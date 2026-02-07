Olympiáda začala. Slavnostní zahájení nabídlo silné okamžiky i propojení se čtyřmi středisky

Po mnoha slavnostních ceremoniálech z předešlých her si člověk možná říká, že organizátoři už nemají diváky po celém světě čím překvapit a učinit na nich cokoli historického, díky čemuž by si danou olympiádu člověk na první dobrou pamatoval. Oproti posledním letním olympijským hrám v Paříži se jednalo o střídmé zahájení bez velkých kontroverzí a s tradičním představením všeho, co k pořadatelské zemi patří. Poprvé zahájení nabídlo synchronizované propojení se čtyřmi olympijskými středisky najednou a mezi vrcholy patřily výstupy Mariah Carey či Andrey Bocelliho.
Zatímco americká popová hvězda během zahájení zazpívala tklivě italský hit „Volare“ Domenica Modugna, v závěru ceremoniálu Bocelli zapěl „Nessun dorma“, čímž tak dal vzpomenout na svého kolegu Luciana Pavarottiho, který zahajoval hry v Turíně 2006. Během jeho vystoupení se objevil v milánském San Siru poprvé olympijský oheň přinesený dvěma bývalými fotbalisty Interu Milán a AC Milán.
Ten byl donesen postupně do centra Milána, kde byl zapálen Albertem Tombou a Deborah Compagnoniovou, v Cortině d'Ampezzo byl pak současně zažehnut lyžařkou Sofií Goggiovou. Poprvé v historii olympijských her tak vzplanuly dva olympijské ohně najednou.
Synchronizované byly i průvody jednotlivých výprav, které se promenádovaly vedle Milána i v Cortině d'Ampezzo, Livignu a v Predazzu, přičemž českou výpravu přivedl do Milána hokejista David Pastrňák, který s vlajkou před sebou hnal Kanaďany, a v Cortině d´Ampezzo přivedla své kolegy další vlajkonoška, biatlonistka Lucie Charvátová.
Právě zmiňovaná kanadská výprava patřila k těm početnějším, stejně jako ta americká, která taktéž zaznamenala u diváků značný rozruch. Poslední výpravou však byla ta domácí italská, rovněž velice početná a na milánském San Siru tak v tu chvíli nebylo slyšet vlastního slova.
Během ceremoniálu byly jinak představeny tanečníky z La Scaly a dalšími účinkujícími italská kultura, hudba, umění a móda, přičemž byl vzpomenut nedávno zesnulý módní návrhář Giorgio Armani. Připomenuta byla i gesta, bez kterých se běžný Ital neobejde a taktéž historie zimních her.
Na nápaditost Letních olympijských her 2012 v Londýně dal vzpomenout klip, během něhož historickou milánskou tramvají přivezl motocyklový závodník Valentino Rossi mimo jiné i italského prezidenta Sergia Mattarellu, jenž z tramvaje nakonec vystoupil jako poslední. Ještě před zažehnutím ohňů, složením slibů i vyvěšením olympijské vlajky při zvuku emotivně silné olympijské hymny sám Mattarella zahájil oficiálně zimní olympijské hry.
