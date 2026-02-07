Babiš označil Brejchovou za ikonu. Klempíř zmínil hlubokou stopu jejího herectví

Česko v pátek zasáhla smutná zpráva. Ve věku 86 let zemřela legendární herečka Jana Brejchová. Upřímnou soustrast rodině již vyjádřili i někteří představitelé státu. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) byla Brejchová výjimečnou herečkou.
"Je mi moc líto, že zemřela Jana Brejchová. Byla výjimečnou herečkou, ikonou československého filmu a silnou osobností, která svým talentem a půvabem oslovila celé generace diváků," napsal Babiš na sociální síti X, kde také vyjádřil upřímnou soustrast rodině a blízkým.
Úmrtí slavné herečky lituje i ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). "Měl jsem ji rád nejen v nezapomenutelné roli v Noci na Karlštejně, ale především ve filmu Farářův konec. Její herectví mě provázelo mnoho let a zanechalo ve mně hlubokou stopu," uvedl prostřednictvím facebookového profilu ministerstva.
Brejchová, která před necelým měsícem oslavila 86. narozeniny, se v závěru života potýkala se zdravotními potížemi, takže její umělecká kariéra již nepokračovala. Přesto se během ní stihla objevit ve více než stovce celovečerních a televizních filmů.
K nejznámějším počinům zesnulé pražské rodačky patří role ve filmech Vlčí jáma, Vyšší princip, Každý den odvahu, Mladý muž a bílá velryba či Zánik samoty Berhof. Na kontě měla dva České lvy. Prvního získala v roce 2006 za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli v Krásce v nesnázích. O tři roky později přibyla soška za dlouholetý umělecký přínos českému filmu.
