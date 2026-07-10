Miliony jsou neznámo kde. Manželé z Rychnovska opakovaně naletěli podvodníkům

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. července 2026 14:44

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Rychnovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality prověřují případ podvodu, při kterém poškození zareagovali hned na několik podvodných investičních inzerátů, které je připravily o značné jmění. Za tři týdny předali manželé z Rychnovska kurýrům téměř 5 milionů korun. 

Vše začalo, když jednasedmdesátiletý muž koncem loňského roku zareagoval na inzerát a zaregistroval se vyplněním osobních údajů. Poté jej kontaktovalo několik údajných makléřek. "Jedna ho přiměla ke stažení aplikace a úhradě vstupního poplatku kliknutím na odkaz, další ho přesvědčila k investování do ropy. Za necelé tři měsíce proinvestoval téměř jeden milion korun," uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová. 

Muže však negativní zkušenost neodradila, takže po dvou měsících reagoval na další inzerát ohledně investice do ropy. Tentokrát ho kontaktovalo postupně několik mužů, scénář podvodu byl nicméně totožný. "Přiměli k zaplacení vstupního poplatku, dále k osobnímu, ale i online vkládání finančních prostředků na různé účty. Postupně tak investoval půl milionu korun," zmínila mluvčí. 

Poškozeného následně oslovila nabídka obchodování na burze se zlatem a ropou, přičemž tentokrát zapojil manželku, která si podle instrukcí založila bankovní i kryptoměnové účty a plnila pokyny. "V několika případech předal manželský pár osobně, z ruky do ruky, finanční prostředky ve statisících i milionech korun různým kurýrům. Celkem jim během pouhých třech týdnů předali téměř pět milionů korun. Předané finance se měly objevit v založené kryptopeněžence," dodala Muzikantová. 

V případu byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z podvodu, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací. Pachatelům hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.

"V souvislosti s tímto případem opět apelujeme na veřejnost, aby byla při investování na internetu maximálně obezřetná, nevěřila slibům rychlého a bezrizikového zisku a především používala zdravý rozum. Nezapomeňte na to, že seriózní investování není založeno na nátlaku, časovém stresu ani na požadavcích na zpřístupnění vašeho účtu či zařízení cizím osobám," připomněla policie. 

8. července 2026 15:28

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