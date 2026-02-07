Sáblíková učinila nejtěžší rozhodnutí v životě. Kvůli nemoci nebude na startu závodu na 3000 metrů

Během sobotního olympijského programu patřil rychlobruslařský závod na 3000 metrů k hlavním tahákům z pohledu českých fanoušků. Ovšem hned v úvodu prvního soutěžního dne přišla z české olympijské výpravy zpráva, kterou nikdo z českých fanoušků rozhodně nechtěl slyšet. Na olympijské tříkilometrové trati se totiž nepředstaví kvůli nemoci loučící se česká legenda Martina Sáblíková. Potvrdily se tak už páteční obavy poté, co tehdy byla zvěčněna zabalená pod peřinou.
„Ať se zítra stane cokoli, budu tam. Na svých posledních olympijských hrách se postavím na start,“ napsala přitom Sáblíková ještě v pátek večer na svém instagramovém účtu. Nejen ona, ale i celý tým kolem ní věřil, že by se mohla na startu sobotního závodu ukázat.
V sobotu dopoledne ale bylo jasné, že se její zdravotní stav nelepší a proto musela učinit nelehké rozhodnutí. „Hlavně nemůžu skoro vůbec dýchat. Mám teplotu, takže mi bylo bohužel doporučeno, abych dneska na start nešla,“ prozradila Sáblíková, jejíž hlas rozhodně nezněl v pořádku. Kromě chraptění bylo znát, že zadržuje slzy a na svém Instagramu pak své rozhodnutí označila za „nejtěžší sportovní rozhodnutí v životě, obrovskou bezmoc, zklamání.“
Rozhodně však nevzdává svoji účast na této olympiádě. Ráda by se představila na taktéž oblíbené pětikilometrové trati. „Hned moje první otázka byla, jestli když vynechám trojku, tak se budu moct postavit na pětku. Lékaři říkali, že pro to udělají všechno, nicméně jsem řekla, že pětku už si vzít nenechám. Moje dnešní rozhodnutí bylo sportovně to nejtěžší v životě. Pětku si prostě vzít nenechám a půjdu na ní, i kdybych měla třeba 39 teplotu. Protože já bych se tady fakt chtěla rozloučit,“ nechala se slyšet Sáblíková, pro kterou – jak známo – je letošní olympiáda tou poslední.
Lékař Jiří Dostál pak dává jejímu přání směrem ke čtvrtečnímu závodu na pětce naději. „Martina má bohužel akutní virózu. Po poradě celého týmu jsme se shodli, že její výkon na třech kilometrech by nebyl úplně optimální. Zároveň by to bylo velké riziko, že její primární trať na pět kilometrů by byla negativně ovlivněna. Proto jsme se rozhodli; a já to jednoznačně podporuju; odhlásit se z tří kilometrů. Dáme Martinu dohromady a je veliká šance, že na pět kilometrů bude plně připravena,“ řekl konkrétně.
Dodejme ještě, že vedle pětikilometrového závodu (12. února) by měla být česká rychlobruslařská legenda k vidění ještě v pátek 20. února na trati dlouhé 1500 metrů.
