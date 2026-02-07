Hokejový tým se musí obejít bez Zachy z NHL. Přijet má sparťan Chlapík

Trenérský tým v čele s Radimem Rulíkem bude muset provést ještě před začátkem olympijského hokejového turnaje v Miláně změnu v kádru hokejistů. To proto, že nebude moct počítat s jednou z posil z kanadsko-americké NHL a mistrem světa z roku 2024, útočníkem Pavlem Zachou. Hráč Bostonu má blíže nespecifikované zranění v horní části těla a bude muset být nahrazen útočníkem pražské Sparty Filipem Chlapíkem.
Nad Zachovým zdravotním stavem visel otazník už od čtvrtka, kdy český reprezentant nedohrál duel NHL s Philadelphií. V něm sice dokázal nejprve dokonce i vstřelit branku, do druhé třetiny, ani do dalšího zbytku zápasu už ale Zacha nezasáhl. Neukázal se pak následně ani v dalších dvou duelech Bostonu proti Tampě Bay a Floridě. Ještě před týdnem se trenér Bostonu Marco Sturm nechal slyšet, že by olympiáda v Zachově případě neměla být ohrožena, nakonec je tedy všechno jinak.
Ještě před odletem do dějiště Her věděl kouč Rulík, že bude muset zdravotní stav Zachy více sledovat a rozhodnout se podle toho, jakým způsobem se vyvine. „Není to nic ideálního. Takže klidné spaní určitě nemám. V tuto chvíli nemám informaci, že by neměli přiletět. Budu doufat, že v neděli všichni hráči, kteří byli nominovaní, přiletí,“ uvedl tehdy Rulík.
Nyní má v tomto ohledu jasno. Už krátce po půlnoci v noci na sobotu na sociální síti X vyslovil komentátor ČT sport Robert Záruba obavy o Zachově startu pod milánskými pěti kruhy. „Obávám se, že start Pavla Zachy na ZOH je ohrožen,“ uvedl tehdy konkrétně.
Podle pravidel můžou hokejové týmy na olympiádě povolávat náhradníky za své zraněné hráče do začátku olympijského turnaje, ona zranění před tím ale musejí potvrzená lékaři Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Po začátku turnaje už takový postup nebude možný.
Na základě dostupných informací serveru sport.cz i ČT sport by měl být oním náhradníkem za zraněného Zachu útočník pražské Sparty Filip Chlapík. Nevypadá to totiž, že by se měl Zachovi zlepšit zdravotní stav do začátku hokejového turnaje.
Právě Chlapík trénoval s českým týmem v rámci přípravného kempu před olympijskými hrami. „Když to řeknu blbě, budu čekat, jestli se někdo nezraní. Nikomu bych to nepřál, ale samozřejmě se to stát může. Jsme připravení, kdyby se cokoliv stalo. Zbytek pak odjede do Milána, zatímco já mám naplánovanou krátkou dovolenou. A buď poletím já, nebo místo mě tchyně, kdybych náhodou letěl na olympiádu,“ uvedl tehdy Chlapík pro sport.cz.
