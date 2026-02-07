Počasí způsobilo oblevu. Sněhu ubylo i na horách, ukazují data

Mrazivé počasí v posledních dnech na většině míst ustoupilo. Teploty vystoupaly nad nulu a dostavila se obleva. Kvalita sněhových podmínek se zhoršila i na horách, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Kvalita sněhových podmínek se podle meteorologů zhoršila hlavně na horách v severovýchodní polovině území a na Českomoravské vrchovině. V nižších a někde i ve středních polohách sníh většinou roztál. "Souvislá sněhová pokrývka zůstává ležet spíše už jen ve vyšších polohách a specifických lokalitách," uvedl ústav.
Lepší je situace na horách, ale i tam ubylo pět až deset centimetrů sněhu. Experti upozornili na nebezpečí v Krušných horách. "Nejen stromy jsou doslova obalené kombinací sněhu a námrazy. I na horách na jihozápadě území se ale ještě v sobotu stihne oteplit," vysvětlili.
Na horách leží nejčastěji mezi 15 a 40 cm sněhu, na Moravě trochu méně. Na hřebenech Krkonoš a Šumavy je až kolem 60 cm sněhu. "Jedná se však o výrazně podprůměrné množství pro toto období. Sníh je většinou velmi sesedlý, hutný a často už i zledovatělý a špinavý," konstatovali meteorologové.
Předpověď na víkend slibuje pozvolné ochlazení od severovýchodu a srážky. Nejprve půjde o déšť či mrholení, postupně o smíšené či sněhové srážky. "Mnoho nového sněhu ale bohužel nenapadne, nejčastěji se bude jednat pouze o nový poprašek, případně jen pár cm sněhu," sdělili odborníci.
"Ani situace v příštím týdnu nevypadá pro vyznavače běžeckého lyžování příliš dobře. V úvodu týdne sice bude pokračovat chladnější ráz počasí, ale bez potřebných sněhových srážek," dodali s tím, že ze středy na čtvrtek by navíc mohla dorazit výrazná obleva.
Zdroj: Libor Novák