Policie objasnila podvod s elektronikou. Škoda činí několik miliard

Policie v týdnu obvinila několik osob z podvodu, při kterém vznikla škoda ve výši přes čtyři miliardy korun. Obviněným hrozí až desetileté vězení. Kauza se týká stovek tisíc kusů elektroniky, zejména od americké společnosti Apple.
Případ má na starosti Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří v uplynulých dnech zahájili trestní stíhání organizované skupiny třech fyzických osob pro trestný čin podvodu.
"Obviněné osoby v čele jimi ovládaných firem měly podle našich závěrů v letech 2018–2023 za použití klamavého jednání vylákat od třech poškozených významných dodavatelů na trhu (zahrnujících i jednoho mobilního operátora) více než 400 tisíc kusů spotřební elektroniky zejména amerického výrobce Apple Inc. (především mobilních telefonů a dále sluchátek, hodinek, tabletů a notebooků), které se nám podařilo identifikovat," uvedl mluvčí Jaroslav Ibehej.
"Obvinění měli tyto poškozené dodavatele uvést v omyl trikem, že odebraná elektronika bude jako benefit určena zaměstnancům 'skupiny' ovládané jinou obchodní korporací. Podle našich závěrů však předmětné zboží do 'skupiny' této obchodní korporace nedodali, a naopak jej prodali pod cenou, za kterou jej odebírali, dalším subjektům, přičemž své závazky již poškozeným dodavatelům neuhradili," dodal mluvčí.
Policie se domnívá, že poškozeným dodavatelům vznikla škoda velkého rozsahu přesahující 4,1 miliardy korun. Během trestního řízení byl zajištěn majetek v hodnotě zhruba 82 milionů korun.
Trestní stíhání obviněných probíhá na svobodě, v případě odsouzení jim hrozí tresty odnětí svobody v délce až 10 let. Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.
