky Země Masarykovy univerzity v Brně. Epicentrum se podle mapy nacházelo na jih od obce Vrábče na levém břehu Vltavy.
Vrábče je obec o více než osmi stovkách obyvatel v okrese České Budějovice, která se nachází necelých 10 kilometrů jihozápadně od jihočeského krajského města.
Nejaktivnější seismickou oblastí v Česku je Chebsko. Zemětřesení jsou tam sice častá, ale naštěstí se drobí spíše do zemětřesných rojů, při kterých se tlaky uvolňují postupně po menších otřesech, nikoliv jednorázově jako při silném zemětřesení. Nejsilnější zemětřesení v posledních několika desítkách let zasáhlo Chebsko v roce 1985. Tehdy otřesy dosahovaly magnituda až 4,6 stupně. To už praskaly zdi, padaly komíny a rozbíjelo se nádobí.
