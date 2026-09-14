Policejní pátrání po ženě z Frýdku-Místku pokračuje. Rozšířilo se na celou zemi

Třetím týdnem pokračuje pátrání po pohřešované ženě z Moravskoslezského kraje, která beze stopy zmizela už na začátku září. Policejní práce na případu se rozšířila již do celého Česka, přesto zatím nepřišly žádné dobré zprávy.
Osmatřicetiletá Jana Šerjeníková z Frýdku-Místku se pohřešuje od čtvrtka 3. září, kdy měla ráno odejít z bydliště, ale do práce v Ostravě nedorazila. Podle zjištěných informací u sebe nemá mobilní telefon. Existuje podezření, že by mohla být v ohrožení života či zdraví.
"V době odchodu z místa bydliště není úplně zřejmé, co měla oblečené, nicméně se nejčastěji oblékala do sukní," uvedlipolicisté. Podle popisu je zhruba 165 až 175 cm vysoká a střední postavy. Má rovné hnědé vlasy a zelené oči.
Kriminalisté před několika dny vyzvali veřejnost k poskytnutí kamerových záznamů z vozidel, která byla zaparkována či projížděla v době od 21:00 hodin dne 2.9.2026 do 7:00 hodin dne 3.9.2026 v lokalitě ulice Tolstého a ulice Antala Staška ve Frýdku-Místku.
Policie také prověřuje informace už i za hranicemi Moravskoslezského kraje, napříč celou Českou republikou. V uplynulých dnech proběhly další pátrací akce za použití policejních dronů letecké služby v oblastech přehrad Olešná a Žermanice. Také byly provedeny prověrky horských chat a chalup v lokalitě Beskyd.
"Vše dosud s negativním výsledkem," oznámili strážci zákona. Pátrání tak pokračuje i nadále.
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Zdroj: Libor Novák