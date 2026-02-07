Babiš se domnívá, že mírová jednání o Ukrajině se blíží ke zdárnému konci

Premiér Andrej Babiš (ANO) se domnívá, že se blíží trvalé řešení, které by vedlo k ukončení války na Ukrajině. Na konci měsíce uplynou čtyři roky od jejího zahájení. Babiš ocenil i projevenou vůli evropských státníků jednat s Moskvou.
Babiš v pořadu odhalil, co ví o probíhajících diplomatických rozhovorech, v nichž hraje hlavní roli administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Jednání jsou intenzivní, ale mám pocit, že se to blíží k nějakému trvalému řešení v podobě ukončení války. Bez Trumpa to ale Evropa nezvládne," konstatoval premiér.
Lídr hnutí ANO ocenil, že i evropští politici přemýšlejí o kontaktu s ruským prezidentem. "Evropští lídři teď začali mluvit o tom, že by měla Evropa mluvit i s (Vladimirem) Putinem," podotkl předseda vlády. "Předtím, když tam byl u Zelenského a u Putina Viktor Orbán, tak to všichni odsuzovali," připomněl.
Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského tlačí Američané na zastavení bojů v následujících měsících. "Navrhují, aby obě strany ukončily válku do začátku léta a nejspíš budou tlačit na obě strany podle tohoto plánu," řekl novinářům. Vyjádřil také názor, že harmonogram souvisí s interními záležitostmi ve Spojených státech amerických, konkrétně se začátkem kampaně před letošními volbami do amerického Kongresu.
Zelenskyj sdělil, že Washington navrhl první společné jednání s ruskými a ukrajinskými vyjednavači, které by se mělo uskutečnit do týdne v Miami. Američané znovu vyzvali obě strany konfliktu, aby přestaly s útoky na energetická zařízení. Ukrajina podpořila toto opatření, Rusko zatím nereagovalo.
Zelenského vyjádření přicházejí po dvou dnech jednání mezi delegacemi z USA, Ukrajiny a Ruska v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Dhabí. Ukrajinci a Rusové si po nich vyměnili zajatce poprvé po pěti měsících.
Na konci února uplynou již čtyři roky od zahájení války na Ukrajině. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.
Související
Babiš chtěl Turkovi zakázat sociální sítě, pokud by byl ministrem
Lipavský se ptá Babiše na Epsteinovu kauzu. Navrhuje české vyšetřování
Andrej Babiš , válka na Ukrajině , Donald Trump , Vladimír Putin , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Ukrajina
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Babiš se domnívá, že mírová jednání o Ukrajině se blíží ke zdárnému konci
před 1 hodinou
Zabystřan ve sjezdu zajel olympijské maximum, Janatová ve skiatlonu v TOP 10
před 1 hodinou
Počasí způsobilo oblevu. Sněhu ubylo i na horách, ukazují data
před 2 hodinami
Pohonné hmoty v Česku zdražily, ceny mají stoupat i nadále
před 3 hodinami
Policie objasnila podvod s elektronikou. Škoda činí několik miliard
před 3 hodinami
Hokejový tým se musí obejít bez Zachy z NHL. Přijet má sparťan Chlapík
před 4 hodinami
Babiš chtěl Turkovi zakázat sociální sítě, pokud by byl ministrem
před 5 hodinami
Sáblíková učinila nejtěžší rozhodnutí v životě. Kvůli nemoci nebude na startu závodu na 3000 metrů
před 5 hodinami
Američané chtějí konec války na Ukrajině do léta, prozradil Zelenskyj
před 6 hodinami
ZOH: Snowboardistovi Hronešovi se do finále big airu nepodařilo kvalifikovat
před 6 hodinami
Lipavský se ptá Babiše na Epsteinovu kauzu. Navrhuje české vyšetřování
před 7 hodinami
Olympiáda začala. Slavnostní zahájení nabídlo silné okamžiky i propojení se čtyřmi středisky
před 7 hodinami
Babiš označil Brejchovou za ikonu. Klempíř zmínil hlubokou stopu jejího herectví
před 8 hodinami
Zajímavý moment zahájení her. Vance zabraly kamery a ozval se pískot
před 9 hodinami
Pokus o vraždu v Jaroměři. Roli sehrály drogy, zjistili kriminalisté
před 9 hodinami
Trumpova další kontroverze je u konce. Video s Obamovými konečně zmizelo
před 10 hodinami
Vážná nehoda na D1 u Prahy. Převrátil se kamion, dálnice byla večer uzavřená
před 11 hodinami
Počasí se příští týden citelně oteplí. Naměříme až 10 stupňů
včera
Ve věku 86 let zemřela legendární herečka Jana Brejchová
včera
Falešný sníh a vykácené lesy. Miliardové arény pro pár týdnů slávy vytváří v Itálii olympijský přelud
Pierre de Coubertin, zakladatel moderních olympijských her, nebyl myšlence zimní olympiády zpočátku vůbec nakloněn. Téměř dvě desetiletí lobboval za letní hry, zatímco zimní sporty považoval za „zcela zbytečné“ a postrádající jakékoli užitečné uplatnění. Ačkoliv nakonec ustoupil a v roce 1924 se v Chamonix uskutečnil první týden zimních sportů, tehdy jej vnímal pouze jako jakýsi přívěsek k letním hrám v Paříži. Teprve později Mezinárodní olympijský výbor tuto událost zpětně označil za první oficiální zimní olympiádu.
Zdroj: Libor Novák