Já jsem tady šéf, řekl Trump státníkům na úvod jednání G7

Bílý dům zveřejnil videozáznam z ranního příjezdu amerického prezidenta Donalda Trumpa na jednání summitu G7, na kterém před začátkem zasedání ostatním přítomným státníkům zlehka zahlásil, že šéfem je zde on.
Poslední den vrcholné schůzky ve Francii přinesl také první hodnocení společné deklarace na podporu Ukrajiny ze strany evropských lídrů. Německý kancléř Friedrich Merz výsledek jednání uvítal s tím, že se jedná o první společné prohlášení G7 od Trumpova nástupu do úřadu, které našlo společnou řeč v klíčových zahraničních a bezpečnostních otázkách. Podle Merze tento krok představuje skutečný úspěch a udává nový tón transatlantické jednotě a odhodlání.
V Bruselu mezitím po boku generálního tajemníka NATO Marka Rutteho vystoupil nový lotyšský premiér Andris Kulbergs, který byl do funkce jmenován koncem minulého měsíce poté, co předchozí kabinet Eviky Siliňové padl kvůli nezvládnuté reakci na opakované narušení vzdušného prostoru cizími drony.
Kulbergs zdůraznil, že Evropa musí výrazně posílit svou protidronovou obranu a využít při tom zkušenosti Ukrajiny s jejich sestřelováním. Incidenty s drony totiž v uplynulém roce zaznamenalo Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko i Rumunsko.
Lotyšský předseda vlády proto vyzval k úzké mezinárodní spolupráci, protože bezpilotní letouny nerespektují státní hranice a technologie protivníka se vyvíjejí velmi rychle, což vyžaduje komplexní pokrytí od detekce až po sledování v celém regionu včetně Polska a Finska. Mark Rutte na to reagoval připomínkou, že Aliance na této obraně již pracuje v rámci své stávající mise Eastern Sentry.
Kulbergs zároveň jasně deklaroval, že pobaltské státy a celé východní křídlo NATO potřebují větší přítomnost spojeneckých pozemních sil. Nejlepším způsobem ochrany je podle něj příprava na nejhorší možný scénář, což v praxi znamená vybudování nejlepší možné obrany jakožto klíčového prvku odstrašení. Jeho vyjádření přišlo jen několik hodin poté, co Dánsko oznámilo, že na podzim letošního roku vyšle do Lotyšska svůj armádní prapor.
Dánský ministr obrany Jeppe Bruus potvrdil, že Kodaň do Lotyšska nasadí kontingent čítající osm set padesát vojáků, kteří na místě vystřídají dosud působící švédskou jednotku. Bruus po uzavřeném jednání s dánskými poslanci novinářům sdělil, že je pro zemi klíčové podílet se na odrazování Ruska, neboť současný vývoj situace je zjevně velmi vážný.
Evropské státy tak přebírají stále větší díl odpovědnosti za vlastní bezpečnost v reakci na kritiku ze strany Donalda Trumpa, který evropské členy NATO nedávno obvinil z nedostatečné podpory ve válce s Íránem a oznámil stažení části amerických vojáků z Německa.
Související
Lídři G7 včetně Trumpa se zavázali posílit vojenskou pomoc Ukrajině
Trump Netanjahuovi nevěří, odmítl mu ukázat mírovou dohodu. Tak Izrael zaútočil na Libanon
Donald Trump , G7 , summit G7
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Čechům bude druhý zápas na MS pískat žena. Ještě se jim to nestalo
před 55 minutami
Chorvatská policie zadržela člověka kvůli nehodě, kterou nepřežili Češi
před 1 hodinou
Já jsem tady šéf, řekl Trump státníkům na úvod jednání G7
před 2 hodinami
Starmer se poprvé vyjádřil ke střelbě ruské lodi na britskou jachtu
před 3 hodinami
Macron hodlá spustit námořní operaci na ochranu Hormuzského průlivu
před 4 hodinami
Česko nesplnilo svůj závazek vůči NATO, potvrdil Rutte
před 5 hodinami
Lídři G7 včetně Trumpa se zavázali posílit vojenskou pomoc Ukrajině
před 6 hodinami
Trump Netanjahuovi nevěří, odmítl mu ukázat mírovou dohodu. Tak Izrael zaútočil na Libanon
před 7 hodinami
Jak ebola dopadá na stomilionové Kongo? Lidem se mění život od základu
před 8 hodinami
Změnili jsme kurz, přesto vystřelili. Majitelé jachty, která se ocitla pod ruskou palbou, promluvili
před 8 hodinami
CNN: Mírová dohoda s Íránem nemá ani dvě stránky. Je mimořádně nejasná
před 10 hodinami
Počasí přinese do Česka vlnu veder. Teploty vyrostou na 36 stupňů
včera
Evropa vyzvala Trumpa, aby uspořádal setkání Zelenského s Putinem
včera
Americká rozvědka: Írán získal schopnost kdykoli zablokovat Hormuzský průliv
včera
Ruská válečná loď vystřelila v Lamanšském průlivu směrem k britské jachtě
včera
Ebola v Kongu je smrtící. Zdravotníci oslavují každého vyléčeného pacienta
včera
FBI zmařila atentát na Trumpa. Útočníci měli vtrhnout do Bílého domu
včera
Lodě se ani po uzavření míru do Hormuzského průlivu neženou
včera
Zelenskyj: Rusko si najde způsob, jak cestu Ukrajiny do EU zablokovat
včera
Trump se setkal se Zelenským. Rusko mělo přistoupit na dohodu o ukončení konfliktu, řekl
Americký prezident Donald Trump potvrdil, že během dopoledne absolvoval velmi dobré setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Během rozhovoru s novináři, u kterého seděl po boku katarského emíra, uvedl, že se s ukrajinským lídrem plánuje znovu sejít ještě během dnešního dne.
Zdroj: Libor Novák