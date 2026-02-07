Policie objasnila podvod s elektronikou. Škoda činí několik miliard

Jan Hrabě

Jan Hrabě

7. února 2026 15:38

Policie ČR
Policie ČR Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Policie v týdnu obvinila několik osob z podvodu, při kterém vznikla škoda ve výši přes čtyři miliardy korun. Obviněným hrozí až desetileté vězení. Kauza se týká stovek tisíc kusů elektroniky, zejména od americké společnosti Apple. 

Případ má na starosti Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří v uplynulých dnech zahájili trestní stíhání organizované skupiny třech fyzických osob pro trestný čin podvodu. 

"Obviněné osoby v čele jimi ovládaných firem měly podle našich závěrů v letech 2018–2023 za použití klamavého jednání vylákat od třech poškozených významných dodavatelů na trhu (zahrnujících i jednoho mobilního operátora) více než 400 tisíc kusů spotřební elektroniky zejména amerického výrobce Apple Inc. (především mobilních telefonů a dále sluchátek, hodinek, tabletů a notebooků), které se nám podařilo identifikovat," uvedl mluvčí Jaroslav Ibehej.

"Obvinění měli tyto poškozené dodavatele uvést v omyl trikem, že odebraná elektronika bude jako benefit určena zaměstnancům 'skupiny' ovládané jinou obchodní korporací. Podle našich závěrů však předmětné zboží do 'skupiny' této obchodní korporace nedodali, a naopak jej prodali pod cenou, za kterou jej odebírali, dalším subjektům, přičemž své závazky již poškozeným dodavatelům neuhradili," dodal mluvčí. 

Policie se domnívá, že poškozeným dodavatelům vznikla škoda velkého rozsahu přesahující 4,1 miliardy korun. Během trestního řízení byl zajištěn majetek v hodnotě zhruba 82 milionů korun.

Trestní stíhání obviněných probíhá na svobodě, v případě odsouzení jim hrozí tresty odnětí svobody v délce až 10 let. Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. 

před 6 hodinami

Pokus o vraždu v Jaroměři. Roli sehrály drogy, zjistili kriminalisté

Související

Senioři, ilustrační fotografie.

Důchodci musí být obezřetní. Podvodníci přišli s novou praktikou

Důchodci by se měli mít na pozoru. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozornila na nový způsob jednání podvodníků, kteří telefonují občanům jménem soukromých firem s tím, že jsou prý "pověřeni" kontrolou správnosti evidovaných dob pojištění pro výpočet starobního důchodu. Často se odvolávají i na údajné pověření od České národní banky (ČNB). 

Více souvisejících

podvod krimi Policie ČR Praha

Aktuálně se děje

před 10 minutami

před 56 minutami

před 1 hodinou

Zacha byl součástí vítězného týmu z MS 2024.

Hokejový tým se musí obejít bez Zachy z NHL. Přijet má sparťan Chlapík

Trenérský tým v čele s Radimem Rulíkem bude muset provést ještě před začátkem olympijského hokejového turnaje v Miláně změnu v kádru hokejistů. To proto, že nebude moct počítat s jednou z posil z kanadsko-americké NHL a mistrem světa z roku 2024, útočníkem Pavlem Zachou. Hráč Bostonu má blíže nespecifikované zranění v horní části těla a bude muset být nahrazen útočníkem pražské Sparty Filipem Chlapíkem.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Martina Sáblíková

Sáblíková učinila nejtěžší rozhodnutí v životě. Kvůli nemoci nebude na startu závodu na 3000 metrů

Během sobotního olympijského programu patřil rychlobruslařský závod na 3000 metrů k hlavním tahákům z pohledu českých fanoušků. Ovšem hned v úvodu prvního soutěžního dne přišla z české olympijské výpravy zpráva, kterou nikdo z českých fanoušků rozhodně nechtěl slyšet. Na olympijské tříkilometrové trati se totiž nepředstaví kvůli nemoci loučící se česká legenda Martina Sáblíková. Potvrdily se tak už páteční obavy poté, co tehdy byla zvěčněna zabalená pod peřinou.

před 3 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Američané chtějí konec války na Ukrajině do léta, prozradil Zelenskyj

V únoru uplynou čtyři roky od začátku války na Ukrajině, kterou se nadále snaží ukončit americký prezident Donald Trump. Podle nejnovějšího vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského tlačí Washington na Kyjev i na Moskvu, aby konflikt skončil do začátku nadcházejícího léta.

před 3 hodinami

Ilustrační fotografie.

ZOH: Snowboardistovi Hronešovi se do finále big airu nepodařilo kvalifikovat

Snowboardistovi Jakubu Hronešovi se nepovedlo postoupit z kvalifikace do hlavního závodu v big airu, který je na programu v sobotu večer. Z celkového třicetičlenného startovního pole totiž skončil český reprezentant až jako osmadvacátý s tím, že na postupovou dvanáctku nakonec ztratil 77 bodů. Za dva lepší skoky, které předvedl, dostal od rozhodčích celkovou známku 86,00.

před 4 hodinami

Jan Lipavský

Lipavský se ptá Babiše na Epsteinovu kauzu. Navrhuje české vyšetřování

Epsteinova kauza se stane tématem i v české politice. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) v této věci interpeloval premiéra Andreje Babiše (ANO). Česko by podle Lipavského mělo prověřit možné působení Epsteinovy sítě u nás a zjistit, zda zde nejsou nějaké oběti sexuálního delikventa. 

před 4 hodinami

Stadion San Siro v Miláně, dějiště zimních olympijských her 2026

Olympiáda začala. Slavnostní zahájení nabídlo silné okamžiky i propojení se čtyřmi středisky

Po mnoha slavnostních ceremoniálech z předešlých her si člověk možná říká, že organizátoři už nemají diváky po celém světě čím překvapit a učinit na nich cokoli historického, díky čemuž by si danou olympiádu člověk na první dobrou pamatoval. Oproti posledním letním olympijským hrám v Paříži se jednalo o střídmé zahájení bez velkých kontroverzí a s tradičním představením všeho, co k pořadatelské zemi patří. Poprvé zahájení nabídlo synchronizované propojení se čtyřmi olympijskými středisky najednou a mezi vrcholy patřily výstupy Mariah Carey či Andrey Bocelliho.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

včera

Jana Brejchová

Ve věku 86 let zemřela legendární herečka Jana Brejchová

Ve věku 86 let zemřela legendární herečka Jana Brejchová. O jejím úmrtí informovala její dcera, rovněž známá herečka Tereza Brodská. Poslední období svého života strávila umělkyně v léčebně dlouhodobě nemocných v Motole, kam se uchýlila poté, co se kvůli vážnému neurologickému onemocnění musela stáhnout z veřejného dění.

včera

Stadion San Siro v Miláně, dějiště zimních olympijských her 2026

Falešný sníh a vykácené lesy. Miliardové arény pro pár týdnů slávy vytváří v Itálii olympijský přelud

Pierre de Coubertin, zakladatel moderních olympijských her, nebyl myšlence zimní olympiády zpočátku vůbec nakloněn. Téměř dvě desetiletí lobboval za letní hry, zatímco zimní sporty považoval za „zcela zbytečné“ a postrádající jakékoli užitečné uplatnění. Ačkoliv nakonec ustoupil a v roce 1924 se v Chamonix uskutečnil první týden zimních sportů, tehdy jej vnímal pouze jako jakýsi přívěsek k letním hrám v Paříži. Teprve později Mezinárodní olympijský výbor tuto událost zpětně označil za první oficiální zimní olympiádu.

včera

Írán

Íránští diplomaté se nechovají jako zástupci hroutícího se režimu. Věří, že Trump Teherán nesesadí

Írán sází na to, že Donald Trump nemá žádný konkrétní plán na změnu tamního režimu. Přestože je Teherán oslaben leteckými údery, sankcemi i vnitřními nepokoji, před rozhovory se Spojenými státy vystupuje překvapivě sebevědomě. Do pátečního vyjednávání vstoupil s maximalistickými požadavky, které se v podstatě neliší od jeho postojů před loňským izraelským útokem.

včera

Stadion San Siro v Miláně, dějiště zimních olympijských her 2026

Začínají XXV. zimní olympijské hry v Itálii

Úderem osmé hodiny večerní odstartovaly jubilejní XXV. zimní olympijské hry v Itálii. Dnešní večer patří velkolepému zahajovacímu ceremoniálu. Na stadionu San Siro v Miláně se představuje více než 2 900 sportovců z 92 národních olympijských výborů. Nejpočetnější výpravu vysílají Spojené státy s více než 230 reprezentanty, následuje Kanada s 210 a domácí Itálie, kterou zastupuje 196 sportovců.

včera

ZOH: Smíšená dvojice curlerů Zelingrová-Chabičovský prohrála se Švédy, s Brity i USA

Po úvodní porážce s Kanadou 5:10 čekaly českou smíšenou curlingovou dvojici Julie Zelingrová-Vít Chabičovský další dva zápasy a to se Švédskem a Velkou Británií. Zatímco nejprve se švédskou sourozeneckou dvojicí Rasmus a Isabella Wranaaovy, s níž nakonec Češi prohráli 4:7. Na tento dopolední čtvrteční duel pak navázali na večerní duel s Velkou Británií. Proti té už Češi hráli nejlepší dosavadní zápas na tomto olympijském turnaji, neboť v něm sahali i po vítězství, ale nakonec jen těsně s ní prohráli 7:8. V pátek ještě před slavnostním zahájením pak se silnými Američany prohráli Češi jasně 1:8.

Zdroj: David Holub

Další zprávy