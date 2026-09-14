Turek se musí veřejně omluvit Hnutí Duha za výroky o parazitech, rozhodl soud

Poslanec Filip Turek zvolený za hnutí Motoristé se musí veřejně omluvit ekologické organizaci Hnutí Duha za své dřívější výroky o parazitech. Nepravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. Omluvu musí politik podle soudního verdiktu publikovat na své sociální síti. Uvedla to Česká televize.
Ekologická organizace podala na poslance žalobu koncem června. Učinila tak mimo jiné kvůli tomu, že ji Filip Turek veřejně spojoval s tragickými úmrtími během povodní, které zasáhly Českou republiku před dvěma lety. Právní zástupce zákonodárce již v době podání žaloby deklaroval, že se jeho klient omlouvat nehodlá.
Filip Turek na svém facebookovém profilu konkrétně napsal, že při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady. Tento výrok podle ekologického sdružení použil v souvislosti s označením některých osob hanlivým výrazem paraziti. Současně uvedl, že je tyto osoby potřeba deratizovat.
K podání žaloby se v minulosti vyjádřila ředitelka Hnutí Duha Zuzana Lenhartová. Podle ní veřejné napadání a lživé obviňování občanských organizací záměrně vyhrocuje veřejnou debatu a oslabuje důvěru mezi státem a občany. Cílem právních kroků bylo jasně vymezit hranice toho, co je v komunikaci politiků ještě přijatelné. Organizace chtěla tímto krokem zabránit tomu, aby se podobný přístup stal v politice běžnou praxí.
Zuzana Lenhartová zároveň upozornila na rizika přehlížení takového chování ze strany veřejně činných osob. Pokud by se podobné jednání politiků nechávalo bez odpovídající reakce, mohlo by se podle ředitelky stát normou i ve vztahu k menším organizacím. Ty by následně neměly dostatečné možnosti a prostředky se proti takovým útokům efektivně bránit.
Poslanec Filip Turek se vůči Hnutí Duha vymezoval již v minulosti ze své pozice místopředsedy Rady Státního fondu životního prostředí. Tehdy veřejně vzkázal, že má na rozdělování dotací poměrně zásadní vliv. Aktivistům z Hnutí Duha a dalším podobným spolkům proto odkazoval, že mají se svými finančními požadavky pro příště smůlu. Na sociálních sítích tomuto sdružení přímo hrozil tím, že nezíská dotace, o které žádalo.
Ekologické hnutí nepodalo právní žalobu pouze na samotného poslance Filipa Turka. Žalobě čelí také ministr zahraničí Petr Macinka z téhož politického uskupení, nicméně rozhodnutí soudu v tomto případu dosud není známo. Petr Macinka na začátku dubna veřejně prohlásil, že Hnutí Duha považuje bez větší nadsázky za teroristickou organizaci. Dodal rovněž, že by byl značně zklamán, pokud by tato skupina byla nadále dotována z peněz daňových poplatníků.
Proti působení zástupců Motoristů ve vedení ministerstva životního prostředí dlouhodobě vystupují někteří ekologové a odborníci. V dubnu svolaly ekologické organizace v čele s Greenpeace a Hnutím Duha demonstraci v centru Prahy, které se zúčastnily přibližně dva tisíce lidí. Podle organizátorů se na ministerstvu pod vedením vládního zmocněnce Turka a ministra Igora Červeného dělají rozsáhlé čistky a škrtají peníze na fungování národních parků. Ministr Igor Červený tehdy výtky demonstrantů odmítl a uvedl, že vláda ani jeho strana ochranu přírody neoslabují.
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Zdroj: Libor Novák