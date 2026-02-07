Zajímavý moment zahájení her. Vance zabraly kamery a ozval se pískot

Zajímavý moment přinesl zahajovací ceremoniál zimních olympijských her na slavném milánském fotbalovém stadionu San Siro. Když se na obrazovce objevil jeden ze zahraničních státníků, rozezněl se pískot. Na zahájení byl přítomen i český prezident Petr Pavel.
Pískot patřil americkému viceprezidentovi J. D. Vanceovi, který zastupoval Spojené státy americké při nepřítomnosti prezidenta Donalda Trumpa. Vance dorazil do dějiště her již s předstihem, již ve čtvrtek přihlížel jasné výhře amerických hokejistek nad českými reprezentantkami v poměru 5:1.
Letošní zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo oficiálně odstartovaly v pátek večer. Na stadion San Siro, který sdílí milánské fotbalové kluby AC a Inter, nastoupila i česká výprava vedená vlajkonošem Davidem Pastrňákem, nejlepším českým hokejistou současnosti. Ceremoniálu přihlíželi prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová.
Pavel má být v dějišti her od pátku 6. do neděle 8. února. Prezidentský pár odcestoval z Prahy do Milána, kde po příletu slavnostně otevřel Český dům. Přítomen u toho byl i slovenský prezident Peter Pellegrini. Role se obrátí dnes, kdy se má otevírat Slovenský dům.
V sobotu se Pavel s manželkou Evou také odeberou na návštěvu olympijské vesnice, kde se setkají s přítomnými členy olympijské výpravy. Měli by také držet palce Martině Sáblíkové při jejím rychlobruslařském závodu na 3000 metrů.
Program českého prezidenta vyvrcholí v neděli, kdy se uskuteční závod žen v paralelním obřím slalomu na snowboardu, kde bude hlavní favoritkou Ester Ledecká.
Bývá to již několik let zvykem, že olympijské hry, ať už letní nebo zimní, začínají už dva dny před oficiálním startem. Nejinak je tomu i letos v případě 25. zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Hned první soutěžní den se předvedli první čeští olympionici, konkrétně curleři Julie Zelingerová a Vít Chabičovský. Ve svém prvním curlingovém olympijském zápase se utkali s kanadskou dvojicí Jocelyn Petermanová-Brett Gallant, která ukázala, kdo byl v duelu jasným favoritem. Aniž by došlo na všech osm endů, Kanaďané nad Čechy vyhráli 10:5.
Zdroj: David Holub